Un tour en Ferrrari Purosangue sur le circuit des 24H du Mans Un petit tour du circuit des 24H du Mans en Ferrari Purosangue, le dernier né des crossovers Ferrari, ça vous dit ? A l’occasion du Mans Classic 2023, L’argus a pu prendre place dans le baroudeur au V12 de 735 ch. Montez le son ! Les vocalises de la bête sont tout simplement enivrantes…

Géraldine Gaudy

Ferrari a finalement cédé aux sirènes des modèles surélevés. Comme Bentley, Rolls-Royce ou Lamborghini, le constructeur italien a ajouté à sa gamme un SUV ou plutôt devrait-on dire un crossover. Le Purosangue, présenté en septembre 2022, n’aura pas tardé à connaître le succès alors même que le prix de base est fixé à 390 000 € ! Moins de trois mois après sa révélation, la firme de Maranello était déjà contrainte de suspendre les prises de commandes. Le quota des 20 % de livraisons annuelles (soit environ 2 000 exemplaires) a été atteint. On est loin des 9 000 exemplaires du Lamborghini Urus vendus en 2022. Autant dire que croiser un Ferrari Purosangue dans la rue ne sera pas si commun et encore moins à l’heure où nous écrivons ces lignes. Peu d’exemplaires ont déjà été livrés...

Une bête… de course !

L’engouement suscité par le crossover dans la rue est incroyable. C’est vrai que le Purosangue a une gueule ! Son design ne laisse pas indifférent. Nous avons aussi pu vérifier son pouvoir d’attraction au Mans Classic 2023, début juillet. Ferrari, partenaire de l'événement, nous avait confié les clés d’un exemplaire Bleu Corsa. Toutes les têtes se dévissaient à notre passage, y compris celles de propriétaires de supercars de la firme. Et si le Purosangue séduit par son look, ses prestations intérieures et son comportement ne laissent pas non plus indifférents. Pour le mesurer, nous avons participé à la parade sur le grand circuit des 24H Mans (13,6 km). Idéal pour dégourdir les soupapes du V12 de 735 ch. Quel pied, malgré le trafic ! Découvrez notre vidéo exclusive à bord du crossover.

Une vraie Ferrari

Alexandre Germain, le pilote instructeur, n’a pas boudé son plaisir au volant du bolide. « On a gardé un peu de limite, mais je pense que le véhicule aurait facilement pu aller 30 km/h plus vite » dit-il après avoir atteint avec aisance 290 km/h dans la ligne droite des Hunaudières. « Comme c’est la première fois (...) je ne veux pas freiner au dernier moment. Donc à 300 m je lève le pied. Mais généralement avec une Ferrari quand vous arrivez à 300 km/h, vous freinez à 200/250 m et la voiture s’arrête » précise-t-il et il ajoute :

Ce qui m’a bluffé sur ces premiers tours de roue, c’est que ça freine fort, ça accélère fort et à aucun moment on ne sent le poids de l’auto, même dans les courbes.

C’est vrai que le Purosangue n’est absolument pas sensible au roulis. Nos impressions de conduite, on en reparle très prochainement sur L’argus avec un nouvel essai au long cours au volant de cette nouveauté.

