Une Peugeot 9X8 « art car » signée J. Demsky pour les 24 Heures du Mans 2023 L’artiste espagnol J. Demsky a réalisé la livrée d’une Peugeot 9X8 « art car » qui sera visible aux 24 Heures du Mans 2023. Sa réalisation évoque les graphismes du début des années 1990 et la Peugeot 905 qui s’illustra au Mans à cette époque.

Par MaxK

Voir les photos Peugeot présente une 9X8 "art car" réalisée avec J. Demsky. Peugeot

La Milan Deisgn Week qui vient d’ouvrir de l’autre côté des Alpes a attiré plusieurs constructeurs automobiles parmi lesquels Peugeot, qui y présente une 9X8 « art car ». La livrée de l'hypercar hybride a été réalisée par l’artiste espagnol J. Demsky. Mêlant du blanc, des couleurs vives et des formes géométriques multiples brouillant la perception de la silhouette de l’auto, elle est aux antipodes de la finition grise ponctuée de vert Kryptonite des 9X8 actuellement engagées dans le championnat du monde d’endurance WEC.

L'artiste puise son influence dans les années 1980 et 1990. Peugeot

Un univers familier à toute une génération

Né en 1979, J. Demsky a fait ses armes dans le monde du graffiti, avec des œuvres fortement influencées par les jeux vidéo en 3D vectorielle de la fin des années 1980 et du début des années 1990. Cette esthétique se retrouve dans ses réalisations actuelles, que celles-ci soient purement artistiques ou conçues pour des marques comme c’est le cas ici avec Peugeot. La base de la livrée de cette 9X8 est un quadrillage sur fond blanc, dont les lignes sont courbées et inclinées pour donner des effets de perspectives. Certains carrés s’en détachent pour devenir des cubes et accentuer ainsi la sensation de volume. Des bandes colorées en bleu, jaune et rouge de différentes dimensions viennent « casser » la grille et évoquent les bugs de type « glitch » des jeux vidéo cités plus haut.

La livrée est riche en motifs géométriques. Peugeot

Les couleurs sont plus présentes à la poupe. Peugeot

La 9X8 art car aux 24 Heures du Mans 2023

Les couleurs employées pour cette livrée rappellent la Peugeot 905 qui remporta les 24 Heures du Mans en 1992 et 1993, la seconde fois avec un triplé. « Dès le début de cette collaboration, j’ai été fasciné par ce projet car j’aime la vitesse, le design automobile, la précision, le courage et l’histoire », dixit J. Demsky. Matthias Hossann, directeur du design de Peugeot, a pour sa part commenté : « La Peugeot 905 est une icone des années 90 dont nous voulions célébrer l’énergie et la créativité. J. Demsky partage cette passion et cette inspiration. La force graphique de son art, référencé mais ultra-moderne, transporte Peugeot 9X8 dans un univers qui mélange street art et technologie. »

Les couleurs de cette 9X8 "art car" rappellent... Peugeot

...celles de la 905 du début des années 1990. DR

Les 10 et 11 juin prochains, la prochaine édition de la classique mancelle sera celle du centenaire de l’épreuve, et marquera le retour de Peugeot pour le 30e anniversaire dudit triplé. La 9X8 « art car » signée J. Demsky y sera visible. Avant cela, elle est exposée à la Milan Design Week jusqu’au 23 avril prochain.

La 9X8 "art car" est exposée à la Milan Design Week 2023. Peugeot

