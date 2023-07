Voici le BMW CE 02, une petite moto électrique accessible dès 14 ans Le BMW CE 02 est une moto électrique qui se démarque par son look minimaliste. Elle est disponible en France en deux versions : 5 ch (à partir de 14 ans) et 15 ch (à partir de 16 ans). Prix, équipement, autonomie… voici les premières infos.

Voir les photos Le BMW CE 02 est une moto électrique, vendue en France à 8 750 €. Une version accessible dès l'âge de 14 ans est proposée à partir de 7 750 €. SP/BMW

« Ce n'est ni une e-moto, ni un e-scooter mais un eParkourer ». C’est par ces termes que BMW Motorrad présente son nouveau deux-roues électrique, baptisée CE 02 (pour City Emobility). Alors que le CE 04, dévoilé il y a deux ans, se démarque par son look futuriste, le petit dernier affiche un look plutôt minimaliste. Grandes roues de 15 pouces, fourche de couleur or, faible hauteur de selle (750 mm) : son style saura séduire ceux qui recherchent un véhicule différent des autres. Esthétiquement, il est proche du concept CE 02 dévoilé à la rentrée 2021. Au guidon, l’instrumentation se résume à un écran de 3,5 pouces. Un support pour smartphone est disponible, selon les versions. Grâce à une application il est possible d’utiliser son téléphone comme une surface d’affichage supplémentaire.

Une autonomie supérieure à 90 km

Le BMW CE 02 est un modèle urbain (132 kg) qui s’adresse plus particulièrement aux jeunes. Il est accessible dès l’âge de 16 ans. Son moteur électrique de 15 ch (soit l’équivalent d’un 125 cc) entraîne la roue arrière grâce à une courroie. La batterie est implantée au centre. Le constructeur n’annonce pas la capacité mais promet une autonomie supérieure à 90 km. De série, le modèle dispose d’un chargeur externe de 900 W. Un chargeur rapide de 1,5 kW est disponible en option. Les temps de charge n’ont pas été communiqués.

Media Image Image On ne connait pas la capacité de la batterie, mais la marque annonce une autonomie supérieure à 90 km. SP/BMW Media Image Image La puissance est transmise à la roue arrière via une courroie. SP/BMW

Deux modes de conduite sont proposés. Le premier « Flow » est adapté à un usage urbain, tandis que le second « Surf » permet de piloter en dehors de la jungle urbaine. BMW Motorrad promet un « comportement ludique et une bonne facilité de prise en main ». Sa vitesse maximale de 95 km/h lui permet d’aller sur les voies rapides.

Une version pour les jeunes dès 14 ans

Le CE 02 est disponible dans une version bridée à 5 ch et 45 km/h en vitesse de pointe, répondant aux exigences du permis AM. En France, il peut donc être conduit dès l’âge de 14 ans. La marque ne dévoile pas l’autonomie de ce modèle. Tout juste savons-nous qu’il est plus léger (119 kg). Mais aussi moins cher : 7 750 €, contre 8 750 € pour la version de 15 ch.

Media Image Image Avec le Pack Highline (en option), le support pour smartphone permet de commander l'application BMW Motorrad via le « multicontrôleur » situé sur le guidon. SP/BMW

Les deux modèles disposent des mêmes équipements : phares full led, différents modes de conduite, connectivité bluetooth. Le pack Highline (option à 890 €) permet d’avoir des stickers supplémentaires, une selle spécifique, des poignées chauffantes et un mode de conduite supplémentaire « Flash » offrant encore plus de dynamisme. Pour les plus geeks d'entre vous, BMW va prochainement commercialiser une paire de lunettes connectées. Reliées au smartphone, elles permettront de projeter toutes les infos utiles à la conduite (navigation GPS, vitesse…) directement dans le champ de vision du conducteur. En Allemagne, ces lunettes futuristes sont facturées 690 €. Le prix en France n’a pas encore été dévoilé par BMW.

