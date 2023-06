Un avant-goût de l’habitacle de la future DS 4 Il n’y a pas que les concept-cars dans la vie, il y a les manifestes aussi ! DS nous présente M.I.21 ou le futur intérieur d’un modèle compact 100 % électrique. En filigrane, il faut y voir un aperçu de l’habitacle de la prochaine DS4, qui sera commercialisée en 2027. Découverte du cockpit en vidéo.

DS présente le manifeste M.I.21, une maquette de travail sur la planche de bord du futur.

Le développement d’un véhicule, c’est une sorte de mille-feuille composé de multiples étapes. Aux prémices de sa vie, un modèle apparaît d’abord sous la forme d’un croquis puis d’une maquette, voire d’un concept-car. Ce dernier a généralement pour mission de donner une vision à long terme des intentions d’une marque et de sonder le grand public. Tout l’inverse d’un manifeste, qui est avant tout une maquette de travail. « Il nous permet de communiquer auprès de la direction et de l’ingénierie, mais aussi d’amener, avec un vrai volume, une ambition de design pour un projet de série » explique Thomas Bouveret, responsable du design intérieur de DS Automobiles. Il est donc « systématiquement lié à un projet de production. C’est un accélérateur d’évolution » renchérit Thierry Metroz, le directeur du design de DS. C’est donc une pièce qu’il est rare d’approcher… sauf quand un constructeur nous y convie ! La rédaction de L’argus est donc allée chez DS à la rencontre de la barge M.I.21*.

L’intérieur de la DS 4 en filigrane

N’imaginez pas voir un bateau ! « Barge », c’est le nom utilisé pour qualifier cette maquette qui ne représente pas un véhicule dans son intégralité, mais seulement la partie avant et plus précisément l’habitacle. « Une voiture complète prendrait beaucoup plus de temps en réalisation », souligne le patron du design intérieur. Car le principe de cet objet, nous rappelle-t-il, est de permettre de répondre rapidementà des des problématiques de faisabilité ou de coût. Ici, résume Thomas Bouveret, en l’espace de huit mois (six mois dédiés au design et deux à la conception), les équipes ont représenté « l’intérieur d’une future voiture qui sera électrique, basée sur une plate-forme moyenne (ndlr, STLA Medium) et commercialisée en 2027 ». L’objet que nous découvrons aujourd’hui a été réalisé en juillet 2021 et doit donc préfigurer en grande partie l’intérieur de la prochaine DS 4. Un véhicule qui, comme ceux qui sortiront d’ici à la fin de la décennie, gagneront en luminosité avec des surfaces vitrées plus grandes. Thierry Metroz assure que l’époque des véhicules avec deux tiers de carrosserie et un tiers de vitrage est révolue.

Cette « barge », qui ne présente que les places avant de la voiture, est une réalisation plus rapide à fabriquer. Elle reprend les cotes d'un véhicule à venir. DS Les habitacles du futur chez DS se veulent plus épurés. DS On se croirait au cinéma avec cette lame ! DS L'équipe design de DS, avec de gauche à droite : Thomas Bouveret, Thierry Metroz, Vincent Lobry et Luc Quirin. DS

Sus aux écrans !

Que prévoit la feuille de route à six ans chez DS ? « Nous croyons fermement que l’on est à la fin d’une ère où, finalement, la surenchère des écrans et de l’information doit disparaître et laisser davantage part à la sérénité », explique Thomas Bouveret. L’idée est de profiter différemment d’un voyage à bord de son véhicule. Pour cela, les équipes de DS Automobiles ont jugé bon de supprimer les écrans tels qu’on les connaît. Dans les futurs intérieurs DS, à horizon 2026-2027, il n’y aura plus d’écrans prévient Thierry Metroz. « Pour un designer, la surface noire est une zone morte et qui prend de plus en plus de place », estime notre interlocuteur.

Media Image Image La lame s'opacifie pour permettre d'afficher de manière plus ou moins visibles les données de conduite. DS

Les équipes de design de DS ont donc imaginé un intérieur où l’information fondamentale reste communiquée aux propriétaires tout en étant moins intrusive. « L’idée est de transmettre une information de manière beaucoup plus douce et qui se fond dans la décoration de l’intérieur », précise le chef du design intérieur. Thomas Bouveret entend ainsi apporter une dimension artistique à l'habitacle des véhicules « pour sortir des codes classiques de l’automobile ». Et de conclure : « C’est au cœur de notre stratégie ». D’ailleurs, Luc Quirin, styliste intérieur chez DS, explique avoir essayé avec ses équipes de créer « un objet qui n’était pas automobile ».

Un habitacle-spectacle

Media Image Image Prenez place à bord de la future DS 4. DS

Effet de surprise garanti lorsqu'on s’installe dans les sièges enveloppants et moelleux. Sans le volant, en guise de rappel, et les deux écrans pour le retour des rétroviseurs (une technologie qui disparaîtra avec les manifestes suivants) difficile de s’imaginer dans une voiture. On se croirait plutôt dans une salle de spectacle (ou de cinéma) à attendre le lever de rideau. La grande lame qui nous fait face est « magique ». Elle peut délivrer, par projection en s’opacifiant, des informations de tout premier ordre ou bien rester transparente. Dès lors, « les données vont passer au travers de la lame et s’afficher directement sur le fond de la planche de bord », explique le patron du design intérieur. L’habitacle gagne, d’un coup d’un seul, en profondeur. Pour DS, une dimension plus artistique s’ouvre alors, puisqu’il est possible de tout projeter. Et pourquoi pas des œuvres d’art ? Le tableau de bord prend alors des allures de tableau. « On appelle cela du Digital Art ou contenu de couleur et matière digital », explique Thomas Bouveret. Le changement d’affichage pourra se faire via une commande située dans l’accoudoir ou à la voix. La reconnaissance vocale, particulièrement prisée de la clientèle DS, est d’ailleurs amenée à prendre davantage d’ampleur dans les habitacles.

