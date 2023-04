Un Volkswagen Combi Last Edition à vendre avec 123 km au compteur La production du Volkswagen Combi T2 lancé en 1967 ne s’acheva qu’en 2013 au Brésil, avec la série limitée Last Edition. L’un des 1 200 exemplaires construits se trouve en Allemagne, n’affiche que 123 km au compteur, et il est à vendre.

Par MaxK

Voir les photos Ce rare Volkswagen Combi Last Edition, jamais commercialisé en Europe, est à vendre en Allemagne. SML CarGroup

Sept générations de Volkswagen Transporter/Combi/Multivan/Bulli se sont succédé entre 1950 et aujourd’hui, auxquelles s'ajoute le tout récent ID.Buzz électrique. Mais au Brésil, comme s’il évoluait sur une chronologie parallèle, le fourgon familial de seconde génération (T2) fut produit jusqu’au 20 décembre 2013, tirant alors sa révérence après 56 ans de carrière. Sa commercialisation s’acheva avec une série spéciale sobrement nommée Last Edition, limitée à 1 200 exemplaires. L’un d’eux est actuellement à vendre en Allemagne et il est comme neuf, son compteur n’affichant que 123 km.

Media Image Image La série limitée Last Edition concluait la production du T2 au Brésil en 2013. SML CarGroup

Un voyage dans le temps en famille

Comme tous les Combi Last Edition, celui dont il est question ici arbore une carrosserie bleu clair en sa partie inférieure et blanche en sa partie supérieure. Les pare-chocs et les jantes sont également blancs, tout comme les flancs des pneus pour un aspect rétro à souhait. Un autocollant commémoratif est apposé sur chaque aile arrière.

Media Image Image La finition du Combi est clairement rétro. SML CarGroup

L’habitacle est au diapason avec une sellerie en cuir rayé bleu et blanc. Au lancement de cette déclinaison, le plus célèbre des vans avait depuis longtemps concédé à la modernité quelques plastiques sur son tableau de bord, toujours présents ici. Sous le capot arrière, en lieu et place du flat-4 refroidi par air des anciens modèles, on trouve un quatre-cylindres en ligne 1.4 à refroidissement liquide de 78 ch. Au-dessus de l’autoradio (avec lecteur CD et même port USB !), une plaque rappelle la nature exclusive de ce modèle et indique qu’il s’agit du numéro 59, un « millésime » 2014.

Media Image Image La sellerie, en cuir, est assortie à la carrosserie. SML CarGroup

Homologation à prévoir

Une poignée de Combi Last Edition trouvèrent leur chemin jusqu’à l’Europe. Celui du jour est d’abord passé par l’AutoMuseum Volkswagen de Wolfsburg avant de transiter par Bremerhaven pour se retrouver aujourd’hui à Hochdorf, chez SML CarGroup qui le propose à la vente. L’achat de ce modèle assurément collector réclame quelques précautions. Tout d’abord, le véhicule ayant très peu roulé en dix ans, une révision complète est nécessaire avant de prendre la route sereinement à son volant.

Sous le coffre se trouve le moteur... SML CarGroup ...un quatre-cylindres 1.4 de 78 ch. SML CarGroup Une plaque numérotée se trouve sur la planche de bord. SML CarGroup

Par ailleurs, le Combi ainsi configuré n’ayant jamais été homologué ou immatriculé dans l’Union Européenne, sa mise en circulation sur route ouverte requerra quelques modifications permettant de le conformer à la réglementation en vigueur, avec ce que cela implique de procédures administratives. Ces démarches auront évidemment un coût, à ajouter aux 55 000 € demandés pour le véhicule.

Media Image Image Ce Combi Last Edition est proposé au prix de 55 000 €. SML CarGroup

