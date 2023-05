Voitures électriques. Le Top 10 des ventes mondiales en 2022 Normes environnementales obligent, les volumes de vente de voitures électriques ne cessent de grimper chaque année. L'argus revient sur les dix modèles les plus vendus dans le monde en 2022, sans oublier les européennes branchées qui rencontrent le plus de succès.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Découvrez le Top 10 des voitures électriques les plus diffusées à travers le monde en 2022. Benjamin Brillante - L'argus

Avec 7,8 millions d'unités écoulées, les véhicules électriques représentaient environ 10 % des ventes mondiales en 2022, soit une augmentation de 68 % par rapport à 2021. L'électrique, qui fait encore figure d'exception, a vocation à devenir la règle. Le Vieux Continent semble avoir des soucis à se faire pour l'avenir, car une seule voiture européenne est présente dans le Top 10 mondial et elle ne pointe qu'à la sixièmeposition, loin derrière des best-sellers chinois et américains. Retour sur ces chiffres issus d'une étude menée par la société Jato, spécialisée en statistiques dans le secteur automobile.

Un Top 10 mondial dominé par Tesla et les constructeurs chinois

Parmi les dix voitures électriques les plus vendues au monde en 2022 figurent sept chinoises, deux américaines et une seule européenne. Les deux premières places sont trustées par des Tesla : les Model Y et Model 3. Le SUV américain, dont les ventes ont progressé de 91 %, monte sur la première marche du podium avec 747 500 exemplaires vendus, dont près de la moitié sur le seul marché chinois et 19 % en Europe. Il succède à la berline Model 3, qui occupait la première place en 2021 et dont les immatriculations ont chuté de 3 % en 2022 pour s'établir à 482 200 unités. Ces deux modèles représentaient 95 % des ventes mondiales de Tesla l'an passé. Le podium est complété par un modèle chinois méconnu en Europe, où il n'est pas commercialisé : la Wuling Hongguang Mini EV. Lancée en 2022, cette micro-citadine électrique de 3 m de long n'est distribuée que sur le marché chinois, où elle cartonne avec 443 400 modèles vendus l'an passé, soit une hausse de 14 % par rapport à 2021.

Media Image Image En 2022, la Tesla Model Y a ravi la première place du podium des électriques à la Model 3, avec 747 500 exemplaires vendus (+ 96 %). Tesla

Ce trio de tête se détache largement des modèles suivants, dont les chiffres sont bien plus modestes. Jugez plutôt : les quatrième et cinquième places sont occupées par la compacte Dolphin et le petit SUV Atto 3 (Yuan Plus en Chine) de la marque chinoise BYD, dont les ventes s'élèvent respectivement à 205 200 et 180 600 unités. Avec 175 600 exemplaires ayant trouvé preneur en 2022, la Volkswagen ID.4, seule et unique européenne de ce classement, pointe à la sixième position malgré une augmentation de ses ventes de 53 %. Les quatre modèles qui ferment la marche appartiennent aux constructeurs chinois GAC et BYD, ce dernier étant par ailleurs le plus représenté dans ce classement avec pas moins de quatre voitures (Dolphin, Atto 3, Qin et Han). Logique, puisque BYD est le deuxième producteur de voitures électriques au monde derrière Tesla.

Marque Modèle Ventes en 2022 Variation par rapport à 2021 Tesla Model Y 747 500 + 91 % Tesla Model 3 482 200 - 3 % Wuling Hongguang Mini EV 443 400 + 14 % BYD Dolphin 205 200 + 916 % BYD Yuan Plus/Atto 3 180 600 - Volkswagen ID.4 175 600 + 53 % BYD Qin 163 400 + 109 % GAC Aion Y 119 800 + 282 % GAC Aion S/IA5 117 000 + 53 % BYD Han 116 500 + 48 %

Les voitures électriques européennes les plus vendues

Les voitures électriques européennes ne sont pas les stars du marché global avec un seul modèle parmi les plus diffusés à travers le globe : la Volkswagen ID.4. Cette dernière est en effet le modèle européen le plus populaire au monde avec ses 175 600 ventes, majoritairement faites à l'international en 2022. L'ID.4 a réalisé 47 % de ses immatriculations sur le marché asiatique (Chine, Hong Kong, Taïwan), 39 % en Europe et 13 % aux États-Unis. Sa petite sœur ID.3, fraîchement restylée, se classe deuxième avec près de 100 000 unités de moins (77 900 unités). La petite Fiat 500e, dont les ventes ont progressé de 51 % l'année dernière, prend la troisième place avec 67 400 exemplaires écoulés, devant le SUV BMW iX3 qui a séduit 55 300 acheteurs à travers le monde en 2022.

Media Image Image Coup double pour Volkswagen : les ID.4 et ID.3 se classent respectivement première et deuxième des modèles électriques européens les plus diffusés au monde. Volkswagen Media Image Image La Dacia Spring pointe à la 7e position du Top 10 des autos électriques du Vieux Continent les plus vendues avec 49 000 exemplaires écoulés l'an passé… L'argus Media Image Image … soit seulement 100 de plus que l'e-208, qui se place 8e. C'est le seul modèle français à figurer dans le classement des 10 voitures électriques européennes les plus vendues en 2022. Thomas Antoine - ACE Team

À la cinquième place, on retrouve la berline électrique Polestar 2 du constructeur suédois Polestar, lui-même propriété du groupe chinois Geely, tout comme Volvo. Les ventes de cette dernière ont augmenté de 105 % l'an passé pour passer à 51 600 unités. Un chiffre extrêmement proche de celui de son poursuivant, le Skoda Enyaq iV, qui se classe sixième et dont le restylage est prévu pour 2025. Viennent ensuite la Dacia Spring et la Peugeot e-208, seul modèle tricolore parmi les dix modèles européens les plus diffusés dans le monde. La petite citadine électrique roumaine la plus abordable du marché européen pointe à la septième place du classement et devance la lionne d'une très courte tête, avec 49 000 livraisons contre 48 900 pour la française. La Mini Cooper SE et le Volvo XC40 Recharge se classent neuvième et dixième avec respectivement 43 700 et 43 300 exemplaires.

Marque Modèle Ventes en 2022 Variation par rapport à 2021 Volkswagen ID.4 175 600 + 53 % Volkswagen ID.3 77 900 + 4 % Fiat 500 67 400 + 51 % BMW iX3 55 300 + 38 % Polestar Polestar 2 51 600 + 105 % Skoda Enyaq 51 200 + 15 % Dacia Spring 49 000 + 76 % Peugeot 208 48 900 + 10 % Mini Cooper SE 43 700 + 29 % Volvo XC40 43 300 + 80 %

