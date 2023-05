Top 10 des objets les plus insolites oubliés dans un Uber Plus de 50 000 objets ont été oubliés dans les voitures de la compagnie Uber, l’année dernière. Si les téléphones portables, les portefeuilles ou encore les clés arrivent en tête de liste, les chauffeurs privés tombent parfois sur des objets plus improbables...

Voir les photos Le téléphone est l'objet le plus souvent oublié par les clients d'Uber. Uber

Il y a deux sortes de gens : ceux qui vérifient leurs poches pour voir s’ils n’ont rien perdu, et ceux qui sont tête en l’air. C’est grâce à ces derniers que Uber peut réaliser chaque année son classement des objets oubliés dans sa flotte de véhicules. En 2022, ce ne sont pas moins de 50 000 choses qui ont été retrouvées par les chauffeurs dans le coffre de leur voiture ou sur la banquette arrière.

Les objets classiques et les plus insolites !

Les objets les plus souvent oubliés sont, sans surprise, ceux qui peuvent facilement glisser des poches : les smartphones (davantage d'Android que d'Apple mentionne le communiqué), les portefeuilles, les clés ou encore les cigarettes. Plus étonnants, certains voyageurs oublient leurs bagages ! Uber s'est aussi amusé à dresser la liste des objets insolites retrouvés par ses chauffeurs. La palme 2022 revient à cette personne qui a égaré... son dentier !

Media Image Image C'est le week-end et en soirée que le plus grand nombre d'objets sont égarés. Uber

Une passagère a elle oublié de reprendre sa robe de mariée (à moins que ce ne soit voulu) et un autre a omis de récupérer les 18 packs d'huile de tournesol avec lesquels il s'était installé. D'autres usagers ont abandonné leur robot mixeur ou encore leur cagette d'huitres et leur plateau de fruit de mer. Bonjour l'odeur ! En 2021, un sac de course rempli de fromages s'était retrouvé dépossédé de son propriétaire.

Toulouse arrive en tête... des têtes en l'air

Media Image Image Paris n'est pas la ville où les utilisateurs d'Uber sont les plus têtes en l'air ! Uber

Sans surprise, les principaux oublis dans les véhicules d’Uber ont lieu le vendredi (en soirée) et les jours de week-end. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les têtes en l’air ne vivent pas majoritairement à Paris mais dans la Ville rose. C’est, en effet, Toulouse qui arrive en tête des villes françaises où le plus grand nombre d’objets perdus sont réclamés par les clients. En 2021, Nantes s'était classée en tête. Le podium est complété par Avignon et Nancy. Paris n’est « que » 11e, entre Rennes et Strasbourg.