Une incroyable collection de 230 véhicules cachée aux Pays-Bas Les Pays-Bas s'apprêtent à accueillir une vente aux enchères incroyable : celle des 230 véhicules de collection (Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Mercedes...) ayant appartenu à Ad Palmen, un mystérieux collectionneur néerlandais. L'évènement se tiendra à Dordrecht du 19 mai au 6 juin 2023.

Une collection de plus de 230 véhicules va bientôt passer à l'épreuve du marteau aux Pays-Bas. Exceptionnelle tant par sa valeur que par sa diversité, elle rassemble de véritables pépites de tous horizons des années 1920 à 1980. On doit ce monument d'accumulation automobile à Ad Palmen, un esthète néerlandais de 82 ans. Son état de santé l'a dernièrement contraint à céder son trésor pour un prix inconnu au profit de la Galerie Aaldering, une société de négoce spécialisée dans les véhicules anciens. C'est cette dernière qui s'apprête à les vendre au détail et aux enchères par l'intermédiaire de Classic Car Auctions, pour le plus grand plaisir des collectionneurs du monde entier. On ne peut s'empêcher de faire un parallèle avec la vente de la collection Baillon en 2015 à Rétromobile.

Des pépites secrètement accumulées depuis plus de 40 ans

Ad Palmen est un ancien homme d'affaires de Dordrecht aux Pays-Bas. On ne sait, en réalité, que très peu de choses sur cet homme décrit comme solitaire et sans famille. Ce qui est certain, c'est que depuis sa première acquisition, une Lancia Aurelia B20 jaune de 1955, il a cédé à la folie d'amasser des dizaines d'autos durant une quarantaine d'années sans jamais en vendre une. Une passion qui l'a conduit à posséder plus de 230 véhicules, tous dignes d'intérêt.

Media Image Image Parmi les 230 véhicules proposés à la vente, 212 sont des voitures de collection. Quelques lots concernent des deux roues ou encore des utilitaires. Les plus observateurs auront reconnu une Citroën SM de 1972 au centre de l'image. Galerie Aaldering Media Image Image Les autos étaient parfois rangées en fonction de leur origine dans la collection d'Ad Palmen. Ici le coin des américaines (même si quelques intrus les côtoient). Galerie Aaldering

Et pour les conserver, l'homme a dû investir plusieurs endroits tenus secrets : deux entrepôts et une église. Il semblerait même qu'il vivait chichement dans l'un de ces lieux, auprès de sa collection dont personne n'aurait jamais eu connaissance… jusqu'à ce qu'un incendie ne se déclare dans l'un de ses entrepôts l'année dernière, entraînant l'intervention des pompiers pour sauver les pépites de sa collection heureusement demeurées indemnes.

Une collection hétéroclite d'une valeur exceptionnelle

Si la collection d'Ad Palmen semble plutôt axée sur les années 1960 et les voitures italiennes, les modèles qu'elle réunit s'inscrivent dans toutes les époques et de nombreuses marques y sont représentées : 21 Alfa Romeo, 13 Lancia, 11 MG, 8 Mercedes, 13 Ford, 6 Chevrolet, 8 Jaguar, 3 Peugeot, mais aussi 7 Maserati, 3 Ferrari ou encore 3 Rolls Royce pour ne citer qu'elles.

Parmi ces voitures, certaines sont de véritables raretés et valent à elles seules une fortune. On peut citer les Maserati 3500 GTI S 1962 et 3500 GT 1964 estimées à près de 460 000 € chacune ou encore la Lancia B24 Spyder America 1955 dont la valeur est évaluée entre 600 000 et 700 000 € en raison de sa condition, un exemplaire en parfait état pouvant dépasser le million d'euros. Idem pour la Mercedes 300 S Roadster (type W188) de 1953 qui compose cette collection d'une ampleur inédite. Cette dernière devrait prétendre à un prix élevé, même s'il est probable qu'elle n'ait pas quitté son lieu de garage depuis de nombreuses années ; les beaux exemplaires se négocient aujourd'hui entre 600 000 et 700 000 €.

Media Image Image Cette Mercedes 300 S Roadster (type W188) de 1953 fait partie des autos dont la valeur impressionne. Les beaux exemplaires se négocient aujourd'hui entre 600 000 et 700 000 €. Galerie Aaldering Media Image Image Une Lancia Aurelia B50 Cabriolet de 1951 aux côtés d'une Matra Bonnet de 1965. Galerie Aaldering Media Image Image Une Jaguar Type E Cabriolet 4.2 de 1966 dans son jus. Galerie Aaldering

D'une manière générale, les voitures de cette époustouflante collection sont d'origine mais dans un état souvent moyen malgré leur stockage à l'abri. Leur immobilisation dure depuis plusieurs dizaines d'années pour certaines d'entre elles et leur enchevêtrement semble compromettre toute tentative de sortie de leur écrin pour se dégourdir les roues. Toujours est-il qu'Ad Palmer assurait leur entretien et veillait à démarrer leur mécanique régulièrement pur éviter que celle-ci ne se grippe.

Media Image Image Les autos du mystérieux collectionneur sont poussiéreuses mais d'origine et n'ont jamais été restaurées. Galerie Aaldering Media Image Image Il se raconte que Ad Palmen dormait dans l'un des entrepôts abritant ses autos. Il faut dire que l'entretien d'un tel parc relevait largement d'un travail à plein temps. Galerie Aaldering

Selon Nico et Nick Aaldering, dirigeants de la Galerie Aaldering qui vend ce trésor, « il est peu probable que quiconque reverra une collection de ce calibre et de cette condition de son vivant. » Reste que le résultat de cette vente aux enchères sera sans nul doute lui aussi du domaine de l'exception au regard du nombre et de la qualité des lots.

