Voitures électriques. Avantages et inconvénients des batteries LFP et NMC LFP pour lithium-fer-phosphate ou NMC pour nickel-manganèse-cobalt : si vous vous intéressez aux voitures électriques, voilà deux sigles incontournables. L’argus fait le point sur les différences qui existent entre ces deux technologies de batterie en vogue.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Alors que Renault reste fidèle à des batteries nickel-managanèse-cobalt (NMC) sur toutes ses voitures électriques, Tesla a opté pour du lithium-fer-phosphate (LFP) sur certaines Model 3 et Model Y. Un choix qui a des avantages... et des inconvénients. Alexandre Krassovsky

Vous le savez sûrement : dans une voiture électrique, la batterie est l’élément le plus crucial, le plus encombrant et le plus coûteux. Longtemps au plomb, cette pièce essentielle a beaucoup progressé depuis qu’elle est passée à la technologie lithium-ion. Mais certains constructeurs automobiles font désormais cohabiter deux chimies d’accumulateurs différentes, dont l’appellation pourra vous sembler obscure : d’un côté le nickel-manganèse-cobalt (souvent abrégé en NMC) et de l’autre le lithium-fer-phosphate (alias LFP).

Un double choix encore peu courant

Media Image Image Comme les Model 3 et Model Y, la MG4 opte pour du LFP en entrée de gamme et du NMC sur ses versions hautes. Mathieu Sentis - L'argus Media Image Image Outre-Atlantique, Ford a rejoint le clan des adeptes du LFP pour les variantes les moins chères de son SUV Mustang Mach-E. Alexandre Krassovsky

Pour l’heure, les marques qui proposent cette double possibilité sont encore rares. Leur chef de file se nomme Tesla, dont les Model 3 et Model Y de base ont adopté le LFP depuis 2021, alors que les déclinaisons plus chères et plus puissantes sont restées fidèles au NMC. Même topo chez MG avec la compacte MG4 et prochainement chez Ford avec la Mustang Mach-E. La plupart des autres constructeurs privilégient aujourd’hui le NMC. Mais de nombreux acteurs vont convertir certains de leurs modèles au LFP dans les prochaines années, à l’image des deux plus grands groupes automobiles européens, Stellantis et Volkswagen. L‘argus vous propose donc de découvrir quels sont les avantages et inconvénients de cette technologie de batterie encore récente dans l'automobile par rapport au NMC qui était devenu la norme.

Les avantages des batteries LFP

Le coût. Si on retrouve les batteries lithium-fer-phosphate sur les versions les moins chères des MG4 et Tesla Model 3, c’est bien parce que leur rapport prix/autonomie est plus avantageux. Leur chimie limite en effet le recours à des métaux coûteux, à commencer par le cobalt. Un argument économique qui séduit de plus en plus de constructeurs. D’après nos informations, la future Citroën ë-C3 se convertira ainsi au LFP, tout comme les versions de base de la prochaine Volkswagen ID.2/ID.Polo.

Media Image Image La future Citroën ë-C3 devrait être la première voiture de marque française dotée d'une batterie LFP, en 2024. Oufti Design Media Image Image Future rivale de la citadine aux Chevrons, la Volkswagen ID.2, ou ID.Polo, optera aussi pour du LFP sur certaines versions. Volkswagen

La production : le prix du cobalt n’est pas son seul inconvénient. La manière dont il est extrait, le plus souvent au Congo, est aussi régulièrement pointée du doigt pour un manque de respect des droits de l’homme. L’extraction du fer et du phosphate nécessaires à la cathode des batteries LFP est beaucoup moins sujette à controverse.

le prix du cobalt n’est pas son seul inconvénient. La manière dont il est extrait, le plus souvent au Congo, est aussi régulièrement pointée du doigt pour un manque de respect des droits de l’homme. L’extraction du fer et du phosphate nécessaires à la cathode des batteries LFP est beaucoup moins sujette à controverse. Le recyclage : ici aussi, même si les choses peuvent évoluer, le contenu des batteries LFP pourrait plus facilement être réutilisé que celui des accumulateurs NMC

ici aussi, même si les choses peuvent évoluer, le contenu des batteries LFP pourrait plus facilement être réutilisé que celui des accumulateurs NMC La durée de vie : les accumulateurs lithium-ion sont loin d’être éternels. Ils tendent à perdre de leur capacité au fil du temps, de manière pas toujours linéaire. La technologie LFP permettrait toutefois de bien réduire ce phénomène, en acceptant beaucoup plus de cycles de charge-décharge que le NMC avant de voir ses propriétés diminuer.

Media Image Image Il est préférable d'éviter de charger trop souvent une batterie NMC à plus de 80 %, alors qu'il est conseillé d'aller jusqu'à 100 % régulièrement avec le LFP. Benjamin Brillante - L'argus

La recharge à 100 % : pour prolonger la durée de vie d’un accumulateur NMC, il est recommandé de le charger seulement à 80 % dans la majorité des cas. Cela permet aussi de faire le plein d’électricité plus rapidement sur une borne rapide, car les derniers 20 % sont toujours les plus longs à récupérer. Mais cela limite d’autant une autonomie qui peut déjà poser problème sur longs trajets. Le LFP permettrait d’éviter cet écueil en acceptant beaucoup plus facilement une charge complète. Dans son cas, Tesla recommande même « d'effectuer une recharge à 100 % au moins une fois par semaine » .

