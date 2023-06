Toyota C-HR (2024). A bord du SUV-coupé compact de 2e génération Le C-HR Prologue n’est plus, vive le C-HR ! Toyota présente la deuxième génération de son SUV compact star, au look avant-gardiste. Ce rival des Hyundai Kona, Kia Niro et Peugeot 2008 adopte un moteur hybride rechargeable, une clé digitale et un système de stationnement automatique à distance.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Le C-HR fait peau neuve. La 2e génération du SUV compact Toyota s'offre un nouveau look. Effet waouh garanti ! Toyota

En décembre 2022, lors de la présentation de la Prius 5, Toyota avait révélé une maquette de son futur C-HR (Coupé High-Rider). Six mois plus tard, le concept de SUV-coupé est devenu réalité. Si vous avez aimé le show-car imaginé par le centre de design européen (basé à Nice), vous adorerez sa version de série. Les équipes du constructeur japonais n’ont presque rien retouché. Découvrons dans le détail les spécificités du SUV compact de deuxième génération, ses équipements et ses motorisations avant sa commercialisation en janvier 2024.

Un design original

Dans la famille Toyota, plusieurs SUV mènent une carrière tambour battant : le best-seller Yaris Cross sur le segment des modèles urbains et le RAV4 chez les compacts à tendance familiale. À mi-chemin entre ces deux véhicules s’intercale le C-HR, un modèle dont les lignes originales ont bousculé les codes. Depuis son lancement, en 2016, il s’en est écoulé pas moins de 700 000 exemplaires en Europe. Un joli succès qui fait de cette voiture le principal modèle de conquête de Toyota. Et, d’après le constructeur, « plus de la moitié des clients cite le design comme première raison d'achat ». Pour sa nouvelle mouture, le constructeur nippon n’a donc pas cherché à faire rentrer son SUV dans le moule. Fidèle au concept, le C-HR 2 adopte des lignes tranchantes avec une face avant massive et agressive. De fines optiques en C encadrent la calandre pointue. Ce museau de squale surmonte une large entrée d’air.

Esprit SUV-coupé oblige, la poupe est ramassée. Un sentiment renforcé sur les finitions de lancement, qui adoptent une inédite peinture biton. Elle habille toute la partie arrière, des montants C au volet de hayon en passant par les ailes et le bouclier. Ce qui n'est pas sans rappeler la "coupe-franche" chez Peugeot. Les porte-à-faux sont réduits, tandis que les grandes roues (jusqu’à 20 pouces) positionnées aux quatre coins de la plate-forme TNGA accentuent le dynamisme… même à l’arrêt ! Toyota a également chaussé son modèle de pneus plus larges (225 mm). Un bandeau lumineux intégrant les feux parcourt le véhicule. Au centre du hayon, un logo Toyota C-HR s’éclaire à l’ouverture et à la fermeture. Cette nouvelle génération du modèle nippon mesure 4,36 m de long, soit 3 cm de moins que sa devancière. Elle est en revanche 3 cm plus large (1,83 m), ce qui renforce la stature du SUV. L’empattement est inchangé avec une distance de 2,64 m entre les roues.

C-HR 1 C-HR 2 Hyundai Kona Peugeot 2008 Kia Niro Longueur 4,39 m 4,36 m 4,21 m 4,30 m 4,42 m Largeur 1,80 m 1,83 m 1,80 m 1,99 m 1,83 m Hauteur 1,56 m 1,56 m 1,57 m 1,55 m 1,59 m Empattement 2,64 m 2,64 m 2,60 m 2,61 m 2,72 m

Le profil arbore des flancs sculptés, « taillés en forme de diamant ». Les portières sont les premières de l’histoire de Toyota à hériter de poignées affleurantes. Notez que ces dernières ne sont plus intégrées aux montants à l'arrière, mais sont positionnées dans le prolongement des poignées avant. Fidèle au C-HR Prologue, l’encadrement des vitres au niveau des portières arrière est rectiligne. Pour autant, pas de quoi gommer ce sentiment d’engoncement déjà très prononcé sur le C-HR premier du nom. Les surfaces vitrées restent réduites. En collaboration avec les aérodynamiciens, les designers de Toyota ont particulièrement étudié le becquet de toit et le profil du bouclier avant pour une meilleure circulation du flux d’air. Les pare-chocs sont constitués d’un nouveau matériau en résine précoloré. Toyota assure avoir économisé « des centaines de tonnes de CO 2 » grâce à ce procédé. Des laques à base d’eau sont également utilisées.

