Voitures électriques d’occasion. Les marques et modèles les plus recherchés sur Leboncoin Même si elles demeurent encore peu nombreuses, les voitures électriques d’occasion suscitent de plus en plus d’intérêt. Le site d’annonces Leboncoin a dressé un panorama des modèles les plus recherchés et des villes qui montrent le plus d’engouement pour ce type de motorisation.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Leboncoin a dressé le panorama des véhicules électriques d'occasion les plus recherchés sur le célèbre site d'annonces. Georges Cousseau

La progression de la voiture électrique n’est pas aussi flagrante en occasion qu’en neuf. En 2022, sur le marché de la seconde main, ce type de motorisation n’a représenté que 1,4 % des transactions. La faute notamment à une offre encore limitée. « Aujourd’hui ce segment du véhicule d’occasion électrique représente 3 % du total des annonces de véhicules sur notre site Leboncoin » explique ainsi Olivier Flavier, vice-président Mobility Leboncoin. Cela reste donc une goutte d’eau à l’échelle des 3 millions d’annonces de véhicules recensées par le site d’annonces préféré des Français. La tendance est cependant à la progression rapide, comme l'indique Olivier Flavier :

Nous avons constaté un triplement des annonces de véhicules électriques publiées sur la plate-forme en un an. Mais cela demeure une tendance très récente, qui dépend du marché du neuf et de son évolution. Nous estimons que le réel point d’inflexion et le basculement en masse vers l’électrique n’aura pas lieu avant trois ou quatre ans.

Pour l'heure, le portrait-robot de la « voiture la plus recherchée » sur Leboncoin se situe un peu aux antipodes. Il dépeint une Volkswagen Golf diesel de 9 ans dotée d’une boîte manuelle. Elle compte plus de 100 000 km, et son prix moyen est inférieur à 14 000 €.

Tesla et la Model 3 en tête des requêtes

Media Image Image Top 5 des marques dont les modèles électriques sont les plus demandés sur Leboncoin Leboncoin

Cela n’empêche pas les requêtes pour les véhicules électriques d’être de plus en plus nombreuses. Près d’un tiers d’entre elles portent sur une seule marque : Tesla. Une situation qui ne surprendra pas grand monde. Derrière, on trouve un trio de constructeurs français largement dominé par Renault, devant Peugeot et Citroën, alors que BMW ferme la marche de ce top 5. Côté modèles, c’est la berline Model 3 qui suscite le plus d’intérêt. Elle a représenté pas moins de 20 % des recherches.

Media Image Image La Tesla Model 3 a représenté près de 20 % des recherches de véhicules électriques sur Leboncoin ces derniers mois. Etienne Roville Media Image Image Toutes générations confondues, la Renault Zoé se hisse à la deuxième position en nombre de volume de requêtes. DR Media Image Image La troisième marche du podium est occupée par la première Tesla de grande série, l'imposante Model S. DR

En forte perte de vitesse en neuf, la Zoé termine ici deuxième, devant deux autres Tesla : les Model S et Model Y. La Peugeot e-208 se classe pour sa part cinquième. Mais cette analyse ne porte que sur un volume de requêtes sur un site d’annonces, ce qui ne se traduit pas obligatoirement par un achat. Si l’on regarde le chiffre des immatriculations en 2022, c’est encore la petite Renault qui a largement dominé le marché de la voiture électrique d’occasion. Elle a trouvé 3,5 fois plus d’acquéreurs que l'e-208 et 5,5 fois plus que la Model 3. Rien de plus normal puisque la citadine française a été lancée en 2013.

Media Image Image Top 10 des modèles électriques les plus demandés sur Leboncoin Leboncoin

À lire aussi Le top 15 des voitures d'occasion électriques les plus vendues

Des villes plus ou moins réceptives

En utilisant la même méthodologie, Leboncoin a analysé les villes qui montraient le plus d’engouement pour la voiture électrique. Une étude qui réserve quelques surprises. Les communes les plus intéressées ne sont en effet pas forcément les plus peuplées. Pour trouver une des plus grandes métropoles françaises, Toulouse, il faut attendre le quatorzième rang. Bordeaux est seulement vingt-troisième, alors que ni Paris, ni Lyon, ni Marseille, ni Lille ne figurent dans le top 30. La première place de Rouen n’est cependant pas totalement étonnante. La préfecture de la Seine-Maritime a en effet rejoint la liste des zones à faibles émissions (ZFE) dès l’été 2021.

Media Image Image Évolution de la demande de voitures électriques par département Leboncoin

Pau, troisième, s’apprête également à restreindre la circulation des modèles les plus anciens en 2025. En revanche, il n’y a aucun projet de ce genre à Agen, qui termine pourtant deuxième. La ville figure parmi la dizaine de communes du Sud-Ouest présentes dans ce top 30. Mais, si l'on regarde à l’échelle des départements, c’est dans les Alpes-de-Haute-Provence que le volume de recherches de voitures électriques a le plus augmenté ces derniers mois. Tout l’inverse de l’Indre-et-Loire, une zone bien plus rurale qui a observé une diminution de plus de moitié des requêtes depuis l’année dernière. Toute la France ne semble donc pas forcément vouloir se convertir à ce type de motorisation à la même vitesse. Un constat qui pourrait notamment s'expliquer par un réseau de recharge encore très disparate, même si le cap des 100 000 bornes a été atteint il y a peu.

Le top 30 des villes qui cherchent le plus de voitures électriques

Place Ville Département 1 Rouen Seine-Maritime 2 Agen Lot-et-Garonne 3 Pau Pyrénées-Atlantiques 4 Arras Pas-de-Calais 5 Caen Calvados 6 Valence Drôme 7 Dax Landes 8 Bergerac Dordogne 9 Rodez Aveyron 10 La Rochelle Charente-Maritime 11 Tarbes Hautes-Pyrénées 12 Bourgoin-Jallieu Isère 13 Roanne Loire 14 Toulouse Haute-Garonne 15 Alès Gard 16 Bayonne Pyrénées-Atlantiques 17 Vannes Morbihan 18 Nancy Meurthe-et-Moselle 19 Chartres Eure-et-Loir 20 Niort Deux-Sèvres 21 Vichy Allier 22 Montauban Tarn-et-Garonne 23 Bordeaux Gironde 24 Albi Tarn 25 Montpellier Hérault 26 Montélimar Drôme 27 Colmar Haut-Rhin 28 Brive-la-Gaillarde Corrèze 29 Angoulême Charente 30 Metz Moselle

Tags