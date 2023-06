Toyota C-HR (2024). La deuxième génération du SUV nippon dévoilée le 26 juin Toyota va dévoiler la nouvelle génération de son SUV compact C-HR le 26 juin 2023. Dans l'attente de sa présentation officielle, le constructeur japonais publie un premier apperçu de l'arrière du véhicule. Le point sur ce que l'on sait déjà sur cette nouveauté annoncée par le concept C-HR Prologue.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Toyota vient de diffuser un premier aperçu de son futur SUV compact C-HR avant sa présentation officielle le 26 juin 2023. Focus sur cette nouveauté annoncée par le concept C-HR Prologue en décembre dernier. Toyota

En décembre 2022, Toyota a présenté ses plans pour les années à venir dans le cadre du Forum Kenshiki, sa traditionnelle réunion annuelle. Parmi eux, la seconde génération de C-HR, illustrée par le concept C-HR Prologue, lui-même incarné par une maquette grandeur nature. La présentation officielle du futur SUV compact était annoncée pour mi-2023, une échéance que la firme japonaise respectera en dévoilant son nouveau modèle le 26 juin prochain.

Lignes tendues et concentré de technologie

Le concept C-HR Prologue révélé en décembre 2022 a été annoncé comme très proche du modèle de série. Il se caractérise par des lignes tendues et des arêtes franches. Un design plus tranché que la génération actuelle aux rondeurs prononcées. Pour son premier teaser, Toyota a publié une première image de l'arrière de son futur SUV compact. Il s'agit d'ailleurs plus d'une silhouette que d'un visuel à proprement parler. On identifie cependant clairement la signature lumineuse. Fine et composée de trois lignes de LED, elle est parfaitement horizontale mais ne semble pas s'étendre jusque dans les montants comme c'était le cas sur le concept. Les feux arrière, très longs, se rejoignent au centre du hayon et laissent place aux inscriptions lumineuses « Toyota C-HR ». L'aileron de requin sur le toit et le spoiler semblent quant à eux bien présents. Cette première image semble donc relativement fidèle à ce qui avait été présenté au travers du concept C-HR Prologue il y a six mois maintenant.

Media Image Image Le concept C-HR Prologue aux lignes tendues préfigure du design du modèle de série. Matthieu Meheust / L'argus Media Image Image Le premier aperçu du C-HR marque une différence avec le concept au niveau de la signature lumineuse à l'arrière. Celle-ci ne s'étend pas jusque dans les montants comme c' était le cas sur le concept. Matthieu Meheust / L'argus

Dans le cadre de sa communication, Toyota insiste sur les « technologies avancées » qui équiperont son prochain modèle sans toutefois donner davantage d'informations. De même, ce premier aperçu ne permet pas d'en savoir plus sur l'intérieur de ce futur C-HR dont le concept ne présentait qu'un agencement sommaire. On sait néanmoins que le SUV reprendra la tablette multimédia de la Toyota Prius d'une diagonale de 12,3 pouces et que les compteurs numériques devraient être affichés sur une dalle numérique de 7 pouces positionnée derrière le volant.

Hybride et hybride rechargeable au programme

Les véhicules électrifiés représentaient environ 66 % du total des ventes de Toyota en Europe en 2022. Une part que le constructeur envisage d'augmenter dans les années à venir puisqu'il vise la neutralité carbone à l'horizon 2050, et même 2040 en Europe. Si des motorisations hybrides et hybrides rechargeables cohabiteront dans la gamme du futur C-HR, ce dernier ne bénéficiera pas encore de version électrique. C'est le futur bZ3X, commercialisé à l'automne prochain, qui endossera le rôle de SUV compact 0 émission à l'échappement. Le C-HR reprendra quant à lui les motorisations 1.4 et 1.8 hybride de la Corolla développant respectivement 140 et 196 ch, auxquelles s'ajoutera une version 2.0 hybride rechargeable de 223 ch issue de la nouvelle Prius.

Media Image Image A gauche, le concept bZ Compact annonçant le futur bZ3X qui héritera d'une version électrique. A droite, le C-HR Prologue, préfigurant le deuxième génération de C-HR qui n'aura droit qu'à des motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Matthieu Meheust / L'argus

Ouverture des commandes en octobre 2023 et lancement début 2024

Le Toyota C-HR pourra être commandé à partir du mois d'octobre 2023. Ses premières livraisons sont, quant à elles, prévues pour début 2024. Il faudra naturellement attendre le 26 juin prochain pour découvrir la gamme, les équipements et les tarifs de ce nouveau concurrent des Kia Niro, Nissan Qashqai et Honda HR-V. D'ici là, le constructeur japonais devrait communiquer d'autres images pour aider ses clients à patienter jusqu'à la présentation officielle.

Tags