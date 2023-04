Tour Auto 2023. Les modèles à croiser le long du parcours de Paris à Cannes

Le Tour Auto 2023 s’est installé dans le Grand Palais éphémère à Paris. Dans le cadre de ce parc fermé, tous les véhicules étaient rassemblés : Alpine, Ferrari, BMW, Bugatti, Lancia… C’était l’occasion pour les concurrents et le grand public de découvrir les joyaux engagés. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix et tous les âges ! L’argus, qui participe à cette 32e édition en BMW 2002 Turbo, vous propose un tour d’horizon des merveilles à découvrir jusqu’au 22 avril sur le bord des routes. Le tracé part de Paris le 18 avril pour rejoindre Cannes, 5 jours plus tard, en passant par Beaune, Clermont-Ferrand, Valence et Le Castellet.