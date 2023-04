Voitures électriques. Pourquoi elles sont moins chères en Chine Le prix de vente moyen d’une voiture électrique en Chine est bien inférieur à celui constaté en Europe. Plusieurs facteurs expliquent cet écart, de l’avance prise par le pays sur la technologie aux modèles développés en premier en passant par les ressources locales.

Par MaxK

Voir les photos Pourquoi les voitures électriques sont-elles bien moins chères en Chine qu'en Europe ? BYD

Les constructeurs automobiles chinois spécialisés dans les voitures électriques sont de plus en plus nombreux à s’implanter en Europe avec un argument de poids : des véhicules moins chers que ceux de la concurrence. Si leurs tarifs sont attractifs ici, ils le sont encore plus sur leur marché domestique. Dans un rapport, le cabinet d’analyse Jato explique pourquoi les voitures électriques sont nettement moins onéreuses en Chine qu’en Europe.

La Chine pionnière de la voiture électrique

Dans les années 2000, alors que l’électrification de l’automobile s’esquissait à peine, la Chine y vit l’opportunité de passer du statut de suiveur à celui de meneur sur un marché qui allait naître. Wan Gang, ingénieur chez Audi dans les années 1990 retourné dans sa Chine natale pour y devenir ministre de la science et de la technologie, fut l’une des têtes pensantes derrière ce pari. L’Etat-parti, présent sous la forme de « cellules » au sein des entreprises installées sur son sol, mit alors en chantier une vaste politique de développement de l’industrie et des infrastructures dédiées aux voitures électriques appuyée, dès 2010, par des aides à l’achat pour les automobilistes. Cette stratégie fut notamment rendue possible par la richesse naturelle du pays en matières premières nécessaires à la fabrication des batteries telles que le lithium, le nickel, le cobalt et le graphite.

Media Image Image Les prix des voitures électriques ont baissé en Chine en 10 ans, mais augmenté en Europe et aux USA. Jato

Un marché développé par le bas

Au positionnement avant-gardiste de la Chine sur le plan industriel s’ajouta un choix stratégique : celui d’axer le développement des véhicules électriques sur les modèles urbains à bas prix. Plus les ventes seraient nombreuses grâce à des tarifs attractifs, plus vite la production pourrait monter en cadence pour permettre des économies d’échelle et dégager des fonds à investir dans la recherche technologique. Aux efforts de l’État se sont ajoutés ceux des provinces et des grandes villes pour multiplier les bornes de recharge. Le marché s’est donc élargi par le bas pour constituer une base solide au développement des constructeurs et fabricants de batteries locaux. Il fut bien aidé en cela par des normes moins strictes qu’en Europe, tant en ce qui concerne la sécurité des véhicules que l’impact environnemental de la production des batteries et de l’électricité qui les alimente. La voiture électrique demeure néanmoins un outil de lutte contre le brouillard de pollution qui noie régulièrement les mégalopoles chinoises.

Media Image Image La Chine a d'abord favorisé les citadines électriques. JAC

A l’inverse, en Europe, après une première vague de pionniers peu nombreux au positionnement relativement abordable (Renault Zoe, Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV / Peugeot iOn / Citroën C-Zero), l’accent a été mis sur les technologies de pointe avec comme objectif une démocratisation progressive. Le constructeur premium américain Tesla a réussi son arrivée sur le Vieux Continent où les marques historiques ont alors entrepris, avec l’inertie de leur poids industriel, de répliquer en se lançant dans une course aux performances. On trouve donc davantage de modèles électriques sur les segments haut de gamme de ce côté-ci du monde, ce qui les réserve à une clientèle restreinte. En outre, elles sont bien souvent équipées de batteries achetées aux fabricants chinois et soumises à des normes plus sévères imposant davantage d'équipements, ce qui se ressent sur leur coût et donc leur prix.

Media Image Image Suite à l'arrivée de Tesla, le marché européen de l'électrique s'est développé avec le premium. Tesla Media Image Image La Dacia Spring est l'électrique la moins chère du marché français à 20 800 €...et elle est produite en Chine. Dacia

Des marchés qui se rapprochent

En Chine, le prix moyen des voitures électriques, pondéré par le volume de ventes, a chuté de 41 800 € à 22 100 € entre 2011 et 2021. En Europe*, il a bondi de 33 292 € à 42 568 € entre 2012 et 2021 selon les données de Jato. Alors qu’en Europe, une voiture électrique coûte en moyenne 32 % de plus que son équivalent thermique, la différence est à l’avantage de l’électrique en Chine depuis trois ans environ, à hauteur de 7 %.

Media Image Image En Chine, le prix de vente moyen d'une voiture électrique (pondéré par le volume) est aujourd'hui inférieur à celui d'une thermique. Jato

Aujourd’hui, les deux marchés suivent des dynamiques qui se rejoignent. Les constructeurs et équipementiers chinois se lancent dans le premium « zéro émission » avec des marques comme Zeekr et HiPhi tandis que les marques européennes descendent en gamme avec des citadines à batterie comme la Dacia Spring et la Peugeot e-208. Alors que l’interdiction des véhicules thermiques neufs dans l’UE a été décidée pour 2035, le défi des constructeurs européens est maintenant de rattraper leur retard sur leurs concurrents chinois avant que ceux-ci ne profitent de ce basculement rapide pour les dominer sur leurs propres terres.

Media Image Image Ecart de prix moyen entre thermiques et électriques (pondéré par le volume) selon les pays en Europe. Jato

*France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Pays-Bas

