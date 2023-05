Toyota Yaris Hybrid 130 (2023). Un moteur hybride plus puissant pour la citadine japonaise Alors que son troisième anniversaire approche, la quatrième génération de Toyota Yaris va s’offrir quelques évolutions. La principale nouveauté est l’arrivée d’une inédite déclinaison hybride de 130 ch, qui devrait renforcer la polyvalence de cette rivale des Peugeot 208 ou Renault Clio.

Voir les photos Avant de s'offrir un vrai restylage, la Toyota Yaris s'offre quelques évolutions, à commencer par l'arrivée d'une inédite déclinaison 130 ch sur la base du 1.5 hybride. Toyota

En France, les versions essence de la Yaris font de la figuration. Plus de 90 % des 31 120 exemplaires qui ont été écoulés dans l’Hexagone en 2022 étaient animés par la motorisation 1.5 hybride de 116 ch. Mais la Renault Clio E-Tech 145, plus polyvalente, taille désormais des croupières à la citadine japonaise. Tandis que sa discrète compatriote Honda Jazz vient de bénéficier d’un restylage, avec un gain de puissance à la clé. Pour rester dans le coup, la petite Toyota va prochainement s’offrir quelques évolutions. Côté look, pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis des coloris inédits et de nouvelles jantes sur certaines finitions. Le principal se passe sous le capot. Cette Yaris « millésime 2024 » s’offre une déclinaison hybride supplémentaire, forte de 130 ch.

Une nouvelle version hybride plus performante

Media Image Image Apparue au lancement de la Yaris 4, la finition Première fait son retour avec ce « millésime 2024 » . Mais sa présence en France n'est pas encore certaine. Toyota

Pour gagner ces 14 ch, la marque nippone n’a pas modifié le trois-cylindres 1.5 essence-atmosphérique à injection directe. Il conserve ses 92 ch et ses 120 Nm. La différence se fait donc sur la partie électrique. Un nouvel ensemble boîte-pont accueille un moteur plus grand et plus costaud, alors que le logiciel de l’unité de contrôle de puissance (PCU) a été optimisé. Le couple en profite grandement. Il passe de 141 à 185 Nm, une valeur désormais beaucoup plus proche des 205 Nm annoncés par la Clio E-Tech Hybride. La française, fabriquée en Turquie, garde cependant un avantage de 15 ch par rapport à la japonaise, dont la production se répartit entre l'usine de Valenciennes, dans le Nord, et celle de Kolin, en Tchéquie.

En accélération, c’est pourtant bien la Toyota qui revendique les meilleurs chiffres. Elle serait capable de boucler le 0 à 100 km/h en 9,2 s, contre 9,9 s pour la Renault. Par rapport à l’Hybrid 116 ch, qui reste au catalogue, c’est un gain d’une demi-seconde. Une amélioration qu’on retrouve aussi en reprises sur le 80 à 120 km/h. En contrepartie, la consommation augmente légèrement. Mais la hausse des émissions de CO2 n’excède pas 4 g/km. Cette Yaris Hybrid 130 reste ainsi à l’abri du malus écologique, avec 96 à 116 g/km de CO2 sur le cycle WLTP combiné.

Des évolutions pour toute la gamme

La citadine Toyota ne s’est pas arrêtée là. Comme sa grande sœur Corolla, elle renonce aussi aux bons vieux compteurs à aiguille. Le conducteur fait désormais face à une instrumentation numérique, au format 7 pouces ou 12,3 pouces selon la finition choisie. De son côté, l’écran central tactile grandit. Il mesure entre 9 et 10,5 pouces, tout en pilotant un système multimédia modernisé. La navigation, basée dans le cloud, permettrait de mieux adapter les trajets aux conditions de circulation. Pour ceux qui préfèrent Waze, Google Maps ou Apple Plans, il est toutefois possible d’utiliser Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Ce système multimédia Toyota Smart Connect peut, en outre, profiter de mises à jour à distance, une fonctionnalité également prévue pour les aides à la conduite.

L’habitacle évolue davantage que l'extérieur, avec l'arrivée d'une instrumentation numérique et d'un écran central agrandi. Toyota L'instrumentation numérique est au format 7 pouces ou 12,3 pouces selon la finition. Elle peut prendre différentes apparences. Toyota Le graphisme affiché à l'écran peut rester très proche de celui de compteurs à aiguilles classiques. Toyota L'écran central tactile passe de 9 à 10,5 pouces sur les finitions supérieures, tout en pilotant un système multimédia modernisé. Toyota Les fonctions Android Auto et Apple CarPlay sont à présent utilisables sans fil, sous réserve que votre smartphone soit compatible. Toyota

Regroupées sous l’appellation Toyota T-Mate, ces assistances électroniques ont également été peaufinées et enrichies, avec l’aide d’une nouvelle caméra et d’un radar capable de balayer plus loin. Cette Yaris peut, par exemple, tempérer une accélération trop brutale si elle détecte un risque de collision, ou émettre une alerte lorsqu’un passager veut ouvrir sa porte alors qu’un autre véhicule est en approche, comme une moto ou un vélo par exemple. Elle serait même capable de s’arrêter toute seule en activant les feux de détresse si le conducteur reste sans réaction après quelques avertissements, afin de limiter les conséquences d’un éventuel malaise. Le régulateur de vitesse actif, l’aide au maintien dans la file, le centrage dans la voie ou le système de pré-collision bénéficieraient aussi d’une optimisation.

Une concurrence plus rude à affronter

Media Image Image L'hybride 130 ch sera évidemment proposé sur la récente déclinaison GR Sport, qui associe look sportif et motorisations assez sages. Toyota

Il faudra cependant attendre un essai pour vérifier si toutes ces « améliorations » évitent de se montrer trop intrusives au quotidien. Mais nous ne pourrons pas vous proposer ce test sur notre site avant quelques semaines. Pour l’instant, Toyota n’a même pas encore été en mesure de nous indiquer la date de commercialisation en France de ce « millésime 2024 ». Ses nouveaux tarifs seront également communiqués plus tard. Restez donc connecté sur L’argus.fr si vous voulez connaître le surcoût engendré par toutes ces évolutions plus ou moins subtiles et les prix de la nouvelle motorisation Hybrid 130. Une déclinaison qui va devoir affronter une concurrence accrue, puisque les Opel Corsa et Peugeot 208 restylées s’offriront une inédite mécanique 1.2 Hybrid 136 ch, dotée d’une hybridation légère un peu particulière. Quant à la Clio hybride, elle s’offrira bientôt le renfort d’une jumelle badgée Mitsubishi, la prochaine Colt.

