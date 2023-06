Un siège auto pivotant et coulissant qui facilite la vie des parents Maxi-Cosi présente une gamme innovante de sièges auto baptisée 360 Pro Family. Le dispositif de retenue comprend une coque pivotante à 360°, qu'il est possible de faire coulisser à l'extérieur du véhicule. Plusieurs modèles sont proposés à partir de 269 €.

Par Vincent Foultier

D’après une enquête en ligne réalisée auprès de 400 parents en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni, plus 90 % des personnes interrogées souffrent du dos, se cognent la tête ou rencontrent des difficultés lorsqu'il s'agit d'installer leur enfant dans son siège auto. S'il existe déjà des dispositifs de retenue permettant de faire pivoter l'assise du siège vers la portière, et ainsi de limiter les contorsions, le fabricant Maxi-Cosi intégre une innovation dans sa gamme 360 Pro Family.

Une révolution pour les parents

Cette innovation pemet de faire coulisser la coque du siège auto à l’extérieur du véhicule grâce à la technologie brevetée SlideTech. L’installation devient plus rapide et ergonomique. Les sièges sont conformes aux dernières normes réglementaires européennes i-Size ECE R129 en termes de qualité, de sécurité et de durabilité. Ils ont notamment reçu le label de qualité AGR (Aktion Gesunder Rücken = Action Dos Sain), de quoi les intégrer à la liste des sièges auto « très recommandés » réalisée par les automobiles clubs suisse (TCS) et allemand (Adac). « Grâce aux caractéristiques techniques de cette gamme, il vous suffit de boucler la ceinture, faire coulisser, pivoter et c’est parti ! Les difficultés liées aux sièges auto appartiendront au passé » mentionne Guillaume Sauvetre, directeur produit Dorel Juvenile Europe.

À partir de 269 €

Media Image Image Installer son bébé devient un jeu d'enfant. Maxi-Cosi Media Image Image La gamme de sièges auto peut accueillir des enfants jusqu'à 4 ans. Maxi-Cosi

La gamme 360 Pro Family est composée de trois sièges de la naissance à 4 ans. Le FamilyFix 360 Pro constitue l’entrée de gamme et s’affiche au prix de 269,99 €. Il convient aux nouveaux-nés et jusqu’aux enfants de 4 ans. Le deuxième, baptisé Pebble 360 Pro, offre une position complètement allongée. Il convient de la naissance jusqu’à 15 mois environ et est disponible au prix de 299,99 €. Enfin, le Pearl 360 Pro, la Rolls Royce du siège auto, est décrit par la marque comme le plus confortable de tous. Son tarif l’est beaucoup moins en revanche, puisqu’il atteint 399,99 €. Toute la gamme est d'ores et déjà disponible sur le site maxi-cosi.fr. On la trouvera aussi dès le mois de juin dans les magasins de puériculture, ainsi que dans les concessions Renault du réseau RRG.

