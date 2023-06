Un concept sportif de Toyota Prius présenté aux 24 Heures du Mans Pour les 100 ans des 24 Heures du Mans, Toyota présente le concept-car Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition. L’aérodynamique et les liaisons au sol de la berline électrifiée ont été retravaillées pour le circuit.

Par MaxK

Le concept Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition est un hommage aux 100 ans de la course d'endurance. Toyota

L’édition du centenaire des 24 Heures du Mans verra plusieurs grands constructeurs ayant plusieurs fois gagné l’épreuve s’y affronter dans la nouvelle catégorie la plus rapide, celles des Hypercars. Porsche (19 victoires), Ferrari (9 victoires) et Peugeot (3 victoires) reviendront notamment pour défier Toyota, auteur de cinq victoires consécutives ces cinq dernières années. L’événement revêt donc une importance particulière pour chacune de ces marques, qui s’y rend les valises pleines de suprises. Chez Toyota, il s’agit du concept Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, version sportive de la nouvelle berline hybride (uniquement rechargeable en Europe).

Avec ce concept, Toyota célèbre aussi ses 5 victoires consécutives au Mans. Toyota

La sage berline se mue en pistarde

Toyota ne donnant aucune information sur la motorisation de cette Prius, on peut supposer que celle-ci est demeurée d’origine, ce qui induit une puissance de 223 ch si l’on se base sur la version européenne du modèle. Son efficacité en conduite sportive est néanmoins améliorée par l’ajout d’une panoplie aérodynamique complète (spoiler et déflecteurs avant, bas de caisse latéraux, aileron arrière, jantes spécifiques, diffuseur), de voies et pneus plus larges, d’une suspension typée « piste » et d’un capot léger en fibre de carbone.

Cette Prius est dotée d'un kit aérodynamique complet, et de liaisons au sol spécifiques. Toyota

Rien n'est dit sur une éventuelle modification de la motorisation. Toyota

De puissants projecteurs ont été installés dans le bouclier avant pour améliorer la visibilité de nuit, en référence à la couse d’endurance sarthoise. Cet ensemble met en exergue la silhouette sportive de la nouvelle Prius et pourrait préfigurer de futurs accessoires de personnalisation optionnels.

Le capot en carbone permet de gagner quelques kilos. Toyota

Une exposition sur le Japon au Mans

« Le concept car Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition, basé sur la dernière génération de Toyota Prius, exprime la gratitude de Toyota Gazoo Racing au Mans et à l'Automobile Club de l'Ouest, l'organisateur de la course », a déclaré le constructeur nippon. L’auto a été dévoilée dans le cadre de l’exposition « Japan Endless Discovery », qui se tient dans le Village du centenaire des 24 Heures du Mans à l’initiative de Toyota, Mazda et l’office national du tourisme japonais JNTO. Celle-ci offre une rétrospective sur l’histoire des constructeurs de l’archipel au Mans, marquée notamment par la victoire de la Mazda 787B à moteur rotatif en 1991, tout en vantant l’attrait touristique du Japon. Sur la piste, c’est avec deux GR010 Hybrid que Toyota tentera de confirmer sa domination de la discipline face à des concurrents de poids.

