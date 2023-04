Voiture électrique. Des batteries sodium-ion pour faire baisser les prix Les fabricants de batteries travaillent sur des accumulateurs sodium-ion, moins performants mais aussi nettement moins coûteux que les accumulateurs au lithium, pour faire baisser les prix des voitures électriques. En Chine, CATL et Chery annoncent l’arrivée prochaine d’une voiture ainsi équipée.

Par MaxK

Voir les photos Le fabricant chinois CATL a développé une batterie sodium-ion pour voitures électriques. CATL

En attendant des technologies permettant d’augmenter nettement l’autonomie des voitures électriques et/ou de réduire drastiquement leur temps de charge, c’est dans une course au prix que les constructeurs se sont engagés. Derrière eux, les fabricants de batteries redoublent donc d’efforts pour proposer des accumulateurs moins chers. La prochaine avancée en ce sens pourrait être le fait du géant chinois CATL, qui annonce des batteries sodium-ion.

Media Image Image CATL planche déjà sur une deuxième génération de batteries sodium-ion. CATL

La solution pour des voitures électriques abordables ?

La plupart des voitures électriques actuelles utilisent des batteries lithium-ion. Les derniers modèles du genre offrent une densité énergétique supérieure à 250 Wh/kg. Chers à produire, ces accumulateurs sont progressivement remplacés dans les véhicules d’entrée de gamme par des modèles LFP (lithium-fer-phosphate), moins coûteux, affichant près de 200 Wh/kg pour les plus performants d’entre eux. Mais, comme leur nom l’indique, ces dispositifs intègrent toujours du lithium, cher, et dont le marché fait l’objet de tensions grandissantes. Le sodium est nettement moins onéreux mais prend plus de volume et pose davantage de contraintes en termes de stabilité. Après plusieurs années de recherche (et une première annonce dès 2021), CATL déclare être parvenu à concevoir une batterie sodium-ion dont la stabilité « dépasse les exigence réglementaires », d’une densité énergétique pouvant atteindre 160 Wh/kg. La firme planche déjà sur une deuxième génération qui dépasserait les 200 Wh/kg. Outre une baisse des coûts de plus de 10 % selon plusieurs constructeurs chinois, la batterie sodium-ion présente l’avantage de mieux conserver ses capacités par temps froid que les accumulateurs au lithium.

Media Image Image Chery sera la première marque à se doter de batteries sodium-ion de CATL. CATL Media Image Image CATL annonce des packs de batteries mixtes lithium/sodium. CATL

CATL fournit de nombreux constructeurs

CATL a développé des packs de batteries « AB » pouvant embarquer à la fois des cellules sodium-ion et des cellules lithium-ion, pour une grande variété d'applications. Le constructeur chinois Chery sera le premier à bénéficier des batteries sodium-ion de CATL. Le véhicule concerné n’a pas encore été précisé, mais il pourrait être commercialisé d’ici à un an. CATL fournit plusieurs constructeurs de l’empire du Milieu, comme BYD ou SAIC (MG), mais aussi de grands groupes automobiles étrangers tels que Stellantis, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Volkswagen, sans oublier Tesla. La commercialisation en Europe de véhicules électriques à batteries sodium-ion SAIC ne semble donc être qu’une question de temps.

Media Image Image CATL fournit de nombreux constructeurs. CATL

