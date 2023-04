Une Peugeot 205 XE de 1986 à vendre avec seulement 1 250 km au compteur Certaines autos anciennes n'ont parcouru que quelques centaines de kilomètres. Se distinguant souvent par une histoire atypique, ces voitures sont rares et prennent de la valeur, à l'image de cette Peugeot 205 XE de 1986, qui se retrouve aujourd'hui à vendre. Focus sur cette annonce hors du commun.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos L'argus vous raconte l'histoire de cette Peugeot 205 XE affichant 1 250 km au compteur qui se retrouve à vendre sur le site d'annonces en ligne leboncoin. Frédéric Russier

La Peugeot 205 est devenue un véritable mythe avec ses 5 278 300 exemplaires vendus entre 1983 et 1998. La gamme était particulièrement riche et allait de la chiche XE à la sportive GTI en passant par la très chic Roland Garros. L'exemplaire qui est actuellement en vente sur le site d'annonces en ligne leboncoin est une XE de 1986 qui ne totalise que 1 250 km d'origine. Une rareté dont son propriétaire est aujourd'hui prêt à se séparer moyennant la bagatelle de 12 000 €.

Une 205 XE sans prétention…

Introduite en 1984, la XE était la version civile de la GE, un modèle basique alors destiné aux administrations et aux fonctionnaires de police. Proposée à un tarif inférieur à 40 000 F, la XE constituait l'entrée de la gamme 205 avec son petit quatre cylindres de 954 cm3 fort de 45 ch. Totalement dépouillée de tout artifice, elle n'embarquait que le stricte nécessaire pour… rouler. Car à ce prix, il fallait se contenter de jantes tôle de 13 pouces et faire l'impasse sur des équipements pourtant courants à l'époque comme l'horloge, les vides-poche, les accoudoirs de porte, le pare-soleil passager, le revêtement de protection dans le coffre, le dégivrage de la lunette arrière ou encore le cendrier et l'allume cigare. Dotée en tout et pour tout de baguettes latérales et d'un jonc chromé sur ses pare-chocs, elle restera la 205 la moins chère au catalogue jusqu'à l'arrivée de la fringante 106.

Media Image Image La 205 XE, entrée de gamme de la 205, était dépourvue de tout équipement de confort. Même le tapis de coffre était aux abonnés absents. Frédéric Russier Media Image Image L'exécution XE avait tout de même droit à un jonc chromé sur les pare-chocs. Celle qui est à vendre hérite également de baguettes latérales, ce qui n'est pas le cas sur tous les exemplaires. Frédéric Russier

… à l'histoire peu banale

L'exemplaire actuellement en vente est un modèle de 1986. Il n'affiche que 1 250 km au compteur et appartient à Frédéric Russier, un authentique collectionneur de voitures populaires françaises des années 1980. Ce dernier possède une vingtaine d'autos de cette époque dont dix 205 et six 2CV, ses deux modèles préférés.

Cette Peugeot 205 XE, il l'a trouvée grâce à un ami qui lui a signalé une petite annonce de vente durant le premier confinement. Qu'à cela ne tienne, cet amoureux des 205 prend contact avec le vendeur pour s'assurer que le kilométrage mentionné dans l'annonce (1 250 km) ne résultait pas d'une erreur de frappe. Une fois rassuré, le collectionneur se déplace et achète l'auto au vu de son état exceptionnel en rapport avec son kilométrage supposé, avant qu'un second intéressé ne fasse irruption pour l'acquérir lui aussi.

Media Image Image L'histoire de cette 205 qui peut se vanter de n'avoir que 1 250 km d'origine est surprenante, comme souvent pour ce type d'auto peu kilométrée. Frédéric Russier Media Image Image Elle a passé 18 ans dans un sous-sol avant de sortir de son sommeil à l'occasion de la démolition de l'immeuble décidée par la mairie. Frédéric Russier

Le kilométrage de cette 205 s'explique par son histoire peu banale. Elle a été achetée neuve chez un concessionnaire Peugeot en région parisienne par son premier propriétaire qui l'a ramenée chez lui à Valence, à quelques centaines de kilomètres. Rapidement tombé malade, l'homme décède peu de temps après, laissant cette 205 qui n'a jamais vraiment roulé à l'abandon. Ses héritiers ont délaissé l'auto qui a ensuite passé 18 ans dans le sous-sol de sa maison dont elle ne sortira que lorsque la mairie décida de la démolir. Une dame l'achète alors pour sa fille mais les pannes à répétition dues à son immobilisation prolongée la conduiront à la vendre à un collectionneur, celui qui l'a cédée à Frédéric Russier.

Une pièce de musée condamnée à ne plus rouler ?

Une fois en sa possession, Frédéric Russier lui a fait profiter d'une révision complète, en bonne et due forme pour la remettre en route dans de bonnes conditions et lui faire passer avec succès l'épreuve du contrôle technique. Elle est aujourd'hui dans un état exceptionnel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Contacté par L'argus, le collectionneur a indiqué avoir décidé de la vendre car il n'entend plus la laisser immobilisée.

L'intérieur de cette 205 est comme neuf. Frédéric Russier L'état de la sellerie est plus en rapport avec son kilométrage qu'avec son âge avancé. Frédéric Russier Le petit 954 cm3 de 45 ch a fait l'objet d'une révision en bonne et due forme par Frédéric Russier, son propriétaire actuel. Frédéric Russier

Il qualifie cette auto de « masse morte » qu'il n'a plus la place de stocker ou d'exposer dans de bonnes conditions. « Ce qui fait son attrait et sa valeur, c'est son kilométrage exceptionnel, comparable à celui d'une voiture neuve. Moi j'aime rouler avec mes autos. Je ne veux plus la laisser immobilisée et préfère qu'elle rejoigne un musée ou une belle collection », explique-t-il. Vendue au prix de 12 000 € alors que la cote de la 205, devenue quadragénère cette année, ne cesse de monter, il y a fort à parier que le collectionneur empoche une belle plus-value au passage. De quoi subvenir à l'entretien et à la restauration de la vingtaine de voitures de collection qu'il possède par ailleurs.

