Une BMW M1 (1979) style Procar à vendre à Paris Une BMW M1 de 1979, modifiée dès 1980 pour adopter le look d’une M1 Procar de course, sera mise aux enchères à Paris le 22 juin 2023. Affichant moins de 60 000 km, elle pourrait réclamer plus d’un demi-million d’euros.

La vente de voitures de collection organisée par la maison d’enchères Millon à Paris le 22 juin prochain comptera parmi ses remarquables lots une BMW M1. Déjà rare en soi puisque seuls 455 exemplaires ont été produits dont 56 pour la compétition, l’unique supercar du constructeur bavarois arbore ici une configuration unique puisqu’il s’agit d’une semi-réplique de M1 Procar de course.

Media Image Image Le coupé arbore une livrée aux couleurs de BMW Motorsport. Millon

Un look de pistarde...

A la base, la voiture du jour est une M1 de route sortie d’usine en 1979. Dès 1980, elle fut confiée à l’entreprise SGS de Hambourg (Allemagne) pour prendre l’apparence de Procar qu’elle a toujours aujourd’hui. Peint aux couleurs de BMW Motorsport, le coupé est doté d’élargisseurs d’ailes, de boucliers plus proéminents intégrant spoilers et aérations, d’un capot avant ajouré, d’un aileron arrière, et de jantes BBS plus larges que d’origine, entre autres.

Media Image Image Elargisseurs d'ailes et boucliers proéminents font partie des modifications. Millon Media Image Image Vue de l'extérieur, cette M1 a tout d'une voiture de course. Millon

...des équipements de routière

L’habitacle de la voiture, dont la sellerie reprend les couleurs de la carrosserie, est sportif mais n’est pas celui d’une voiture de course. Sièges en cuir matelassé, toit ouvrant et moquette ont été conservés. Un système multimédia à écran tactile a remplacé l’autoradio d’origine.

Media Image Image L'habitacle reprend les couleurs de la carrosserie. Millon

Une M1 bien conservée

La voiture affiche aujourd’hui 56 000 km environ. Son descriptif indique un bon état général. Une mise en route statique a été effectuée mais une révision mécanique complète est préconisée, de même qu’un changement de pneus, les gommes actuelles ayant plus de dix ans à l’avant et vingt ans à l’arrière. La partie inférieure de la carrosserie présente quelques accrocs mineurs, et les soubassements des zones de rouille de surface mais aucune déformation ou perforation n’est visible.

Media Image Image Le six-cylindres développe 277 ch d'origine. Millon Media Image Image La voiture est en bon état général. Millon

Le six-cylindres présente quelques suintements peu surprenants. L’amortisseur arrière gauche est à refaire ou à remplacer en raison d’un défaut d’étanchéité. Certains silentblocs sont très usés, et la fixation des câbles de frein à main nécessite d’être revue. Rien de bien méchant à première vue, donc. Cette BMW M1 style Procar est estimée entre 500 000 et 800 000 €. La vente aura lieu à l’hôtel Royal Monceau, dans le huitième arrondissement de Paris, le 22 juin 2023 à 19 h 30.

Media Image Image Cette M1 est estimée à plus de 500 000 €. Millon

