Voitures d’occasion. Les prix des annonces baissent au deuxième trimestre 2023 Après avoir connu de très fortes hausses en 2021 et 2022, puis une stabilisation début 2023, le prix des véhicules d’occasion semble entamer une certaine décrue. C’est ce que constate le site d’annonces Leboncoin dans sa dernière étude, même si les prix restent encore très élevés.

Voir les photos Après une hausse accélérée ces dernières années, les prix d'annonces des véhicules d'occasion sont en légère baisse au second trimestre 2023, d'après Leboncoin. Tony Travers - L'argus

Dans l’automobile, l’inflation n’a pas épargné le marché de l’occasion. Bien au contraire : la plupart des modèles de seconde main ont vu leurs prix grimper fortement ces deux dernières années. Cette situation découle notamment de la pénurie de véhicules neufs observée à la même période, qui a poussé les acheteurs les plus pressés à changer leur fusil d’épaule. Beaucoup se sont alors rabattus sur l’occasion, ce qui a contribué à assécher les stocks des vendeurs professionnels. L’offre est devenue inférieure à la demande, un déséquilibre toujours favorable à la hausse des prix. Même les particuliers ont massivement augmenté leurs prix de vente, y compris sur des voitures parfois âgées pourtant menacées par les zones à faibles émissions (ZFE). Mais depuis début 2023, une amorce de « retour à la normale » semble se dessiner. Dans sa dernière étude, le site Leboncoin note ainsi une baisse de 2,5 % des prix des annonces au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois.

L’hybride stagne pendant que l’électrique baisse

Media Image Image L'évolution du prix moyen des annonces sur Leboncoin par énergie depuis le premier trimestre 2021. Leboncoin

C’est sur le 100 % électrique que cette tendance est la plus forte. Après avoir connu pas moins de 26,8 % d’inflation sur l’intégralité de l’année 2022, ce type de motorisation voit son prix moyen d'annonce redescendre de 5,7 % sur les trois derniers mois pour s'établir à 27 551 €. Il est même le seul à afficher des prix inférieurs à ceux du deuxième trimestre 2022. La politique agressive de certains constructeurs en neuf, à commencer par Tesla et MG, n’est sans doute pas étrangère à ce phénomène.

Trimestre Diesel Essence Hybride Electrique T2 2022 12 285 € 15 873 € 32 863 € 28 479 € T1 2023 13 879 € 18 294 € 33 198 € 29 222 € T2 2023 13 311 € 17 660 € 33 102 € 27 551 € Evolution T2 2023 vs T1 2023 -4,10% -3,50% -0,30% -5,70% Evolution T2 2023 vs T2 2022 8,40% 11,30% 0,70% -3,30%

La « dégringolade » est beaucoup moins forte pour le diesel et pour l’essence. Ces modèles thermiques sont d’ailleurs vendus bien plus chers qu'il y a un an.

Les prix restent soutenus non seulement pour une raison de déséquilibre d'offre au regard d'une forte demande pour un véhicule d'occasion, mais aussi pour une volonté des particuliers d'éviter de perdre de la valeur sur leurs véhicules, explique Olivier Flavier, vice-président Mobility Leboncoin

Quant aux hybrides, ils restent à des niveaux quasiment stables, aussi bien par rapport au premier trimestre 2023 que par rapport au deuxième trimestre 2022. En moyenne, ils s’affichent d’ailleurs à des tarifs bien plus élevés que ceux des voitures électriques.

Media Image Image Les prix agressifs de certains véhicules électriques neufs peuvent expliquer pourquoi ce type de motorisation voit les tarifs des annonces baisser en occasion. WWW.K-ALEX.COM Media Image Image Les prix des modèles hybrides de seconde main sont plutôt stables sur Leboncoin, à un niveau assez élevé. Toyota

Les véhicules récents augmentent à nouveau

Leboncoin a aussi procédé à une analyse par tranche d’âge. Cette fois, les véhicules d'occasion les plus récents, immatriculés il y a moins de deux ans, sont les seuls à voir leur prix effectuer une petite remontée au deuxième trimestre. Mais ils étaient aussi les seuls à avoir enregistrés une baisse sur le précédent trimestre par rapport aux trois derniers mois de 2022. Sur un an, ce sont également eux qui avaient connu l’augmentation la moins forte. Tout l’inverse des modèles de plus de huit ans, qui sont 16,6 % plus onéreux aujourd’hui qu’à la même période de 2022 malgré la légère diminution de 1,6 % observée sur ce deuxième trimestre.

Trimestre Moins de 2 ans 2-5 ans 5-8 ans Plus de 8 ans T2 2022 29 089 € 23 632 € 18 266 € 7 464 € T1 2023 29 865 € 27 335 € 21 528 € 8 848 € T2 2023 30 429 € 26 695 € 20 918 € 8 706 € Evolution T2 2023 vs T1 2023 1,90% -2,30% -2,80% -1,60% Evolution T2 2023 vs T2 2022 4,60% 13,00% 14,50% 16,60%

En dépit de la légère décroissance relevée par Leboncoin, ne vous attendez donc pas à retrouver de sitôt les mêmes prix qu’avant la crise. Ils demeurent encore supérieurs de 11 % par rapport au deuxième trimestre 2022 chez les professionnels, à 23 126 € en moyenne, et même de 17 % chez les particuliers, avec une moyenne de 23 126 €. Une situation hors normes qui avait d’ailleurs poussé L’argus à prendre une mesure tout aussi exceptionnelle en début d’année, en effectuant un « ajustement exceptionnel à la hausse » de sa Cote Argus®.

Media Image Image En un an, le prix moyen des véhicules de plus de huit ans a proportionnellement bien plus augmenté que celui des modèles plus récents. Franck Boittiaux - L'argus

