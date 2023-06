Voitures électriques. Des passeports numériques pour les batteries en 2026 Les nouvelles batteries des voitures électriques qui seront commercialisées en 2026 au sein de l'Union européenne devront comporter un passeport numérique pour en assurer la traçabilité, depuis leur production jusqu'à leur recyclage. Focus sur cette nouvelle réglementation.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Les nouvelles batteries seront dotées d'un passeport numérique à partir du 1er janvier 2026. Lumière sur ce nouveau dispositif et sur ses conséquences. DR

Les batteries constituent l'un des éléments sensibles de la transition énergétique en marche dans le secteur automobile. Production, composition et recyclage sont autant de questions auxquelles il convient d'apporter une réponse adaptée si l'on veut adopter des pratiques vertueuses pour l'environnement. L'idée d'un passeport numérique pour les batteries n'est pas nouvelle. Elle a été approuvée lors de la réunion des dirigeants du G7 en 2021, puis présentée pour la première fois au Forum économique mondial de Davos en janvier dernier par la Global Battery Alliance (GBA) regroupant plus de 130 membres issus d’institutions publiques et de groupes privés (Audi, BASF, BMW, CATL, VW, Tesla, Renault, Stellantis…). Le 14 juin 2023, le Parlement européen a adopté un accord rendant ce passeport numérique obligatoire au sein de l'Union européenne à compter du 1er janvier 2026. Un nouveau dispositif qui va favoriser la maîtrise des coûts environnementaux induits par la production de batteries et écarter peu à peu celles jugées trop polluantes.

Comment va fonctionner le passeport numérique des batteries ?

Le passeport numérique constitue le deuxième volet du plan décidé par l'Union européenne afin d'assurer la traçabilité et le contrôle de la composition des batteries. À partir du 1er janvier 2024, pour commencer, les fabricants d'accumulateurs devront régulariser une déclaration puis apposer sur chaque batterie une étiquette indiquant son empreinte carbone totale attendue, de l'extraction minière au recyclage, notamment pour les véhicules électriques (VE).

Media Image Image Voici à quoi pourrait ressembler un passeport numérique de batterie selon Global Battery Alliance (GBA), qui regroupe des institutions publiques, des fabricants et des constructeurs comme Audi, BMW, Tesla, Renault et Stellantis. Ici, l'exemple d'une batterie équipant une Tesla. Global Battery Alliance

À partir du 1er janvier 2026, les nouvelles batteries des voitures électriques seront dotées d'un passeport numérique. Concrètement, ces passeports seront affichés sur une étiquette collée sur une face visible de toutes les nouvelles batteries, et ils comporteront un QR code permettant d'accéder aux informations qu'ils répertorieront. Ces passeports mentionneront un numéro d'identification unique attribué à chaque batterie. Ce dernier sera intégré dans une blockchain, un mode de stockage et de transmission des données sous forme de blocs liés les uns aux autres, protégés contre toute modification.

Un passeport numérique pour quelles informations ?

Ces nouveaux passeports fourniront des données numériques détaillées, de la chaîne d’approvisionnement des batteries à leur recyclage en passant par leur composition. On y retrouvera notamment les informations relatives à :

la composition matérielle de la batterie, y compris sa composition chimique ;

les substances présentes dans la batterie, autres que le mercure, le cadmium ou le plomb ;

l'empreinte carbone, l'approvisionnement responsable, ainsi que le contenu recyclé et recyclable ;

la capacité nominale (en Ah) ;

la tension minimale, nominale et maximale, avec des plages de températures pertinentes ;

la durée de vie attendue de la batterie ;

la plage de températures que la batterie peut supporter lorsqu'elle n'est pas utilisée ;

la période de garantie commerciale applicable.

Media Image Image Le passeport numérique va notamment permettre de contrôler l'empreinte carbone, la composition, certaines caractéristiques techniques ou encore la durée de vie attendue des batteries. L'argus

Certaines données contenues dans le passeport des batteries ne seront toutefois pas accessibles aux consommateurs, telles que les informations commerciales sensibles, qui pourront seulement être lues par un nombre limité de personnes. Même chose concernant le démontage et certains renseignements détaillés sur la composition de la batterie, indispensables pour les réparateurs et les recycleurs. D'autres informations seront réservées aux acteurs du marché de l'énergie pour évaluer la valeur résiduelle ou la durée de vie restante des batteries pour une réutilisation, une réaffectation ou un reconditionnement.

Les batteries polluantes progressivement écartées du marché

L'accord adopté le 14 juin 2023 par le Parlement européen prévoit une troisième étape, visant cette fois à imposer des niveaux minimaux de matériaux récupérés à partir des déchets de batteries pour la composition d'accumulateurs neufs. Une mesure dont le contrôle sera assurée grâce au passeport batterie, qui imposera aux fabricants de ne plus commercialiser de batteries jugées polluantes à partir de 2027. Des seuils progressifs ont ainsi été retenus en fonction des métaux utilisés par les différentes technologies de batterie :

pour le lithium : 50 % d’ici à 2027 et 80 % d’ici à 2031 ;

pour le cobalt, le cuivre, le plomb et le nickel : 90 % d’ici à 2027 et 95 % d’ici à 2031.

Media Image Image Des niveaux de matériaux recyclés vont être imposés dans la composition des nouvelles batteries. Le passeport numérique permettra aux autorités de s'assurer du respect de cette obligation par les fabricants. L'argus

Des déchets recyclés issus de la fabrication et de la consommation devront également être utilisés dans les nouvelles batteries. Le texte européen prévoit ainsi en détail des niveaux progressifs à compter de son entrée en vigueur, qui n'est d'ailleurs pas encore connue avec précision. Il devra d'abord être adopté par le Conseil de l'Europe, puis être publié au Journal officiel de l'UE. Huit ans après l'entrée en vigueur du règlement, ces niveaux seront de 16 % pour le cobalt, de 85 % pour le plomb et de 6 % pour le lithium et le nickel. Treize ans après l'entrée en vigueur, ces niveaux seront de 26 % pour le cobalt, de 85 % pour le plomb, de 12 % pour le lithium et de 15 % pour le nickel. L’idée du passeport batterie a enfin été validée en dehors de l'Europe, puisque les administrations du Canada et des États-Unis ont également donné leur feu vert pour sa mise en place. Celle-ci se fera de façon progressive sur ces territoires et, espérons-le, de manière concertée afin d'aboutir à un passeport batterie international transparent et pleinement efficace.

