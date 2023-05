Toyota Corolla (2023). Hausse de tarifs pour la compacte et le break hybrides La douzième génération de Toyota Corolla, fraîchement restylée, a vu ses prix augmenter. L'argus détaille les tarifs et les équipements de la compacte hybride disponible en berline et en break, à travers une gamme composée de deux motorisations et de cinq finitions différentes.

Voir les photos La douzième génération de Toyota Corolla, fraîchement restylée, voit désormais ses prix augmenter. Lumière sur les tarifs, la gamme et les équipements de la compacte hybride. Toyota

Le restylage de la Toyota Corolla en juin 2022 s'est avéré plutôt timide esthétiquement. L'essentiel des évolutions a été d'ordre technique. Car la compacte hybride a hérité d'une batterie lithium-ion dont le poids a été réduit de 14 % et a profité au passage d'une augmentation de la puissance de ses deux motorisations. Le moteur électrique, toujours associé à une transmission variable e-CVT, développe désormais 95 ch sur la version 1.8 qui cumule au total 140 ch, et 113 ch sur la 2.0 qui offre quant à elle 196 ch.

Media Image Image Le break baptisé Touring Sports, ici en finition GR Sport, permet d'opter pour le plus puissant 2.0 hybride de 196 ch pour trois finitions sur cinq. Toyota

Depuis le 3 mai 2023, les tarifs ont augmenté de 1 000 € sur la berline ainsi que sur la déclinaison break Touring Sports 2.0 de 196 ch. Le ticket d'entrée passe donc à 32 400 € sur la berline mais reste à 34 050 € sur le break doté du 1.8 hybride de 140 ch. La compacte nippone est disponible en onze coloris et cinq finitions au choix, outre l'exécution Dynamic Business réservée aux professionnels et les sportives GR Corolla et GR Corolla Morizo Edition dont l'Europe se trouve malheureusement privée. La version 2.0 de 196 ch n'est proposée que sur la finition GR Sport de la berline tandis qu'elle peut équiper le break en finitions Design, GR Sport et Collection.

Prix gamme Toyota Corolla (mai 2023)

Prix en euros Active Dynamic Design GR Sport Collection 1.8 hybride 140 ch 32 400 33 400 35 000 - 38 750 2.0 hybride 196 ch - - - 36 200 -

Ces tarifs ne tiennent pas compte de la prime à l'Hybride toyota de 2 000 € pour toute commande d'une berline Corolla neuve jusqu'au 31 mai 2023 (offre réservée aux particuliers).

Media Image Image La version hybride 1.8 de 140 ch constitue l'essentiel de l'offre sur la berline en terme de motorisation puisque seule la finition GR Sport à partir de 36 200 € permet de profiter du 2.0 hybride de 196 ch. Toyota

Prix gamme Corolla Touring Sports (mai 2023)

Prix en euros Active Dynamic Design GR Sport Collection 1.8 hybride 140 ch 34 050 34 850 36 950 38 250 - 2.0 hybride 196 ch - - 38 000 39 200 42 250

Ces tarifs ne tiennent pas compte de la prime à l'Hybride toyota de 1 000 € pour toute commande d'une Corolla Touring Sports neuve jusqu'au 31 mai 2023 (offre réservée aux particuliers).

Media Image Image La version hybride 2.0 de 196 ch est disponible sur trois finitions du break Touring Sports: Design, GR Sport et Collection. Toyota

Principaux équipements Toyota Corolla et Corolla Touring Sports (mai 2023)

Active :

Feux de jour et feux arrière à LED

Jantes en acier 16” avec enjoliveurs

Phares avant à LED mono projecteur

Rétroviseurs et poignées de portes extérieures couleur carrosserie

7 airbags

Allumage automatique des phares

Frein de stationnement électrique

Indicateur de perte de pression des pneus

Système d’assistance au démarrage en côte (HAC)

Système d’avertissement acoustique d’approche du véhicule (AVAS)

Toyota Safety SenseTM (sécurité précollision, alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif, lecture des panneaux de signalisation, gestion automatique des feux de route, aide aux manoeuvres d'évitement d'urgence)

Banquette arrière rabattable 60/40

Caméra de recul

Climatisation automatique bizone

Connectique USB Type C à l’avant et port auxiliaire

Ordinateur de bord avec écran couleur TFT 7” multi fonction

Planche de bord gainée de cuir synthétique noir avec console centrale noir laqué

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage électrique

Sellerie tissu noir

Services connectés MyT

Système d’infodivertissement Toyota Smart Connect

Système de démarrage sans clé « Smart Start »

