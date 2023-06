Voici le Skoda Roadiaq, un SUV électrique transformé en camping-car Les apprentis de chez Skoda ont terminé le Roadiaq, un Enyaq converti en camping-car faisant aussi office de bureau mobile. Rehaussé de 35 cm, le SUV électrique est pensé pour les travailleurs nomades. Découverte.

Par MaxK

Voir les photos Le Roadiaq est un Skoda Enyaq transformé en camping-car. Malheureusement, il n'a pas vocation à être commercialisé. Skoda

Après la fuite et le teaser, Skoda présente officiellement le Roadiaq. Cet Enyaq transformé en camping-car et bureau mobile tout à la fois est l’œuvre des apprentis de la marque, qui réalisent chaque année une « Azubi Car » dans le cadre de leurs études depuis 2014. Dans la cabine du SUV électrique, l’accent est mis sur les loisirs autant que sur le travail.

Media Image Image La livrée bi-ton du véhicule mêle vert et blanc. Skoda

La voiture à vivre, version Skoda

Le toit de l’Enyaq d’origine a été découpé et remplacé par un élément plus haut, toujours vitré, qui abrite des rangements. Ainsi, si la longueur et la largeur du véhicule demeurent inchangées avec respectivement 4,65 m et 1,88 m, sa hauteur a gagné plus de 35 cm pour s’élever à 2,05 m. Par rapport aux photos du véhicule lorsqu’il était en cours de réalisation, on remarque qu’il a maintenant retrouvé son siège passager avant.

Media Image Image Le toit a été rehaussé de plus de 35 cm. Skoda Media Image Image La longueur du véhicule est demeurée inchangée. Skoda Media Image Image La partie arrière du Roadiaq n'est pas la plus gracieuse, mais elle se veut pratique. Skoda

En revanche, la banquette qui se trouve derrière le siège conducteur ne peut faire office de couchage que pour une personne. La portière arrière gauche a été condamnée et ses poignées supprimées. Face à ladite banquette se trouve un bureau avec écran de 27’’, clavier, souris et enceinte sans fil. Le Skoda Roadiaq dispose d’une connexion Internet permanente. Des panneaux photovoltaïques permettent d’alimenter certains équipements, comme la douche intégrée.

Une grande partie de la sellerie est recyclée. Skoda La banquette fait office de couchage pour une personne et intègre des rangements. Skoda Le véhicule est aussi un bureau mobile. Skoda Les accessoires électriques peuvent être alimentés par voie solaire. Skoda

Une voiture pour le plein air

Certains rangements du Roadiaq abritent des éléments de cuisine à installer à l’extérieur. Plaque de cuisson et cafetière font partie de la panoplie. Une tente fixée au toit permet de s’abriter à l’arrière de la voiture, tout comme le auvent attaché au côté droit. La voiture arbore une livrée bi-ton mêlant vert foncé et blanc. Sa sellerie, dont nombre d’éléments sont faits de tissus recyclés, est assortie.

Media Image Image Le Skoda Roadiaq n'a pas vocation à être commercialisé. Skoda

Sous le capot, on retrouve le groupe motopropulseur de l’Enyaq 80x Sportline, dont les deux moteurs électriques fournissent 265 ch et une transmission intégrale. Sur le modèle de série, la batterie de 77 kWh (nets) offre une autonomie WLTP de 495 km. Le Skoda Roadiaq n’a pas vocation à être commercialisé, mais il s’agit de la seconde étude « camping » de Skoda basée sur l’Enyaq. Il n’est donc pas à exclure qu’une variante de ce type soit proposée un jour.

Media Image Image Le Skoda Roadiaq et les apprentis qui l'ont créé. Skoda Media Image Image En dix ans, les apprentis de chez Skoda ont réalisé neuf "Azubi Cars". Skoda

Tags