Tour Auto 2023. Les voitures françaises de la ventes aux enchères Aguttes Le 17 avril, la maison Aguttes organise une vente aux enchères à l’occasion du Tour Auto 2023. Trois modèles de compétition français estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros animeront les débats : une Alpine A110 de 1969, une Citroën ZX Rallye et une Peugeot 205 T16 Evo 1.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Cette Peugeot 205 T16 Evo 1 est estimée entre 450 000 et 600 000 €. Aguttes

Lundi 17 avril 2023 sonnera le départ de la 32e édition du Tour Auto. Les festivités débuteront la veille avec une exposition publique au Grand Palais Ephémère, à Paris. Elle sera suivie par une vente aux enchères organisée par la maison Aguttes. Parmi les 56 lots présentés, trois modèles de compétition français, estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros, seront les attractions principales de cette vente.

La première Alpine A110 1600 S engagée en compétition

Media Image Image La toute première berlinette engagée en compétition est mise en vente aux enchères. Aguttes

L’Alpine A110 fait partie des modèles sportifs les plus mythiques. L’arrivée des nombreuses séries limitées ces derniers temps attirent les collectionneurs, mais ce sont surtout les modèles des années 1960 qui sont les plus recherchés. Preuve une fois de plus avec cette A110 1600 S de 1969 estimée entre 200 000 et 300 000 €. Il s’agit de la toute première berlinette engagée en compétition par la marque dieppoise. L'exemplaire mis à la vente a participé à de nombreuses épreuves, dont le Tour de Corse à deux reprises.

Media Image Image Cette A110 1600 S a terminé 2e du Rallye International de Lorraine en 1969 avec Jean Vinatier. Aguttes Media Image Image Son tarif est estimé entre 200 000 et 300 000 €. Aguttes

Accidentée en juillet 1969 à la suite d’une sortie de route de Jean Vinatier lors de la 21e étape du Rallye du Mont Blanc, cette A110 1600 S a été réparée puis vendue en 1981. Elle n’a pas changé de propriétaire depuis 42 ans. Aucune réparation n’est à prévoir, le modèle est parfaitement fonctionnel.

Une des 9 Citroën ZX Rallye-Raid Evo 3

Media Image Image La maison Aguttes propose à la vente un des 29 exemplaires de la Citroën ZX Rallye-Raid. Aguttes Media Image Image Cet exemplaire de 1994 a remporté le Rallye de l'Atlas en 1995 avec Ari Vatanen. Aguttes

La Citroën ZX fait son apparition en Rallye-Raid en 1991. D’abord vêtue de jaune, couleur de son sponsor Camel, elle adopte ensuite le rouge en raison de la loi Evin, interdisant la publicité en faveur de l’alcool et du tabac. C’est dans cette teinte que l’exemplaire de 1994 ci-dessus est mis en vente. L’une des 29 unités de ZX Rallye Raid produites est aussi l’une des 9 Evo 3 existantes, puisqu’elle fût « upgradée » en cours de saison 1995. Considérée comme la Reine des Rallyes Raids, cette Citroën ZX a participé aux Rallye de Tunisie et remporté celui de l’Atlas en 1995 avec Ari Vatanen. Le véhicule a entièrement été révisé par Citroën avant d’être vendu à un amateur de véhicules de compétition en 2014. Son prix est estimé entre 500 000 et 700 000 €.

Une Peugeot 205 T16 Série 200 transformée en Evo 1

A la demande de Peugeot, l'entreprise Bouhier Engineering a transformé cette Peugeot 205 T16 série 200 en Evo1. Aguttes Cet exemplaire a participé à six rallyes du championnat d'Europe de Course de Côte dans la catégorie Groupe B. Aguttes Entièrement restauré, ce modèle est prêt à prendre le départ de la prochaine spéciale. Aguttes

Star incontournable du Groupe B du championnat du monde des Rallyes, la Peugeot 205 Turbo 16 attire les collectionneurs. Ces derniers n’hésitent pas à sortir les gros moyens pour s’offrir ce modèle. En atteste une vente aux enchères organisée par la maison Aguttes en 2021, où un exemplaire, ayant appartenu à Jean Todt, a trouvé preneur pour 419 260 €. Cette fois, c’est une série 200, modifiée en Evo1 à la demande de Peugeot en 1985, qui est proposée à la vente. A cette époque, les 205 T16 Evo1 n’étaient plus disponibles et l’entreprise Bouhier Engineering était chargée de fabriquer les Evo2. Mais pour répondre à la demande de la société bulgare Balkancar, intéressée par l'acquisition d’une Evo1, la marque au Lion a décidé de céder une Série 200 et de la transformer en Evo. La caisse est alors renforcée avec des arceaux et reçoit des freins plus performants, une nouvelle suspension et un moteur poussé à 360 ch (contre 200 ch pour la série 200). Le coût de ces évolutions est presque trois fois supérieur au prix d’achat du véhicule. Cette exemplaire unique a ensuite participé aux championnats d’Europe des Rallyes en 1985 et 1986 et à celui de Course de Côte de 1987 à 1990. Elle fût vendue un an plus tard à un collectionneur suisse qui la revendra au propriétaire actuel en 2018. Estimée entre 450 000 et 600 000 €, le véhicule est prêt à reprendre la route puisqu’il a bénéficié d’une restauration complète.

À lire aussi Les voitures de route dérivées du rallye les plus folles

Tags