Vidange, freinage, batterie… les promos entretien avant les départs en vacances À quelques semaines des départs en vacances, il est important de vérifier l’état de votre voiture. Profitez-en : les centres-autos (Norauto, Speedy, Euromaster…) et certains constructeurs (Peugeot, Renault, Toyota, Ford…) font des offres sur l'entretien. Tour d’horizon des meilleures affaires.

Tomber en panne sur l’autoroute n’arrive pas qu’aux autres. Selon un récent sondage réalisé par l’institut OpinionWay, la moitié des Français interrogés affirme avoir déjà subi un problème lors d’un voyage en vacances. Dans la majorité des cas, cela résulte d’un manque d’entretien du véhicule. Le contexte économique actuel n’aide pas, puisque la forte inflation a eu une répercussion quasi immédiate sur le budget des automobilistes. La bonne nouvelle ? Cette période de l'année est souvent propice aux promotions et offres spéciales dans les centres-autos.

Toutes les grandes enseignes que nous avons interrogées ont déjà sorti leurs offres promotionnelles. Norauto propose le pack « Prêt à partir », qui comprend le contrôle des freins, du niveau d’huile moteur et du liquide de refroidissement pour moins de 20 €. « L’idée avec ce pack est que les automobilistes partent sereinement sur la route des vacances », nous explique un porte-parole de Norauto. Les autres enseignes jouent la carte de la promotion pour attirer les automobilistes. On a ainsi – 30 % sur le freinage chez AD et Auto Primo, – 20 % sur la vidange chez Euromaster, – 25 % sur la révision chez Speedy. Même les constructeurs automobiles choient leurs clients, avec par exemple le contrôle de charge de la batterie offert chez Opel et Peugeot ou le diagnostic sécurité gratuit chez Toyota. Bref, il y a l’embarras du choix cette année pour vous permettre d’arriver à bon port sans encombre.

Les offres dans les centres-autos

AD

Plaquettes de frein à 1 € pour l’achat et le montage de disques de frein

– 30 % sur les plaquettes de frein

Offres valables jusqu’au 31 juillet

Auto Primo

20 € de remise sur l’entretien vidange

– 30 % sur les disques et plaquettes de frein

Offres valables jusqu’au 31 juillet

Euromaster

– 20 % sur les forfaits vidange

Offre valable jusqu’au 11 juin

Eurorepar

Bilan « printemps » offert avec 20 points de contrôle

– 20 % sur les batteries

– 20 % sur les disques et plaquettes de frein

Offres valables jusqu’au 31 juillet (sauf bilan « printemps » jusqu'au 30 juin)

Midas

– 20 % sur la batterie Midas (offre web)

Offre valable jusqu’au 1er juillet

Norauto

Pack « Prêt à partir » (19,95 €) avec 15 points de contrôle et mises à niveau

Forfait « Sérénité » (à partir de 5,95 €) avec 10 points de contrôle

Point S

2 amortisseurs offerts pour l’achat et la pose de 4 amortisseurs

20 € offerts sur la révision « 3 filtres »

Plaquettes de frein offertes pour l’achat et la pose de disques

Offres valables du 19 juin au 29 juillet

Profil Plus

Jusqu’à 30 € de remise sur les forfaits vidange

Reprise jusqu’à 100 € de vos anciens amortisseurs pour l'achat et la pose de 4 nouveaux

Offres valables jusqu'au 25 juin

Roady

Diagnostic freinage offert (19 € normalement, contrôle visuel)

Offre valable jusqu’au 30 juin

Speedy

– 25 % sur la révision constructeur

– 25 % sur les kits de freinage

– 30 % sur la vidange, les disques et les plaquettes de frein (offre web)

Offres valables jusqu’au 17 juin

Vulco

– 30 % sur le freinage

Jusqu'à 40 € offerts en carte carburant pour une vidange ou une révision

Offres valables jusqu’au 29 juillet

Les offres chez les constructeurs auto

Ford

10 € de remise sur la révision (rendez-vous sur le site internet avec le code FORD10)

Offre valable toute l’année

Hyundai

30 € offerts sur l’entretien en prenant rendez-vous en ligne

Jusqu’à 60 € de remise sur le freinage

25 € de remise sur la batterie

Le balai d’essuie-glace arrière offert pour l’achat de nouveaux essuie-glaces à l’avant

Offres valables jusqu’au 31 juillet

Mini

50 € de remise sur les rendez-vous pour les modèles de plus de 6 ans (offre réservée aux 1 000 premiers rendez-vous pris en ligne)

Offre valable jusqu’au 15 juin

Nissan

58 points de contrôle offerts

Offre valable jusqu’au 31 juillet

Opel

– 20 % sur la batterie et contrôle de charge offert

Offres valables jusqu’au 31 juillet

Peugeot

Contrôle de charge de la batterie offert (– 20 % sur une nouvelle)

Offres valables jusqu’au 30 juin

Renault

Franchise offerte pour tout remplacement de pare-brise

15 % de remise sur les forfaits « Avantage » (véhicules de plus de 5 ans)

Offres valables toute l’année

Skoda

– 35 % sur la courroie de distribution

Jusqu’à 100 € remboursés sur la franchise pare-brise

Offres valables jusqu’au 30 juin

Toyota

Diagnostic sécurité offert (32 points de contrôle, test de la batterie)

20 % de remise sur la batterie et les essuie-glaces

25 % de remise sur le freinage

Offres valables jusqu’au 31 juillet

