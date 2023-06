Une rutilante Renault 4CV transformée en barquette à vendre Une Renault 4CV de 1952 devenue barquette biplace aux performances améliorées, intégralement restaurée il y a peu, sera proposée aux enchères à Paris le 25 juin 2023. Sa remise à neuf aurait coûté près de 40 000 €.

Par MaxK

Voir les photos Cette Renault 4CV transformée en petit speedster est à vendre. Aguttes

Le 25 juin prochain, la maison d’enchères Aguttes tiendra sa traditionnelle Vente d’Eté automobile. Une fois encore, de nombreuses voitures de prestige y seront proposées, ainsi que quelques pépites surprenantes. Parmi ces dernières, l’une est badgée Renault. Il s’agit d’une 4CV transformée en barquette sportive.

Media Image Image La citadine s'est muée en voiture de sport. Aguttes

La citadine populaire devenue sportive exclusive

Cette Renault 4CV type 1062 sortit d’usine en 1952. Elle fut modifiée dans les années 1960 pour être transformée en petit « speedster » biplace avec une carrosserie dénuée de toit comme de portes (des échancrures dans les flancs facilitent l’entrée et la sortie), et deux saute-vents en guise de pare-brise. Ce traitement fut synonyme d’un gain de poids considérable au profit des performances. La pipe d’admission, le carburateur et le collecteur d’échappement furent remplacés pour offrir plus de puissance au quatre-cylindres 747 cm³ qui développe 21 modestes chevaux d’origine.

Media Image Image Barquette pure et dure, cette 4CV se passe de toit et même de portières. Aguttes Media Image Image La voiture sort d'une restauration complète. Aguttes

Une voiture entièrement restaurée

Le propriétaire actuel de la voiture, un collectionneur, l’a fait restaurer tout récemment par un carrossier au Portugal, dans les règles de l’art selon la maison de vente. L’auto a été désossée pour que sa carrosserie, sa sellerie, ses trains roulants et son moteur soient remis à neuf, des travaux qui se chiffreraient à près de 40 000 €. La 4CV est aujourd’hui dans un état « concours », arborant une carrosserie vert amande autour d’un habitacle intégralement habillé d’une sellerie vert foncé contrastée par quelques éléments vert clair. Le volant, avec sa jante en bois et ses trois branches en métal perforées, apporte la touche sportive finale à la présentation intérieure.

La teinte vert amande de la carrosserie est contrastée... ...par le vert foncé de la sellerie. Aguttes Collecteur d'échappement 4-en-1 et autres modifications ont permis d'augmenter la puissance du moteur. Aguttes

Malgré le coût de la restauration, la voiture est estimée entre 10 000 et 15 000 €. Si des amateurs du genre en ont vent, les enchères pourraient rapidement décoller. La barquette est vendue avec son certificat d’immatriculation français, mais sans contrôle technique. La vente se tiendra à l’Espace Champerret, dans le 17ème arrondissement de Paris, dimanche 25 juin 2023 à 16 h 00.

Media Image Image Cett 4CV atypique est estimée entre 10 000 et 15 000 €.

Tags