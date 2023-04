Voiture électrique. Une étude confirme que la recharge rapide peut abîmer la batterie Une étude confirme que l’usage fréquent des bornes de recharge rapide peut être nocif à long terme pour les batteries des voitures électriques. Elle indique, par ailleurs, que cette usure s’accélère au fil des recharges à forte puissance.

Par MaxK

Voir les photos L'usage des bornes de recharge rapide est à limiter pour éviter un vieillissement prématuré de la batterie. Audi

Avec le prix, le manque d’autonomie des voitures électriques est actuellement l'un des principaux freins à l’achat de ce type de véhicules. En attendant des batteries de nouvelle technologie (électrolyte solide notamment), les constructeurs automobiles, les fabricants de bornes de recharge et les opérateurs de réseaux électriques proposent des appareils capables de recharger de plus en plus rapidement les accumulateurs des modèles actuels, qui utilisent pour la plupart une chimie lithium-ion. Or, l’usage de ces appareils peut endommager la batterie d’une voiture électrique si l’on ne prend pas certaines précautions. La start-up autrichienne Aviloo, qui s’est spécialisée dans les analyses et outils de diagnostic pour batteries de voitures électriques, a mené une étude pour mesurer dans quelles proportions l’usage de la charge rapide pouvait nuire à l’état d’une batterie. Leur enquête a porté sur 160 voitures électriques, de marques et modèles différents, suivies pendant trois ans.

Media Image Image Certaines voitures électriques d'entrée de gamme ne sont pas compatibles de série avec la recharge rapide. Renault

La charge rapide, un coup de chaud pour la batterie

La recharge d’une voiture électrique est considérée comme rapide à partir d’une puissance de 43 kW, délivrée en courant continu (DC). Ce terme cache donc des bornes aux performances très différentes, certaines offrant aujourd’hui jusqu’à 360 kW. Une telle puissance induit un important dégagement de chaleur. Or, cet échauffement endommage les composants de la batterie. Les dégâts peuvent être d’autant plus importants par une température extérieure élevée ou lors d’une recharge sur autoroute, si une voiture est connectée à une borne rapide après que sa batterie a déjà beaucoup chauffé du fait d’une longue sollicitation continue de puissance. Des systèmes de régulation sont intégrés aux bornes comme aux véhicules. Néanmoins, dans ces conditions, mieux vaut éviter ou limiter la durée de la charge rapide.

Media Image Image Les bornes Ionity offrent jusqu'à 350 kW. Audi Media Image Image Chez Tesla, la puissance de charge culmine actuellement à 250 kW. Tesla

Une dégradation qui s’accélère avec l’usage

Utilisées ponctuellement, les bornes de recharge rapide ont un impact relativement faible sur le SOH d’une batterie (« state of health » en anglais, soit « état de santé »). Mais plus elles sont employées souvent, plus l’usure de l’accumulateur s’accélère, selon l’étude d’Aviloo. Il apparaît que, pour des voitures ayant parcouru entre 80 000 et 100 000 km (groupe 1), la perte de SOH tourne autour de 5 % pour 10 % de charges sur bornes rapides et dépasse les 10 % à partir de 50 % de recharges rapides. La diminution moyenne de SOH se chiffre à 7,5 %. Pour les voitures affichant entre 180 000 et 200 000 km au compteur (groupe 2), la baisse moyenne de SOH grimpe à 17 % pour les autos qui ont recours à la recharge rapide. Elle peut dépasser 25 % au-delà de 70 % de recharges rapides. « Sur la base de nos mesures, analyses et observations, nous ne pouvons recommander la charge rapide que lorsqu’elle est vraiment nécessaire », conclut Nikolaus Mayerhofer, cofondateur, directeur général et directeur technique d’Aviloo.

Media Image Image Dégradation du SOH selon la proportion de charge rapide sur 100 000 km. Aviloo Media Image Image Dégradation du SOH selon la proportion de charge rapide sur 200 000 km (en rouge, les véhicules dont la batterie présentait un défaut). Aviloo

Même son de cloche chez la division IZI d’EDF, sans surprise puisque celle-ci vend des bornes de recharge de puissance standard aux particuliers et entreprises. « Les charges rapides constituent un ‘stress’ important pour la batterie de votre voiture. Il vaut donc mieux les réserver aux longs trajets », indique-t-elle sur son site web. Sans surprise non plus, les constructeurs de voitures électriques sont souvent moins enclins à indiquer que les tolérances maximales de recharge de leurs autos sont à exploiter avec parcimonie.

Tags