Un parking sur la Tour Eiffel ? Cette idée complètement folle d'un architecte Dans les années 1930, l’architecte André Basdevant a imaginé un parking au niveau du deuxième étage de la Tour Eiffel. Le projet avait été considéré avec intérêt à l'époque, avant d'être abandonné.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Un parking au deuxième étage de la Tour Eiffel ? Oui, le projet a bien existé ! Mémoire2Ville

Qui n’a jamais rêvé d'aller sur la Tour Eiffel sans se fatiguer à gravir les 674 marches du monument ? Un rêve pour certains qui aurait pu devenir réalité. En 1936, l'architecte André Basdevant a proposé un projet assez fou : celui de monter la Tour Eiffel avec son véhicule et le garer sur un parking situé au niveau du deuxième étage. A l’époque où l’automobile est en plein essor, l’idée est prise très au sérieux. Mais le projet est bien évidemment refusé par la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel.

Des rampes pour accéder au restaurant

75 PARIS Un projet de 1936 pour rendre accessible en voiture le 2ème étage de la Tour Eiffel. pic.twitter.com/bbDY2Ohja6 — Mémoire2Ville (@Memoire2cite) May 17, 2023

André Basdevant est allé au bout de son idée en détaillant son projet. Dans le livre « La Tour Eiffel, vérités et légendes », les journalistes François Vey et Emmanuel Hecht raconte que le docteur en droit, ingénieur et architecte a soumis l’hypothèse de « la construction de deux rampes hélicoïdales en béton, placées de chaque côté de la Tour Eiffel afin de permettre aux voitures d’accéder au restaurant du deuxième étage ». Une illustration permet d’imaginer ce à quoi aurait pu ressembler la Dame de Fer avec ce parking. Elle dévoile une large plate-forme, hissée à 115 mètres de haut, qui relie les deux tours. De quoi rejoindre le restaurant du monument sans le moindre effort.

Une aberration de nos jours

Media Image Image Malgré le passage au tout électrique, la voiture est poussée vers la sortie dans les agglomérations. Aucun risque de la voir stationner sur le monument historique. E-Gap

Combien de voitures auraient pu stationner sur ce parking ? La Tour Eiffel aurait-elle pu supporter le poids des véhicules ? Quel aurait été le prix du stationnement ? Tant de questions qui resteront sans réponse. Près de 90 ans plus tard, une telle idée semble inimaginable alors que les voitures n'ont plus vraiment leur place dans les grandes villes françaises, comme Paris. A moins que le projet ne se transforme en parking à vélos. Sait-on jamais !