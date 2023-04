Voitures d'occasion. Ces astuces pour trouver des annonces sur leboncoin Avec plus de 700 000 annonces de voitures en ligne, leboncoin est une plateforme incontournable pour ceux qui recherchent un véhicule d'occasion. L'argus vous livre les astuces (et il en existe de nombreuses) pour gagner du temps et dénicher la perle rare.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos L'argus vous livre quelques astuces pour gagner du temps et trouver la voiture d'occasion qui vous intéresse sur le site d'annonces en ligne leboncoin. L'argus

Leboncoin attire plus de 14 millions de visiteurs uniques chaque mois dans la seule catégorie automobile. Parmi eux, figurent des acheteurs et des vendeurs de voitures d'occasion. Seulement voilà, la multitude d'annonces, leur contenu parfois prolixe ou encore les fautes d'orthographe gâchent l'expérience utilisateur et empêchent parfois d'accéder à ce que l'on vise. Il existe cependant des moyens simples et efficaces pour ne pas passer à côté de la voiture que l'on convoite.

Contourner les fautes d'orthographe avec le signe *

Les fautes d'orthographe que l'on rencontre dans certaines annonces constituent probablement l'un des obstacles majeurs à une recherche efficace. Par exemple, si vous recherchez une voiture de la marque au losange, vous pouvez passer à côté de la bonne affaire si vous tapez le mot Renault alors que certains vendeurs auraient écrit « Renaut » ou même « Renau » par erreur.

Media Image Image Le fait de taper renau nous a permis d'accéder à une annonce qui n'aurait pas été proposée avec le terme correct Renault… DR Media Image Image … celle d'un « Renau Modud » de 2005 à vendre 3 500 € L'argus

Pour que cela n'exclut pas certains résultat de votre recherches, il vous suffit de taper Renau* ou même Ren si vous voulez être certain d'inclure des annonces avec une orthographe douteuse comme Reno. Cela fonctionne également avec les inversions de lettres comme Renautl. Cette astuce est valable pour tous les termes de recherche comme les motorisations, les noms de modèles ou les finitions si vous avez une idée précise de ce que vous recherchez. Vous pouvez également l'utiliser pour afficher des résultats correspondant à des expressions qui seraient comprises dans les annonces comme sortie de grange ou youngtimer, des termes qui peuvent eux aussi faire l'objet d'erreurs.

Réussir une recherche multi-modèles avec le mot OR

Il arrive parfois qu'on hésite entre plusieurs modèles. Et mener plusieurs recherches de front peut être ennuyant et chronophage. Si votre cœur balance entre une Renault Clio, une Peugeot 208 ou une Toyota Yaris, tapez Clio OR 208 OR Yaris dans le moteur de recherche et vous accéderez ainsi aux annonces pour ces 3 modèles.

Media Image Image Taper le nom de plusieurs modèles en plaçant le mot OR entre chacun d'eux permet d'accéder à toutes les annonces les concernant en une seule et même recherche. L'argus

Restreindre sa recherche avec le mot NOT

On ne parvient pas toujours à trouver exactement ce que l'on désire à cause du contenu foisonnant des annonces. Pour exclure celles qui polluent votre quête du Graal, il convient de mentionner le mot NOT. Vous ne voulez pas de véhicule de société ? Tapez OR société. Vous souhaitez exclure les voitures accidentées ? Inscrivez NOT accidenté. Ce terme permet également d'exclure motorisations ou des finitions qui ne vous intéressent pas dans le cas d'une recherche précise (NOT électrique ou NOT diesel par exemple) ou simplement des marques dans le cadre d'une recherche par segment ou par prix.

Media Image Image Inclure le mot NOT dans les termes de recherche permet d'exclure des annonces qui ne vous intéressent pas. Ici, les motorisations électriques sur Renault Megane. L'argus

Affiner le résultat avec le signe "

Accédez aux annonces de Honda Civic n'a rien de sorcier mais les 10 générations et le contenu des annonces ne facilitent pas toujours la tâche. Si vous cherchez une 5ème génération, vous tomberez inévitablement sur des annonces de générations différentes si vous tapez Civic 5 et ce, même si vous renseignez les années précises de commercialisation. En cause, l'expression 5 portes figurant dans le descriptif des annonces… Pour éviter cet écueil et aboutir aux annonces ne comportant que l'expression exacte Civic 5, il suffit de placer les termes de recherche entre guillemets ("Civic 5") et le tour est joué !

Media Image Image En tapant le modèle convoité entre guillemets on exclut les annonces dont le descriptif peut brouiller les pistes pour le moteur de recherche. L'argus

Bon à savoir Taper les termes en majuscule ou en minuscule ne change rien.

Vous pouvez combiner les différentes astuces lors d'une seule et même recherche en incluant OR, NOT et ".

Sauvegarder votre recherche vous permettra de retrouver tous les résultats pertinents lors de votre prochaine venue sur leboncoin. Activer les notifications vous permettra enfin d'être informé en temps réel de la mise en ligne de toutes les annonces qui répondent à vos exigences afin d'éviter qu'elles ne vous passent sous le nez.

