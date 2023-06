Un Skoda Enyaq transformé en camping-car par des étudiants Comme chaque année, Skoda fait concevoir un concept-car par ses apprentis. Pour 2023, il s’agit d’un Enyaq transformé en camping-car électrique servant aussi bien aux loisirs qu’au travail. Des photos du véhicule ont été publiées avant sa présentation officielle.

Par MaxK

Voir les photos Des apprentis de Skoda ont conçu un Enyaq camping-car. KPS Automobile

Skoda fête le dixième anniversaire de son département de formation professionnelle Skoda Academy, et s’apprête à dévoiler la neuvième « Azubi car » conçue par des étudiants dans ce cadre. Il s’agit d’un Enyaq transformé en camping-car. Le constructeur en a officiellement dévoilé quelques croquis. Il a fait appel à la société KPS Automobile, spécialisée dans l’aménagement de fourgons de loisirs, pour réaliser le véhicule conçu par ses apprentis. KPS a publié sur les réseaux sociaux quelques images de la voiture avant sa présentation officielle. Les photos en question ont été vite retirées, mais n’ont pas échappé à nos confrères tchèques d’auto.cz.

Illustration officielle du concept d'Enyaq "camper". Skoda Le couchage ne peut accueillir qu'une personne. Skoda Cet Enyaq est la neuvième voiture conçue par des étudiants chez Skoda. Skoda

Pour les loisirs en solitaire

Skoda avait déjà expérimenté un Enyaq camping-car en juillet 2022, sous la forme du concept Enyaq FestEVal doté d’une tente de toit et d’un habitacle aménagé avec lit, kitchenette et rangements. Sur le véhicule pensé par ses étudiants, la transformation est plus intégrée. Le toit du SUV électrique a été découpé pour être relevé et abriter ainsi des rangements hauts, tout en demeurant vitré. Conçu pour les explorateurs solitaires, cet Enyaq est devenu monoplace. Cette opération a permis de dégager de l’espace pour un lit-banquette d’une place, des rangements et un coin cuisine. Le détail des équipements n’est pas encore connu ; les étudiants avaient déclaré vouloir installer une connexion Internet permanente ainsi que des équipements multimédia de loisir afin que l’auto se prête aussi bien aux vacances qu’au travail nomade.

Media Image Image Le toit a été rehaussé. KPS Automobile Media Image Image De nombreux rangements ont été installés. KPS Automobile

Bientôt un Enyaq aménagé de série ?

Cet Enyaq très particulier étant pensé pour la vie en extérieur, il est doté d’un auvent latéral et d’une tente arrière (que l’on peut imaginer être une cabine de douche) qui se déplient depuis le toit. Sa livrée bi-ton se compose d'une partie inférieure vert foncé et d'une partie supérieure blanche. Alors que les vans et breaks aménagés connaissent un succès grandissant, ces multiples travaux de Skoda autour d’un Enyaq de loisirs indiquent que la firme réfléchit sérieusement à commercialiser une telle variante. Ses « Azubi cars » étant traditionnellement présentées à la fin du printemps, la révélation officielle de la dernière en date est pour bientôt.

Media Image Image Cabine et auvent se déplient à l'extérieur. KPS Automobile

Tags