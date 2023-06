Une incroyable collection de Ferrari abandonnées au fond d’une grange Une collection de Ferrari anciennes a été découverte après le passage de l’ouragan Charley en Floride en 2004. Ces vingt modèles, dont certains ont participé à des courses mythiques, étaient abandonnées secrètement au fond d’une grange depuis 1990. La collection Lost&Found sera vendue en août.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Découverte en 2004, cette collection de vingt Ferrari exceptionnelles sera vendue en août 2023. RM Sothebys

En 2004, en Floride, l’ouragan Charley est devenu le cyclone le plus violent à avoir frappé les Etats-Unis depuis 1992, provoquant plus de 16 milliards de dollars de dégâts. Sur son passage, la tempête a notamment détruit une grange où était délaissée depuis 1990 une collection de vingt anciennes Ferrari. Les stigmates causés par la catastrophe naturelle sont toujours visibles sur ces véhicules mythiques qui seront proposés aux enchères par la maison RM Sotheby’s du 17 au 19 août prochain.

Une collection exceptionnelle

Media Image Image Ferrari 512 BB Compétition 1978 - Un des trois exemplaires d'usine préparés pour les 24 Heures du Mans 1978. RM Sotheby's Media Image Image Ferrari 275 GTB/6C Alliage 1965 - présenté par Ferrari au salon de Turin en 1965. RM Sotheby's

Cette collection a été révélée au grand jour après le passage de la tempête. Depuis sa découverte en 2004, elle était entreposée dans un hangar sécurisé du côté de l'Indiana. En revanche, la maison d'enchères reste floue sur son histoire. Parmi tous ces modèles figurent des voitures d’exception comme une 512 BB Compétition qui a participé aux 24H du Mans en 1978. Elle fut engagée par le Team Luigi Chinetti, puisque Ferrari s’était retirée du programme d’endurance en 1973. La Ferrari 275 GTB/6C Alliage de 1965 a participé à la Targa Florio en 1966, une épreuve qui se déroulait sur les routes siciliennes. Elle est le premier exemplaire à nez long équipé d’un corps en alliage et de six carburateurs, d’où son appellation.

Media Image Image Ferrari 250 GT Coupé Spéciale 1956 - Un des quatre exemplaires uniques de 250 GT par Pinifarina. Détenu à l'origine par le roi Mohammed V du Maroc. RM Sotheby's

Visiblement plus marquée par les événements climatiques, la Ferrari 250 GT Coupé Spéciale fait partie des quatre exemplaires de 250 GT conçues par Pininfarina en 1956. Elle a appartenu à l’origine au roi Mohammed V du Maroc et mérite une restauration. En revanche, la 500 Mondial Spider Série I, l’une des Ferrari les plus rares jamais produites, est considérée comme épave. L’exemplaire proposé à la vente date de 1954 et a participé aux Grands Prix Mille Miglia, Targa Florio ou encore Imola. Un moteur et une boîte de vitesses accompagnent séparément la voiture qui pourrait voir son prix de vente dépasser allègrement le million €, malgré son état déplorable.

La sortie de grange la plus impressionnante

Media Image Image Cette Ferrari 275 GTB/4 était la propriété de Steve McQueen. RM Sotheby's

Les sorties de grange captivent l’attention des collectionneurs, et celle-ci est sans aucun doute l’une des plus impressionnantes de l’histoire. Elle devrait attirer les acheteurs et faire grimper les enchères lors de la vente Monterey Car Week qui aura lieu en Californie. D’autres modèles de collection seront également proposés à la vente, comme une Porsche 911 Carrera 2.7, une Mercedes 190 SL de 1956 dans un état irréprochable ou encore une Ferrari 275 GTB/4, ancienne propriété de Steve McQueen.

