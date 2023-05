Toyota Prius. Comment est remplacée la batterie de l’hybride japonaise [vidéo] ? Malgré une réputation de fiabilité justifiée, certaines Toyota Prius âgées peuvent présenter une batterie de traction défectueuse. Une longue vidéo en anglais montre le processus de remplacement de cet accumulateur, mais attention, l’opération n’est pas à la portée de tout le monde.

Voir les photos Dans une vidéo, le youtubeur américain ChrisFix montre comment remplacer une batterie de Toyota Prius. Attention, ce n'est vraiment pas à la portée de tout le monde ! Toyota

Même si la technologie hybride a pu faire peur au début, la Prius n’a pas nui à la réputation de fiabilité de Toyota. Bien au contraire : les exemplaires fortement kilométrées, parfois utilisés comme taxi, fourmillent sur les sites d’annonces. Mais cette pionnière japonaise n’est pas immortelle pour autant et des problèmes de batterie peuvent apparaître avec l’âge . Cela se traduit par un moteur électrique qui s’active moins souvent, avec une consommation en hausse. Dans les cas les plus graves, son remplacement peut s’avérer nécessaire et onéreux. Dans le réseau Toyota, la facture peut approcher les 3 000 €.

Une opération loin d'être facile

Media Image Image Utilisée pour la vidéo, la troisième génération de Prius a été l'une des plus populaires de la lignée, aux côtés de la deuxième mouture. Toyota

Certains automobilistes (très) bricoleurs ont donc décidé d’effectuer cette lourde intervention eux-mêmes. C’est ce que montre une longue vidéo en anglais de la chaîne Youtube Chrisfix, en se servant d’une Prius 3. Mais attention, même si tout est très bien expliqué, nous vous déconseillons de le faire. On parle ici d’une batterie de traction qui atteint déjà des tensions de plus de 200 volts, bien loin des 12 volts d'une batterie de démarrage classique. Le risque de grave électrocution est donc bien réel. Même les professionnels de la réparation ne sont pas tous aptes à le faire. Il doivent passer a minima une habilitation spécifique pour intervenir sur les véhicules hybrides et électriques. Sans compter avoir une formation du constructeur pour tester et réparer les batteries. Il reste, malgré tout, intéressant d'assister au démantèlement de cet accumulateur, situé sous le plancher du coffre sur cette génération de la plus célèbre des hybrides.

Le youtubeur-bricoleur va même jusqu'à ouvrir le pack de batterie, qui pèse environ 40 kilos, pour remplacer les cellules prismatiques d'origine, rectangulaire, par des modèles cylindriques. Une modification qui permettrait de récupérer plus d'énergie au freinage pour rouler plus souvent en électrique et qui améliorerait aussi le refroidissement. Mais encore une fois, la sagesse s'impose. Comme pour les câbles de recharge pour voitures électriques, le meilleur peut côtoyer le pire sur Internet. Même si vous vous sentez de taille à effectuer cette opération, mieux vaut donc éviter d'acheter la première batterie venue.

Mieux vaut être vigilant avant l'achat

Media Image Image Le programme Toyota Relax permet de prolonger la garantie jusqu'à dix ans sous réserve de passer chaque année en atelier. Toyota

Dans tous les cas, pour le commun des automobilistes, il sera donc difficile d'échapper à un passage par le réseau officiel pour cette intervention. Heureusement, la marque propose un programme baptisé Toyota Relax pour prolonger la garantie jusqu'à dix ans sur la plupart de ses modèles. Si cette offre est conditionnée à un passage annuel en atelier, elle pourra parfois s'avérer salutaire. Y compris pour les Lexus hybrides qui sont éligibles au même dispositif. Pour les modèles âgés de plus de dix ans, en revanche, avant d'acheter, il vaudra mieux demander au propriétaire de vous fournir un bilan de santé du système hybride. Un diagnostic qui peut s'effectuer dans n'importe quelle concession. Même si les gros problèmes de batterie restent rares chez le constructeur japonais, un refus de la part du vendeur devrait forcément vous inciter à redoubler de vigilance.

Media Image Image La toute première Prius a été une véritable pionnière, mais il faudra attendre sa remplaçante pour que le succès commercial soit au rendez-vous. Toyota Media Image Image La cinquième génération de Prius tranche avec ses devancières en n'étant plus disponible qu'en hybride rechargeable en Europe. DR

