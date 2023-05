Un homme, une collection. Les DS Chapron et autres Citroën rares d'Eric Voilà près de vingt ans qu’Eric s’est pris de passion pour Citroën et pour le carrossier Henri Chapron. Il a réuni une collection exceptionnelle comptant certains des modèles les plus rares, haut de gamme ou insolites ayant jamais arboré les chevrons. L’argus vous la fait découvrir.

Fondé en 1919 et se voulant populaire depuis toujours, Citroën occupe la seconde place du classement des constructeurs les plus prisés par les acheteurs de voitures anciennes en France, selon une étude exclusive de L’argus réalisée l’hiver dernier à partir des données de NGC-Data®. Des collections de voitures ornées des chevrons, il en existe donc un certain nombre dans l’Hexagone. Mais celle d’Eric, qui nous a accordé le privilège de nous ouvrir ses portes, est possiblement la plus remarquable au monde, en tout cas l’une des plus abouties si l’on compte les réserves du constructeur et le Conservatoire Citroën. Elle comprend environ 70 véhicules de la marque dont quatorze signés Henri Chapron. Cerise sur le gâteau, chevrons sur le capot : tous sont roulants et ont fait l’objet d’une restauration intégrale sauf un, et il y a une raison bien précise à cette exception.

La Traction, puis l’attraction

Amateur de belles automobiles depuis toujours, avec des penchants pour Mercedes et Ferrari notamment, Eric attrapa le virus Citroën en 2004. Cette année-là, il eut l’occasion de prendre part à un rallye au volant d’une Traction, en Afrique du Sud. Ce fut le coup de foudre et, dès son retour en France, il se mit en quête d’un exemplaire. Sa passion et sa recherche le menèrent au salon Rétromobile, où il put s’offrir un modèle déjà atypique : une Traction rendue découvrable d'après les plans utilisés à l’époque par la carrosserie AEAT (Anciens Établissements Ansare & Teisseire) pour transformer ainsi une poignée de voitures. Avec l’achat de cette auto, Eric mit le doigt dans un engrenage, probablement angulaire puisque c’est de ce type de roue dentée que vient le logo de Citroën. Il entama alors une collection de Traction ; aujourd’hui son garage abrite aussi un cabriolet large, un coupé large et même une Commerciale, l’une des premières voitures à hayon si ce n’est la première.

Chez l’un des collectionneurs qu’il rencontra pour ses premières acquisitions, Eric découvrit une DS découvrable AEAT ainsi qu’une SM cabriolet Chapron « Mylord »...deux raretés qu’il ramena chez lui peu de temps après. Sa collection de Citroën haut de gamme était lancée.

L’histoire de Citroën et Chapron en un lieu

Sa DS nouvellement acquise rappela à Eric des souvenirs d’enfance. Avec la SM Mylord, il découvrit le travail haut de gamme d’Henri Chapron. Or justement, c’est sur la Citroën DS que l’artisan travailla le plus, déclinant la berline en une quinzaine de variantes parmi lesquelles divers coupés et cabriolets. En 1958, trois ans après le lancement de la DS, Chapron en présenta une version décapotable. Citroën lui confia alors la production d’une version « usine ». C’est grâce à ce partenariat que le carrossier put proposer, en parallèle, ses créations indépendantes sur base de DS sous des appellations évocatrices. Cabriolets Croisette, Palm Beach ou Le Caddy, coupés Le Paris, Le Dandy, Le Léman ou Concorde, berlines Majesty puis Lorraine… A une poignée d'exceptions près, Eric a un exemplaire de chaque Citroën Chapron en parfait état, restylages compris, jusqu’à une CX Prestige Landaulet découvrable qui fut le dernier modèle sur lequel le maître œuvra. Avec le temps, notre collectionneur a su s’entourer de spécialistes des Citroën historiques pour soigner ses autos.

Mais Eric possède également un coupé DS Concorde en très, très mauvais état. Celui-ci appartint à l’épouse d’un restaurateur, qui la garait sur la place de son village pour y inscrire des messages à l’attention des personnes avec lesquelles il avait des différends, puis qui vandalisa l’auto lorsque sa femme le quitta. Et il n’y alla pas de main morte si l’on se fie aux déformations de la carrosserie, aux déchirures de la sellerie et à l’absence des vitres. Néanmoins, tout en conservant cet aspect comme un témoignage de l’histoire insolite de cette DS, Eric fit remettre à neuf sa mécanique et son châssis. Le « rat rod » ultime à la française ?

Des Citroën aussi surprenantes que méconnues

La collection de Citroën d’Eric ne se limite pas aux Traction, DS et modèles Chapron ou AEAT, qui rempliraient déjà un musée de par leur portée patrimoniale autant que leur nombre. Des voitures rares ou insolites conçues ainsi par Citroën se laissent aussi découvrir dans ses locaux. C’est le cas d’une CX Concorde de 1986, fruit d’une collaboration avortée entre Citroën et Air France. Ou d’une BX 4TC, née la même année à partir d’une voiture de course destinée à participer, sans succès, au championnat du monde des rallyes dans le sulfureux Groupe B. Ou encore de l’une des deux XM Multimédia demeurées d’origine avec ordinateur, écran tactile, GPS et clavier sans fil...installés en 1998 !

Mais le véhicule le plus surprenant de la collection d’Eric est peut-être sa CX plateau à huit roues. Sorti des ateliers du carrossier Tissier en 1978 avec six roues, cet utilitaire atypique fit l’objet de transformations visant à le rendre plus pratique, plus confortable et plus rapide à l’initiative de notre hôte, qui précise que ces transformations sont réversibles. Ce porte-voiture est régulièrement mis à contribution, pour dépanner ou simplement déplacer une auto vers certains rassemblement auxquels Eric participe régulièrement. L'argus lui souhaite bonne route à son volant, et lui adresse un grand merci pour son accueil et la présentation de sa collection.

