Transport d'un chien en voiture : que dit le Code de la route ?

Selon un sondage IFOP de juillet 2020, 52 % des français disent posséder au moins un animal de compagnie dans leur foyer, qu’il s’agisse de chats (33 %) ou de chiens (25 %). Balade, départ en vacances, rendez-vous chez le vétérinaire, nombreuses sont les occasions de se déplacer en voiture avec son chien. Sauf que ce type de transport doit faire l'objet d'une attention particulière pour limiter les risques en cas d'accident et les verbalisations en cas de contrôle.

Le chien n'est pas un passager, mais…

Aucune disposition spécifique ne réglemente le transport des animaux de compagnie en voiture. Le Code de la route contient néanmoins deux textes susceptibles de s'appliquer en pareille situation :

l'article R. 412-1 : « En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. »

l’article R. 412-6 : « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres. »

Media Image Image Le Code de la route ne contient aucun texte spécifique au transport des animaux domestiques, mais un texte de portée générale peut sanctionner les conducteurs qui ne prennent pas les mesures de sécurité appropriées. kotoyamagami - stock.adobe.com

Le premier de ces deux textes qui réglemente le port de la ceinture par les passagers n'est pas applicable aux animaux de compagnie. Par définition, les chiens et autres animaux ne peuvent pas porter la ceinture même si certains dispositifs adaptés à leur morphologie se servent de l'attache de celle-ci pour leurs fixations. De plus, les animaux sont considérés en droit français comme des objets ayant certes un statut particulier, mais pas celui de personne juridique à l'instar des êtres humains. La loi étant d'interprétation stricte, ils ne peuvent pas être qualifiés de passagers. Une verbalisation sur le fondement de ce texte est donc parfaitement contestable.

Media Image Image Les chiens comme tous les animaux ne peuvent être considérés comme des passagers. Ils sont exemptés de l'obligation de porter la ceinture de sécurité, chose difficilement envisageable pour un chien... NalaliyaD - Pixabay

Cela ne signifie pas pour autant que l'on a le droit de laisser son chien se déplacer en toute liberté dans la voiture. Car l'article R. 412-6 du Code de la route est applicable au chien et à tous les autres animaux qui ne doivent en aucun cas entraver ou réduire les possibilités de mouvement et le champ de vision du conducteur. Il est donc est nécessaire de prévoir d'équiper sa voiture d'un système permettant de véhiculer son chien dans le coffre ou sur la banquette arrière en toute sécurité. S'affranchir de ces précautions expose le conducteur à une contravention de deuxième classe. A la clé, une amende forfaitaire de 35 € minorée à 22 € en cas de paiement dans les 15 jours (30 jours par télépaiement). Elle peut être majorée à 75 €, voire à 150 € en cas de contestation de l'infraction jugée infondée par le tribunal de police.

Choisir une dispositif adapté à son animal

Les dispositifs pour transporter les chiens en voiture sont nombreux. Ils doivent être adaptés à la taille de l'animal mais aussi à celle du véhicule. Il existe des grilles ou des filets de séparation à placer entre le coffre et les sièges arrière ou encore entre la banquette arrière et les sièges avant. Leur avantage est de laisser une certaine liberté à l'animal et d'empêcher qu'il puisse passer entre les sièges conducteur et passager. Toutefois, un freinage d'urgence ou un choc pourrait lui causer des blessures. Le chien peut aussi être attaché avec une laisse de sécurité qui s'accroche à la boucle de la ceinture de sécurité, avec ou sans grille séparative. Cette laisse de sécurité doit être arrimée à un harnais et non au collier autour du cou de l'animal pour éviter tout risque d'étranglement ou de blessures aux cervicales.

Il est enfin possible de le placer dans une caisse de transport positionnée dans le coffre ou sur la banquette arrière. Dans ce dernier cas, elle devra être attachée avec une ceinture de sécurité pour éviter qu'elle ne soit projetée sur le conducteur ou le passager avant en cas d'accident. Quelle que soit la solution choisie, les animaux ne doivent pas être installés sur le siège passager à l'avant car leur présence est en elle-même source de perturbation pour le conducteur.

Media Image Image Les chiens ne peuvent voyager sur le siège passager à l'avant et ce, quel que soit le procédé utilisé pour sécuriser leur présence dans le véhicule. StockSnap - Pixabay

