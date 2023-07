Top 30 des SUV neufs les plus vendus en France en 2023 Au premier semestre 2023, les SUV ont poursuivi leur progression en France (+ 17,6 %). Si le classement reste dominé par les Peugeot 2008 et Renault Captur, le Tesla Model Y s’invite désormais sur le podium devant les Peugeot 3008 et Dacia Duster. Découvrez les 30 modèles préférés des Français.

N’en déplaise à leurs détracteurs, les SUV continuent à séduire les Français. Au premier semestre, dans l’Hexagone, ils ont trouvé 413 966 acheteurs, tous canaux confondus. C’est une progression de 17,6 % par rapport à la même période de 2022, soit mieux que les 15,25 % de croissance enregistrés par le marché du neuf. Tous formats confondus, ce type de véhicule représente désormais près d’une vente sur deux ! Mais on dénombre plus de 150 modèles différents, qui ne connaissent pas tous le même succès. Les Hyundai Nexo et Land Rover Discovery n’ont par exemple trouvé que deux acquéreurs sur les six derniers mois. Tout l’inverse du Peugeot 2008, qui s’est écoulé à 28 256 unités sur la même durée d'après les données de NGC-Data®. Il demeure ainsi le SUV préféré des Français, alors que la commercialisation de sa version restylée ne commencera qu’en septembre.

Le Model Y de Tesla sur le podium !

Le Renault Captur reste à la deuxième place et perd du terrain face à son rival, avec des ventes en baisse de 3,94 %. Son futur gros lifting, prévu début 2024, permettra d'inverser la tendance. En revanche, tout semble réussir au Model Y de Tesla, qui enregistre une progression de 350 % ! Bien aidé par la forte baisse de ses prix en début d’année, il compte pas moins de 17 741 immatriculations sur les six premiers mois en France. Malgré son gabarit imposant et ses motorisations électriques, l’américain termine ainsi sur la troisième marche du podium. Il devance de justesse les Peugeot 3008 et Dacia Duster, tous deux en fin de carrière. Mais, alors que le premier chute de plus de 13 %, le second grimpe de 10 %.

L’e-Power dope les ventes du Nissan Qashqai

Le nouveau Renault Austral démarre pour sa part assez fort et finit aux portes du top 5. Le Toyota Yaris Cross confirme aussi son beau début de carrière en se classant huitième avec un beau + 33,68 % par rapport au premier semestre 2022. Le petit SUV nippon fabriqué en France, près de Valenciennes, précède ainsi un Citroën C5 Aircross pourtant très en forme depuis son restylage effectué au printemps 2022, avec + 23,44 %. La plus forte hausse du top 30 est toutefois à mettre à l’actif du Nissan Qashqai (+ 61,55 %), dopé par l’arrivée de sa version hybride e-Power. La croissance de 56,27 % signée par le Volkswagen Tiguan peut, elle, surprendre beaucoup plus, puisque sa troisième génération sera dévoilée cet automne. Mais on rappellera que la marque allemande avait connu de gros soucis de production à la même période l’an dernier, car son principal fournisseur de faisceaux électriques était basé en Ukraine.

Des fins de carrière difficiles

Tous les modèles ne vivent pas une fin de carrière aussi sereine. Comme le 3008, les Citroën C3 Aircross et Toyota C-HR subissent des baisses à deux chiffres. Le petit SUV aux chevrons se retrouve d’ailleurs derrière son grand frère C5 Aircross. La relève commence à se faire attendre, mais elle ne sera pas assurée en Europe avant l'automne 2024. Chez Volkswagen, le T-Cross devra aussi patienter jusqu’à l’année prochaine pour voir sa version restylée être commercialisée. Pour l’instant, avec des ventes en chute de 8,9 %, il semble souffrir de la concurrence interne du récent Taigo, aux lignes moins cubiques. Les Renault Arkana et Captur, Ford Puma et Hyundai Kona sont les seuls autres SUV à voir leurs immatriculations baisser, de manière plus mesurée. Mais les trois premiers auront tous droit à une cure de jouvence dans les prochains mois, alors que le coréen accueille en ce moment sa deuxième génération.