Le SUV compact Toyota se positionne dans la gamme entre la Yaris Cross et le RAV 4. Comparé à ce dernier, il est nettement plus stylé. Toyota Le Toyota C-HR premier du nom (phase 2) avec ses lignes rondouillardes. Thomas Antoine/Ace Team Le Toyota mesure 4,36 m de long, c'est 3 cm de moins que son prédécesseur. Toyota Le Toyota C-HR de première génération s'est écoulé à plus de 700 000 exemplaires en Europe. Adrien Cortesi L'empattement est toujours de 2,64 m. Le Toyota C-HR 2 repose sur la plate-forme TNGA-C. Toyota Le style est l'atout premier du C-HR. C'est ce que préfèrent les clients. Adrien Cortesi Des poignées de portes affleurantes ? Une première chez Toyota. Toyota Un logo lumineux a été intégré sur le hayon. Il s'éclaire notamment lorsque le véhicule s'ouvre et se ferme. Toyota La face avant du Toyota C-HR est très proche du concept Prologue présentée en décembre 2022. Toyota La calandre en forme de museau de squale est la nouvelle signature de Toyota. Remarquez les nouveaux phares en forme de C. Toyota A l'arrière, la poupe est tronquée. La lunette est très inclinée. Les portes à faux sont très courts. Toyota

Quoi de neuf derrière le volant ?

Si le C-HR n’avait extérieurement plus de secrets pour nous après la découverte du concept Prologue, aucun détail n’avait encore filtré sur l’habitacle. Lorsqu’on ouvre la porte, on découvre un intérieur différent de celui des autres Toyota récentes. Le tableau de bord, en forme d’aile, accueille un nouveau combiné d’instruments entièrement numérique de 12,3 pouces (de série en France). Au centre, le système multimédia s’affiche sur une dalle de 8 ou 12,3 pouces selon la finition. Des commandes physiques demeurent accessibles pour régler le volume du système audio ou la climatisation, mais l’ensemble reste épuré. Un nouveau levier de vitesses, le même que sur la Prius, est disposé sur la console centrale.

Media Image Image L'habitacle a évolué et gagne plus d'écrans. Denis Meunier / Toyota

Toyota revendique une qualité perçue en progrès. Si la partie haute du tableau de bord hérite de revêtements moussés et apparaît plus soignée, on ne peut pas en dire autant des parties basses, qui font appel à des plastiques bas de gamme. Est-ce parce qu’ils sont réalisés à partir de matériaux recyclés qu’ils apparaissent moins flatteurs ? Toyota n’échappe pas à cette mode qui consiste à utiliser des matériaux plus durables. Sur le C-HR, il y a « deux fois plus de plastiques recyclés […] dans plus de cent pièces différentes », mentionne le constructeur. Ainsi, la sellerie est fabriquée à partir de bouteilles en plastique. L’Alcantara, lui, est recyclé à hauteur de 45 %. Le volant est également recouvert de matériaux synthétiques comme alternative au cuir animal.

Media Image Image La planche de bord adopte une forme d'aile. Tout est mieux intégré. Toyota Media Image Image La planche de Bord du Toyota C-HR 1. Adrien Cortesi

À lire aussi Alcantara. À la découverte des secrets de fabrication

Un C-HR résolument high-tech

Assistant vocal, connexion sans fil pour smartphone, multiples aides à la conduite… Toyota a mis le paquet dans son C-HR. Le constructeur va même plus loin en proposant un accès par clé digitale. Quésako ? Un procédé qui permet de verrouiller/déverrouiller le véhicule avec son smartphone et ainsi d’utiliser son véhicule en auto-partage si on le souhaite. Le constructeur japonais ajoute aussi une fonctionnalité que l’on croise généralement sur les modèles premium : le système de stationnement automatique, qu’il est également possible de faire fonctionner à distance, c’est-à-dire sans être à bord du véhicule. Idéal pour se garer dans un mouchoir de poche !

Media Image Image Le Toyota C-HR rejoindra les concessions en janvier 2024. Le carnet de commandes des deux éditions de lancement ouvrira mi-juillet. Denis Meunier / Toyota

In fine, grâce à une fonction de géolocalisation, le C-HR hybride rechargeable (PHEV) est capable de passer en mode 100 % électrique dès lors qu’il pénètre dans une zone à faibles émissions (ZFE) et que son autonomie le lui permet. Pour plus de sécurité, Toyota a ajouté une fonctionnalité permettant à l’éclairage d’ambiance intérieur (qui comprend une palette de 64 couleurs) de virer au rouge lorsqu’un danger imminent est détecté. En cas de présence d’un véhicule ou d’un cycliste à l’ouverture d’une porte par exemple. Soulignons que le C-HR sera le premier modèle de Toyota à disposer de la technologie One Pedal, qui permet de ralentir voire d’arrêter le véhicule sans avoir à toucher au frein.

Du nouveau sous le capot

Toyota conserve un catalogue de motorisations 100 % électrifiées. Les blocs 1.8 122 ch et 2.0 de 184 ch tirent leur révérence. Ils sont remplacés par des versions hybrides de cylindrées identiques développant respectivement 140 ch et 200 ch (déjà présentes sur la Corolla). Les composants clés de ce système hybride de cinquième génération ont vu leur taille et leur poids diminuer. Comment ? Par l’adoption d’un nouvel ensemble boîte-pont, d’une nouvelle unité de commande de puissance (PCU) et d’une batterie haute tension plus puissante (+ 14 %) et moins lourde (– 14 %).