Vitres avant et arrière électriques à impulsion

Media Image Image La finition d'entrée de gamme Active est déjà très bien dotée avec de nombreux équipements de sécurité tels l'alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif ou la lecture des panneaux de signalisation. Toyota

Équipements spécifiques à Corolla Touring Sports Active :

Cache-bagages intelligent

Plancher de coffre réversible avec position basse

Port auxiliaire 12 V dans le coffre

Rails de toit finition noir métallisé

Dynamic (en plus de Active) :

Jantes en alliage 16’’

Essuie-glaces avant à détecteur de pluie

Phares antibrouillard

Compteur numérique 12,3’’

Ecran couleur tactile 10,5” haute définition

Rétroviseurs rabattables électriquement

Rétroviseur intérieur électrochromatique

Siège passager réglable en hauteur manuellement

Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir

Media Image Image A partir de l'exécution Dynamic, l'écran passe de 7 à 10,5 pouces de série et profite de la haute définition. Toyota

Design (en plus de Dynamic) :

Contour de vitres chromé

Inserts de pare-chocs avant et arrière latéraux chromés

Jantes en alliage 17’’

Lunette et vitres arrière surteintées

Phares bi-LED

Palettes au volant (uniquement sur version 2.0 hybride)

Chargeur smartphone à induction

Éclairage d’ambiance intérieur

Sellerie tissu gris anthracite avec inserts cuir synthétique

Siège conducteur avec support lombaire électrique

Sièges avant chauffants

Système d’ouverture / fermeture sans clé « Smart Entry » (conducteur, passager et coffre)

Media Image Image La finition Design offre notamment une sellerie en tissu avec des inserts en cuir synthétique. Les palettes au volant ne sont disponibles qu'avec le 2.0 hybride de 196 ch. Toyota

Équipements spécifiques à Corolla Touring Sports Design :

Aérateurs aux places arrière

Connectique USB type A dans la console centrale (uniquement sur version 1.8 hybride)

Rails de toit finition aluminium anodisé

Système intelligent de plancher plat Toyota EasyFlatTM (banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre)

GR Sport (en plus de Design) :

Badge arrière GR Sport

Baguettes latérales noires

Calandre avant spécifique GR Sport

Carrosserie bi-ton avec toit et piliers peints en noir

Contour de vitres noir

Coques de rétroviseurs extérieurs noires

Diffuseur arrière spécifique GR Sport

Jantes alliage 18” 10 branches GR Sport

Bouton de démarrage avec logo GR Sport

Contre-portes avec insert noir laqué

Sièges type sport en tissu et cuir synthétique avec surpiqûres rouges et contour d’assise et dossier blancs

Seuils de porte GR Sport

Volant cuir perforé avec surpiqûres rouges GR Sport

Media Image Image Le badge apposé sur le coffre est l'un des signes distinctifs de la finition GR Sport. Cette dernière se distingue également par d'autres éléments spécifiques comme sa calandre, son toit et ses piliers peints en noir ou encore son diffuseur arrière. Toyota

Équipements spécifiques à Corolla Touring Sports GR SPORT :

Cache-bagages intelligent avec filet de retenue de charge haute

Connectique USB type A dans la console centrale

Rails de toit finition noir métallisé

Collection (en plus de Design) :

Baguettes latérales chromées

Carrosserie bi-ton avec toit et piliers peints en noir

Coques de rétroviseurs extérieurs noires

Jantes alliage 18”

Ajustement automatique des phares

Avertisseur d’angles morts et de circulation arrière

Alerte de détection des cyclistes et véhicules à l’ouverture des portes (SEA)

Radars de stationnement avant et arrière anticollision (ICS)

Système de feux de route adaptatifs (AHS)

Aérateurs aux places arrière

Affichage tête haute

Appuie-tête avec insert noir

Contre-portes en cuir synthétique avec insert noir laqué

Connectique USB type A dans la console centrale

Sièges type sport mi-cuir noir avec inserts alcantara et tissu et surpiqûres grises

Système audio Premium JBL à 8 haut-parleurs

Équipements spécifiques à Corolla Touring Sports Collection :

Cache-bagages intelligent avec filet de retenue de charge haute

Coffre à ouverture et fermeture électriques (ouverture au pied)

Plancher de coffre réversible avec position basse

Rails de toit finition noir métallisé

Système intelligent de plancher plat Toyota EasyFlatTM (banquette arrière rabattable 60/40 depuis le coffre)

