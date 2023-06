Une rare Alpine A110 à 4 places est à vendre Une rare Alpine A110 GT4, version 2+2 places du coupé des années 1960, sera mise en vente pendant Le Mans Classic 2023, le 30 juin prochain. Elle est estimée à moins de 40 000 € et sera proposée sans prix de réserve.

Par MaxK

Voir les photos Cette Alpine A110 GT4, version 2+2 places du coupé des années 1960, est à vendre. Artcurial

Pour beaucoup, l’Alpine A110 première du nom, c’est exclusivement la Berlinette biplace, brillante comme voiture de course et aujourd’hui légendaire comme sportive de route. Pourtant, comme l’A108 avant elle, l’A110 se déclina en un Coupé Sport, un Cabriolet (très rare puisque seuls 30 exemplaires furent produits) ainsi qu’un coupé 2+2 places qui prit le suffixe GT4. Rien à voir avec l'actuelle A110 GT4 de course, donc. Seuls 278 exemplaires de cette variante auraient été produits selon la maison d’enchères Artcurial, qui mettra l’un d’eux à la vente le 30 juin prochain dans le cadre Le Mans Classic 2023.

Media Image Image La silhouette de la GT4 diffère nettement de celle de la Berlinette. Artcurial

Une carrosserie à part

Avec sa carrosserie allongée, son pare-brise plus vertical et son pavillon rehaussé, l’A110 GT4 est plus qu’une simple Berlinette étirée. Elle a d’ailleurs la particularité d’être carrossée par Chappe & Gessalin. L’exemplaire proposé par Artcurial n’a plus tout à fait son aspect extérieur d’origine puisqu’il est équipé d’élargisseurs d’ailes et de boucliers façon Berlinette. En revanche, le moteur 688-03 de cette version 1100L est bien conforme à l’origine, comme la sellerie en similicuir noir.

Media Image Image La GT4 n'aurait été produite qu'à 278 exemplaires. Artcurial Media Image Image Quelques modifications esthétiques ont été apportées à la voiture. Artcurial

Une Alpine de collection accessible

Ce coupé Alpine est sorti d’usine en 1966. Son historique fait état d’une immatriculation dans le Pas-de-Calais en 1982, puis d’un changement de main en 2014. Son propriétaire actuel l’aurait retrouvé récemment dans une grange. La voiture, bien que repeinte par le passé, est fonctionnelle mais « dans son jus » selon son descriptif. Une vidange vient d’être effectuée, en même temps qu’une rénovation du démarreur, une révision du système de freinage et le remplacement du maître-cylindre de ce dernier. La sellerie, en bon état général, présente tout de même quelques déchirures, et de petits points de corrosion sont visibles çà et là. La voiture sera mise en vente sans prix de réserve. Elle est estimée entre 28 000 et 36 000 €.

L'habitacle montre des traces d'usure mais semble en bon état général. Artcurial Oui, il est possible de s'installer à quatre dans une Alpine A110. Artcurial Comme dans la Berlinette, le moteur se trouve en porte-à-faux arrière. Artcurial La carrosserie est signée Chappe & Gessalin Artcurial

