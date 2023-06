Vinfast VF3 (2023). Le mini-Jimny électrique vietnamien VinFast présente le VF3, un (tout) petit SUV dont l’aspect cubique n’est pas sans évoquer le Suzuki Jimny. Ce modèle au gabarit XS est 100 % électrique et sera proposé en deux versions. Il sera réservé au marché vietnamien.

Par MaxK

Voir les photos VinFast présente le petit SUV électrique VF3. Vinfast

Il n’y a pas qu’à l’international que le jeune constructeur vietnamien VinFast se développe. La firme vient de dévoiler pour son marché domestique le VF3, un petit SUV cubique qui ne manquera pas d’attiser la curiosité des amateurs du Suzuki Jimny jusque de ce côté-ci du monde. Contrairement au tout-terrain japonais, le VinFast VF3 est 100 % électrique.

Media Image Image Le Suzuki Jimny (ci-dessus) semble avoir inspiré le design du VinFast VF3. Suzuki

Cinq places dans 3 mètres de long

Si le Suzuki Jimny fait déjà office de SUV « de poche » avec ses 3,48 m de long (3,65 m avec roue de secours), le VinfFast VF3 se révèle encore plus compact en ne s’étirant que sur 3,11 m. Dans ce tout petit gabarit, ce modèle à trois portes offre tout de même cinq places et un coffre. Évidemment, mieux vaut savoir voyager léger et se faire petit. Le VF3 est homologué dans la catégorie automobile Mini au Vietnam. Outre son aspect carré, il partage avec le Jimny une allure robuste conférée par ses protections de carrosserie et le bandeau noir qui englobe ses petits feux avant. Le dessin des vitres latérales est plus original, une fente se dessinant de chaque côté entre le pavillon « flottant » et la partie carrossée du montant arrière. La voiture est équipée de jantes de 16 pouces.

Media Image Image Le VF3 ne mesure que 3,11 m de long.

Annoncé comme « simple et fonctionnel », l’habitacle affiche néanmoins une présentation moderne par les reliefs et matériaux travaillés de sa planche de bord, son petit combiné d'instrumentation numérique et son volant noir laqué avec molettes et touches capacitives. Il semble dénué d'écran central.

Media Image Image L'habitacle du VF3 se révèle dépouillé. Vinfast

La « voiture du peuple » vietnamienne ?

Le VinFast VF3 sera proposé en versions Eco et Plus. Le constructeur, qui n’a publié que trois illustrations du véhicule pour le moment, ne livre aucun détail quant à sa fiche technique. Il promet néanmoins « une distance de déplacement impressionnante, répondant aux besoins et aux habitudes d'utilisation quotidienne de la plupart des conducteurs vietnamiens », ajoutant que « le VF3 a le potentiel de devenir le nouveau “ véhicule national ” pour les clients vietnamiens ». Et d’avancer : « Il pourra aider des millions de familles à réaliser le rêve de posséder une voiture tout en améliorant leur qualité de vie. » Le VinFast sera disponible à la commande au Vietnam à compter de septembre 2023 « à un prix accessible » selon la marque. Il pourrait s'agir du modèle à environ 10 000 $ promis par le constructeur. Les premiers exemplaires devraient être livrés à partir de l’été 2024. En France, VinFast vient d'ouvrir le carnet de commandes de ses SUV électriques familiaux VF8 et VF9. Les plus compacts VF6 et VF7 doivent être commercialisés cette année. Les livraisons ont pris du retard et pourraient ne pas débuter avant 2024, le constructeur ayant choisi de favoriser les livraisons sur le marché américain plutôt qu'européen.

Media Image Image VinFast commercialise en France le VF8… DR Media Image Image … ainsi que le VF9. L'argus

Tags