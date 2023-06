Une Bentley des premières 24 Heures du Mans refait surface 100 ans plus tard Les 24 Heures du Mans ont 100 ans en 2023. Une Bentley 3 Litre ayant brillé durant la course de 1923, oubliée puis restaurée, vient de changer de main pour environ 3,5 millions d’euros. Entre-temps, elle a connu de multiples vies.

Par MaxK

Voir les photos Cette Bentley a participé aux 24 Heures du Mans 1923, première édition de l'épreuve. Kidston

Alors que l’édition 2023 des 24 Heures du Mans marque le centenaire de la course, une Bentley ayant participé à l’épreuve originelle de 1923 vient de refaire surface. De ses performances en compétition à sa restauration, cette Bentley 3 Litre châssis 141 a connu une histoire mouvementée. Elle vient de changer de propriétaire pour un peu plus de trois millions de livres soit quelque 3,5 millions d’euros.

Media Image Image Cette Bentley 3 Litre vient d'être revendue pour 3,5 millions d'euros environ. Kidston

Le début d’une grande histoire

Bentley fut fondé en 1919 et livra sa première voiture en 1921. Deux ans plus tard, certaines automobiles de la marque étaient déjà engagées en compétition par un groupe de pilotes rapidement surnommé les « Bentley Boys ». Parmi eux figurait le Canadien John Duff qui, au volant de sa 3 Litre de 1922, établit pas moins de 38 records durant la course de 2 x 12 h tenue sur le circuit anglais de Brooklands. Ayant vent d’une compétition de 24 heures sans interruption prévue au Mans, Duff demanda à W.O. Bentley, fondateur et encore patron de la marque qui portait son nom, de préparer sa voiture pour cette épreuve extrême. Il prit le départ de la course sarthoise le 26 mai 1923 en tant que pilote privé. Il comptait parmi les sept conducteurs étrangers sur une grille accueillant 66 pilotes, aux côtés d’un Britannique, d'un Suisse et de quatre Belges.

Les Français Lagache et Léonard franchirent la ligne d’arrivée les premiers au volant de leur Chenard et Walker. Duff se classa quatrième avec son coéquipier Frank Clement, pilote d’essai chez Bentley, malgré une fuite de carburant due à une perforation du réservoir par des projections de pierres. Le duo signa même un record de vitesse moyenne au tour à 107,3 km/h. Aujourd’hui, la vitesse moyenne a plus que doublé.

La voiture est mue par un quatre-cylindres d'un peu plus de 80 ch. Kidston Bienvenue à bord d'une voiture de course des années 1920. Kidston Le châssis 141 a retrouvé son lustre d'antan. Kidston

Inspiré par ces performances, Bentley s’engagea officiellement au Mans dès l’année suivante, et l’équipage de Duff remporta la course. Le constructeur bâtit par la suite sa légende en remportant quatre fois de suite les 24 Heures du Mans entre 1927 et 1930.

Media Image Image La Bentley fut un temps carrossée en break, avec une cabine en bois. DR

Une pistarde transformée en break

Après que John Duff se fût séparé de sa Bentley 3 Litre, celle-ci connut des reconversions inattendues. D’abord utilisée comme véhicule de remorquage, elle fut ensuite re-carrossée en break « de chasse » par une entreprise de pompes funèbres. Sa propriétaire suivante mit à profit cette architecture pour y transporter ses chiens. Elle conserva l’auto jusque dans les années 1980 lorsque, âgée de 97 ans et alors que la voiture dormait dans sa grange depuis plusieurs années, elle la vendit au musée automobile de Donington. Ce dernier l’échangea par la suite contre une F1 Brabham du collectionneur australien Peter Briggs, qui l’importa dans son pays. Ce nouveau propriétaire restaura la voiture dans les règles de l’art pour l’exposer dans son musée, près de Perth. La Bentley est récemment revenue au Royaume-Uni pour être vendue, et elle vient d’être acquise par un Britannique.

Media Image Image Simon Kidston, neveu de l'un des "Bentley Boys", a assuré la transaction. Kidston

La transaction fut organisée par la maison Kidston, fondée et dirigée par Simon Kidston qui n’est autre que le neveu du « Bentley Boy » Glen Kidston, membre de l’équipage vainqueur des 24 Heures du Mans 1930. D’aucuns diront que la boucle est bouclée.