pour prolonger la durée de vie d’un accumulateur NMC, il est recommandé de le charger seulement à 80 % dans la majorité des cas. Cela permet aussi de faire le plein d’électricité plus rapidement sur une borne rapide, car les derniers 20 % sont toujours les plus longs à récupérer. Mais cela limite d’autant une autonomie qui peut déjà poser problème sur longs trajets. Dans son cas, Tesla recommande même « d'effectuer une recharge à 100 % au moins une fois par semaine » . La sécurité : même s’ils ne sont pas plus nombreux que pour les modèles thermiques, les incendies de voitures électriques sont parfois soudains et très difficiles à éteindre. Un phénomène appelé emballement thermique est souvent à l’origine de ces départs de feu. Dans ce cas, la réaction chimique qui se produit dans la pile a tendance à s’accélérer jusqu’à ce que l’énergie générée ne puisse plus être contenue. Mais les batteries LFP seraient moins sujettes à ce dangereux cercle vicieux en raison de leur température de fonctionnement moins élevée.

Les inconvénients des batteries LFP

Media Image Image Le lithium-fer-phosphate (LFP) présente une moins bonne densité énergétique et un moins bon comportement par temps froid que le nickel-manganèse-cobalt (NMC). Mais il affiche un coût plus bas et une meilleure durée de vie. Ford

La densité énergétique : c'est le principal écueil pour le LFP. À volume identique, cette chimie ne permet pas d'atteindre une capacité aussi importante que le NMC. Il faudra donc une batterie plus encombrante pour atteindre la même autonomie. Un sacré handicap, notamment sur les modèles citadins et compacts où la place peut se révéler comptée. La future Renault 5 Electrique restera fidèle au NMC.

Media Image Image Pour sa future R5 E-Tech électrique, Renault va rester fidèle au NMC et à sa meilleure densité énergétique. Tout en visant un tarif de base très serré. Renault

Le poids : ce point découle du précédent. Pour atteindre la même autonomie que son équivalent NMC, une batterie LFP devra aussi se montrer plus lourde. La MG4 51 kWh d'entrée de gamme pèse ainsi à peine 30 kg de moins que le modèle 64 kWh Comfort, malgré une autonomie inférieure de 100 km sur le cycle WLTP, une puissance en retrait de 34 ch et un équipement de série moins fourni.

ce point découle du précédent. Pour atteindre la même autonomie que son équivalent NMC, une batterie LFP devra aussi se montrer plus lourde. La MG4 51 kWh d'entrée de gamme pèse ainsi à peine 30 kg de moins que le modèle 64 kWh Comfort, malgré une autonomie inférieure de 100 km sur le cycle WLTP, une puissance en retrait de 34 ch et un équipement de série moins fourni. Le froid : quelle que soit la technologie choisie, le froid dégrade aujourd'hui fortement l'autonomie des véhicules électriques. Mais il se révèle encore plus redoutable pour les modèles dotés de batteries LFP. Dans ces conditions, en plus de voir le rayon d'action baisser drastiquement, il faudra parfois composer avec une perte de puissance. Le freinage régénératif devient en outre beaucoup plus réduit, voire inexistant, et la recharge rapide peut se révéler bien plus longue. Ce dernier défaut peut toutefois être contourné grâce à un système de préchauffage de la batterie avant d'arriver à la borne, comme chez Tesla par exemple.

Media Image Image Déjà pénalisant avec le NMC, le froid pose encore plus de problèmes aux modèles dotés de batteries LFP. BMW

La fiabilité de l'autonomie affichée : la décharge d'une batterie LFP est plus complexe à calculer que celle d'un accumulateur NMC. L'indication de l'autonomie affichée par le véhicule est donc à prendre avec précaution.

la décharge d'une batterie LFP est plus complexe à calculer que celle d'un accumulateur NMC. L'indication de l'autonomie affichée par le véhicule est donc à prendre avec précaution. Le monopole chinois : grâce à de nombreux projets de construction de « gigafactories » , notamment dans le nord de la France, l'Europe espère devenir moins dépendante de la Chine pour les batteries de ses véhicules électriques. Mais pour l'instant, la quasi-totalité de ces usines semble destinée à fabriquer des accumulateurs NMC. Un passage massif au LFP risquerait donc de pousser à nouveau les constructeurs occidentaux à s'approvisionner, au moins provisoirement, dans l'empire du milieu. Notamment chez BYD, un des plus gros producteurs de batterie mondiaux, dont la technologie Blade brevetée a déjà su séduire Tesla ou encore Toyota pour sa bZ3.

En résumé La meilleure densité énergétique offerte par le nickel-manganèse-cobalt rend encore cette chimie de batterie incontournable quand on cherche la meilleure autonomie possible. En particulier dans les véhicules compacts, où la place peut venir à manquer pour installer un gros accumulateur. Mais le coût plus élevé du NMC pourrait bien lui faire perdre rapidement des parts de marché sur les voitures électriques les moins chères au profit du lithium-fer-phosphate. D’autant que cette technologie présente de nombreux autres avantages : meilleure sécurité, durée de vie plus longue, production moins sujette à controverse, recharge à 100 % bien acceptée… Hormis son rapport encombrement/poids/autonomie peu favorable, seul son comportement par temps froid apparaît comme un réel handicap. Il faudra cependant surveiller aussi l’arrivée d’autres alternatives promises pour les prochaines années, comme le sodium-ion, encore plus abordable, ou les fameuses batteries solides, très prometteuses sur le papier.