Se réapproprier l’espace

Les équipes de style ont travaillé à un habitacle très épuré. La traverse qui sert traditionnellement de « poutre structurelle », et « qui ne sert qu’à ça » rappelle Luc Quirin, a ici été repensée pour accueillir des espaces de rangement. De nouveaux éléments de retenue, au pied de la console centrale, ont été imaginés pour permettre de caler des objets et éviter qu’ils ne se baladent dans l’habitacle. La faute au plancher plat. En l’absence de tunnel central, les moquettes deviennent plus visibles. Elles nécessitent donc que l’on s’y intéresse davantage et que leur rendu soit plus flatteur, nous explique Vincent Lobry, responsable couleurs et matières de DS. En plus d’assurer une fonction de style, elles ont pour mission d’améliorer l’insonorisation qui, dans un véhicule électrique, est fondamentale. Enfin, les plus observateurs auront certainement remarqué, au niveau de l’ex-cave à pieds, la présence d’un système audio central. Les hauts-parleurs dans les contre-portes, c’est fini ! Et pour cause…

Media Image Image Le système audio a élu domicile sous la planche de bord. L'argus

L’art décoratif comme inspiration

DS veut « mettre en scène ses habitacles », affirme Thomas Bouveret. Pour le M.I. 21, les designers ont puisé leur inspiration dans le mobilier et l’architecture Art Déco, un courant artistique rendu populaire dans les années 1920-1930. D’où la présence de ces cercles, auréolés d’un jonc lumineux, au niveau des contre-portes. C’est LE terrain de jeu de l’équipe couleurs et matières, qui travaille sur des réalisations sur mesure.

Media Image Image Ces cercles d'inspiration Art Déco sont le terrain de jeu des équipes Couleurs & Matières. L'argus

L’idée est de concentrer « toute la créativité, le savoir-faire, l’expression du luxe à la française sur une zone », indique Thierry Metroz. Qui ajoute : « Cela ne se fait pas dans le monde automobile. Généralement, on en tartine un peu partout. » Thomas Bouveret rappelle ainsi que « depuis la DS 7 on essaie de proposer des inspirations assez typées » pour s’adapter aux désirs de personnalisation des clients. Et le M.I. 21 ne déroge pas à la règle. De nombreux artisans d’art ont apposé leur savoir-faire dans les pièces rondes de ce manifeste.

Media Image Image Les cercles dans les contre-portes ont été développés par des artisans d'art. L'argus Media Image Image Plusieurs maisons de style ont été contactées pour travailler à l'élaboration de ces pièces maîtresses. L'argus

Les matériaux sélectionnés et les techniques employées sont proches du milieu de la haute couture. Charge ensuite à DS d’imaginer comment transposer ces effets, ces dessins ou plus globalement ces idées créatives dans le monde du véhicule de grande série en utilisant (au passage) des matériaux nobles, bruts mais vertueux. Tout un défi que doivent relever les équipes de Vincent Lobry. Avec le véhicule électrique, une autre contrainte vient s’ajouter, celle d’utiliser des matériaux légers ou en quantité plus faible. Objectif : ne pas pénaliser l’autonomie du véhicule. Mais, pour le patron du département couleurs & matières, « ce changement de motorisation invite à être ultra-créatif et à sortir des sentiers battus ».

Des sièges comme nouvelle pièce centrale de l’habitacle

Media Image Image Les sièges deviendront un élément fondamental de l'habitacle des futures voitures. L'argus

Avec l’arrivée du véhicule autonome, les équipes s'interrogent sur l’expérience à offrir aux utilisateurs. Cela nécessite de repenser certains éléments intérieurs et notamment les sièges. Pourquoi ? Car les occupants vont petit à petit s’éloigner de la planche de bord pour profiter de leur voyage autrement. « On a tendance à dire que le futur d’un intérieur sera sûrement centré sur les sièges et plus globalement les zones d’assise », explique le styliste Luc Quirin. Ils regrouperont tout un tas de fonctionnalités de confort (système audio par exemple) et de sécurité. Des capteurs pourront assurer le monitoring des occupants et détecter d'éventuels coups de fatigue. Luc Quirin ajoute aussi que les airbags tels qu’on les connaît aujourd’hui ne seront plus efficaces. « Il faut donc les rapprocher du corps », poursuit-il. En cas de choc, le siège pourrait se transformer en un cocon gonflable pour protéger les occupants quelle que soit leur position par rapport à la route. Ce défi concerne aussi la division Couleurs et Matières. Vincent Lobry explique : « La complexité des sièges du futur nous conduit à les travailler différemment. » Certaines confections qu’il sera amené à produire avec ses équipes seront, selon lui, « de bonnes surprises ». Il est possible qu’un plissé, aujourd’hui purement décoratif, devienne à l’avenir fonctionnel. « Il pourrait permettre à un élément de se déployer parce qu’il y a de l’ampleur derrière. Ce sont des opportunités », conclut-il.

* pour « Manifeste Intérieur 2021 »