Media Image Image L'autonomie de la version hybride rechargeable est fixée à 66 km en mode 100 % électrique. Toyota

Le 2.0 HEV est disponible en deux ou quatre roues motrices (AWD-i). L’autre nouveauté se nomme 2.0 PHEV. Comme la Prius, le C-HR profite d’une version hybride rechargeable de 220 ch. La batterie lithium-ion de 13,8 kWh, placée sous les sièges arrière, autorise le SUV-coupé à parcourir 66 km en mode 100 % électrique. Pour récupérer l’intégralité de sa capacité, il lui faudra rester chargé 2 h 30 sur une prise secteur. Si les batteries de cette version PHEV doivent être produites en Europe (avec des cellules Panasonic), celles des variantes HEV (0,91 kWh) resteront assemblées au Japon.

1.8 L Hybride 2.0 L hybride 2.0 Hybride rechargeable Traction Traction 4 roues motrices Traction Type 4 cylindres en ligne Cylindrée (cm3) 1798 1987 Puissance maxi ch (kW) tr/mn 98 (72) /

5 200 152 (112) / 6 000 Couple maxi Nm tr/mn 142 /

3 600 190 / 4 400 - 5 200 Batterie hybride Lithium-ion Puissance maxi EV ch (kW) 94 (70) 111 (83) 163 (120) Couple maxi EV (Nm) 185 206 208 Puissance maxi moteur arrière EV ch (kW) 41 / 30 Couple maxi moteur arrière EV (Nm) 84 Puissance cumulée ch (kW) 140 (103) 198 (145) 223 (164) Autonomie 100 % EV (km) 66 V-max (km/h) 170 180 0 à 100 km/h (sec) 9,9 8,1 7,9 7,4 CO2 (g/km) 103 107 112 19

Une habitabilité toujours comptée

L’habitabilité n’a jamais été le point fort du C-HR, et elle ne le deviendra pas avec cette nouvelle mouture. Même chose pour l’accessibilité aux places arrière d'ailleurs. Les claustrophobes n’auront pas plus de facilité à voyager depuis la banquette, où la surface vitrée reste limitée bien que Toyota ait redessiné le contour des vitrages. La ceinture de caisse est toujours haute. Le ratio ⅔ de carrosserie, ⅓ de vitrage – dont les designers raffolent – demeure d’actualité ici. Seule solution pour voyager dans un environnement moins oppressant, souscrire à l’inédite option toit panoramique. Cette surface ouverte sur le ciel profite d’un traitement spécifique contre les UV et les déperditions de chaleur. Il est ainsi possible de se passer de l’usage d’un pare-soleil. De quoi perdre au global 5 kg sur la balance et améliorer de 3 cm la garde au toit.

Media Image Image La place à l'arrière est toujours comptée. Si Toyota a revu la ligne de contour des vitres pour offrir un peu plus de luminosité, la visibilité à l'arrière déplaira aux claustrophobes. Denis Meunier / Toyota

Côté coffre, Toyota reste timide sur le sujet. Selon les informations glanées lors de la présentation, le volume sur la version hybride 1.8 sera un peu plus élevé que sur le modèle actuel, donc supérieur à 377 l. Cette capacité sera désormais peu ou prou celle de la version 2.0 HEV. Quant à la déclinaison hybride rechargeable, elle devrait offrir plus ou moins le volume de l’actuel 2.0, soit environ 358 l.

Arrivée en concessions en janvier 2024

Le carnet de commandes du Toyota C-HR s’ouvrira dès la mi-juillet pour les deux finitions de lancement : GR Sport Première Edition et Collection Première Edition. La première affiche un tempérament sportif avec des jantes alliage de 20 pouces, un motif spécifique sur l’entrée d’air avant ou encore des sièges sport. La seconde se la joue plus chic, avec notamment des sièges en cuir. Les deux versions seront proposées dans la fameuse exécution bicolore évoquée plus haut. Un affichage tête haute, le toit panoramique, ainsi qu’un système audio premium JBL complètent la dotation de série. Une fois que la phase de lancement sera terminée, la gamme C-HR reviendra à une offre plus classique comprenant quatre livrées. Selon nos estimations, le ticket d’entrée devrait tourner autour de 35 000 €. Il faudra patienter jusqu’en fin d’année pour en avoir la confirmation.

Media Image Image Les finitions de lancement Première Edition hérite d'office de cette poupe noire. Toyota

L’arrivée du C-HR en concessions est prévue pour janvier 2024. Conçu en Europe pour les clients européens, le véhicule reste produit en Turquie sur le site de Sakarya, où il est assemblé depuis 2016. Plein d’ambition pour ce nouveau C-HR en Europe, Toyota vise les 150 000 exemplaires par an. En France, le constructeur a écoulé près de 15 000 unités de son SUV en 2022 et espère faire aussi bien voire mieux. Son objectif est de faire passer la part de marché du C-HR à deux chiffres, contre 8,5 % l’an passé.

Tags