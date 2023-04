Voiture électrique. Gare aux câbles de recharge trop bon marché Une enquête britannique met en garde contre certains câbles de recharge vendus à bas prix sur Internet. Fabriqués à moindre coût et non conformes à la réglementation européenne, ils peuvent présenter des risques d'incendie et d'électrocution.

Par MaxK

Voir les photos Les câbles de recharge à bas prix peuvent présenter des dangers graves. Aiways

Alors que de plus en plus d’automobilistes se laissent tenter par la voiture électrique, de nouvelles études viennent rappeler quelques mesures de prudence que les pionniers du marché ont pu apprendre plus tôt, parfois à leurs dépens. Après l’usure prématurée des batteries par l’usage répété de la charge rapide, il est question aujourd’hui du risque présenté par certains câbles de recharge de mauvaise qualité.

À lire aussi Voiture électrique. Comment la température et la vitesse jouent sur l'autonomie

Trois câbles testés ont présenté un danger

L’organisation caritative britannique Electrical Safety First s’est donné pour mission d’améliorer la sécurité d’usage des appareils électriques via des enquêtes, remontées d’informations vers les autorités et opérations de sensibilisation. Sa dernière étude porte sur l’achat de matériels à bas prix sur des sites de vente en ligne. Parmi les gammes d’articles considérées figuraient des câbles de recharge pour voitures électriques. Plusieurs modèles peu chers ont été commandés via Amazon, eBay, Facebook, AliExpress et Wish. Trois d’entre eux se sont révélés dangereux durant leur test par un laboratoire spécialisé. Deux étaient vendus sur Amazon, le troisième sur eBay. Ces articles ont été signalés puis rappelés par les autorités d’outre-Manche, avant d'être retirés de la vente par les sites en question. Plutôt que citer les marques et les modèles en cause, Electrical Safety First préfère détailler les dangers et les moyens de s’en prémunir.

Media Image Image Les plates-formes de vente en ligne proposent des câbles de recharge bien moins chers que les enseignes ayant pignon sur rue. DR

De l’importance des normes

Les câbles vendus à bas prix sont fabriqués à bas coût. Leur dimensionnement, la qualité des matériaux employés ou encore la solidité des assemblages peuvent faire l’objet d’économies qui les rendent dangereux. Les trois modèles incriminés présentaient des risques de choc électrique ; l’un d’eux était également sujet à la surchauffe. Il peut en résulter l’électrisation voire l’électrocution de l’utilisateur, aussi bien qu’un incendie. En outre, lors de l’achat ou de la réception d’un produit, il est crucial de vérifier si celui-ci porte une indication de sa conformité au marché de destination comme CE (Union européenne), NF (France), TÜV (Allemagne) ou UKCA (Royaume-Uni). Les normes variant d’un territoire à l'autre, un produit fabriqué à l’autre bout du monde peut être inadapté aux conditions et à la réglementation sur un autre continent. L’ampérage, la tension et la puissance électriques requises pour un câble de recharge, en lien avec le réseau électrique auquel il se destine, peuvent notamment varier d’une norme territoriale à une autre.

Media Image Image Les constructeurs automobiles proposent leurs propres câbles avec l'homologation adéquate. L'argus - Benjamin Brillante

Les petits prix ne sont pas toujours de bonnes affaires

Selon Lesley Rudd, directrice d’Electrical Safety First, la forte inflation que nous subissons actuellement peut conduire à une hausse des ventes de câbles de mauvaise qualité, donc à plus d’accidents. « Les vendeurs de l’extérieur sont bien conscients de la volonté actuelle des acheteurs d’économiser, alors ils inondent le Royaume-Uni avec des appareils électriques pas chers de mauvaise qualité sur les sites de vente en ligne », avertit-elle.

Media Image Image Dans le doute, mieux vaut s'adresser au constructeur ou au fournisseur de borne. Bosch

Ces derniers étant des intermédiaires entre vendeurs et acheteurs, ils ne sont pas responsables des caractéristiques des articles qu’ils permettent d’échanger. « La sécurité est l’une des principales priorités d’Amazon. Nous exigeons que tous les produits de notre boutique respectent les lois et réglementations en vigueur », assure un porte-parole de l’entreprise fondée par Jeff Bezos. « Nous avons une approche proactive pour assurer la sécurité de nos utilisateurs, c’est notre première priorité. Nous avons retiré les articles qu’Electrical Safety First nous avait signalés et alerté les acheteurs qui avaient commandé l’un de ces articles au cours des quatre-vingt-dix derniers jours », commente-t-on chez eBay.

L’ONG britannique insiste sur l’importance de :

ne pas faire du prix son seul critère d’achat ;

vérifier la provenance des articles ;

se méfier des avis d’utilisateurs uniformément dithyrambiques ;

douter des indications assurant l’authenticité des produits ;

privilégier les achats directs auprès d'enseignes reconnues.

Media Image Image Un câble de mauvaise qualité peut déclencher un incendie ou une électrocution. Autel Energy

Tags