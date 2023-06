Voitures électriques. Pourquoi l'Europe est à la traîne dans la course aux batteries La Cour des comptes européenne a publié un rapport dans lequel elle s'interroge sur les capacités de l'Europe à produire assez de batteries pour mettre en œuvre son ambitieuse politique « 0 émission » à l'échappement pour les voitures neuves d'ici 2035. Retour sur ces conclusions quasi alarmistes.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Un rapport de la Cour des comptes européenne en date du 19 juin 2022 tire la sonnette d'alarme sur la situation de l'Europe en terme de production de batteries. Opel

L'arrêt total de la production des moteurs thermiques décidé par l'Europe pour 2035 n'a pas fini de soulever des inquiétudes sur la faisabilité d'un tel objectif. Au cœur des préoccupations figure notamment la production de batteries, plus que jamais devenue l'un des enjeux majeurs de la compétitivité et même de la survie de l'industrie automobile européenne. La Cour des comptes du Luxembourg est à l'origine d'un plan d'action stratégique sur la question publié en 2018. Dans un rapport en date du 19 juin 2023, la Cour estime que les moyens déployés par l'Union européenne (UE) afin de promouvoir la production de batteries risquent de ne pas s'avérer suffisants pour relever le défi industriel qui se profile à l'horizon 2035. Un constat inquiétant qui pourrait déboucher sur des scénarios catastrophes que le rapport énonce sans détour.

L'Europe à la traîne sur la production de batteries

Ce n'est pas nouveau : l'Europe n'est pas le leader industriel dans la course à l'électrification, loin de là. Les institutions européennes ont pourtant l'ambition d'en faire à terme le chef de file du secteur de la production et de l’utilisation de batteries durables. Un cap ambitieux et difficilement réalisable compte tenu du retard important d'ores et déjà accusé par le Vieux Continent. L'Europe fait figure de bon élève en terme d'électrification du parc avec 18 % des véhicules neufs vendus en 2021, devant la Chine (16 %) et les Etats-Unis (5 %). Pour autant, elle ne dispose pas à ce jour de capacités de production suffisantes pour faire face à la demande croissante en voitures électriques qu'elle encourage pourtant elle-même. Selon les chiffres fournis par la Cour, en 2021, la Chine disposait déjà d'une avance considérable avec 76 % de la capacité de production mondiale, loin devant loin l’UE (7 %), les États-Unis (7 %) et la Corée du Sud (5 %).

Media Image Image Selon les derniers chiffres, la Chine disposait déjà d'une avance considérable en 2021 en concentrant à elle seule 76 % de la capacité de production mondiale de batteries. CATL

Pour accélérer dans cette course effrénée à la production de batteries, près de 8 milliards d'euros ont été investis, dont 1,7 milliard d’euros de subventions et de garanties de prêts accordés par l'UE à l’industrie des batteries entre 2014 et 2020 et environ 6 milliards d'aides d’État entre 2019 et 2021, principalement en Allemagne, en France et en Italie.

Media Image Image La gigafactory inaugurée par Automotive Cells Company (ACC) près de Douvrin (Pas-de-Calais), a vocation à produire 800 000 batteries par an pour Stellantis et Mercedes-Benz. ACC

En France, Automotive Cells Company (ACC) vient d'inaugurer la première gigafactory de l'Hexagone à Billy-Berclau, près de Douvrin (Pas-de-Calais). Il s'agit de la deuxième gigafactory en Europe après celle de Northvolt en Suède. ACC vise une capacité de production initiale de 13 GWh qui passera à 40 GWh d'ici à 2030, soit assez pour fournir 800 000 batteries par an à des voitures électriques des groupes Stellantis et Mercedes-Benz. Une seconde Gigafactory implantée en France, celle de Envision AESC, a vu ses travaux commercer avec du retard à Douai (Nord). Elle devrait être opérationnelle en 2024 pour alimenter Renault en batteries, notamment pour sa future Renault 5 électrique.

Media Image Image La gigafactory de Envision AESC à Douai (Nord) sera opérationnelle courant 2024 et alimentera Renault en batteries, notamment pour sa future Renault 5 électrique. Envision AESC

La capacité de production de cellules de batteries lithium-ion se développe rapidement au sein de l’UE et pourrait passer de 44 gigawattheures en 2020 à 1 200 d’ici à 2030. Mais rien ne garantit que ces prévisions se concrétiseront en raison de facteurs géopolitiques et économiques qui pourraient bien mettre à mal cette feuille de route. « Les batteries ne doivent pas devenir le nouveau gaz naturel de l’Europe. Il faut éviter qu’elle se retrouve dans la même situation de dépendance: il en va de sa souveraineté économique » a déclaré Annemie Turtelboom, membre rapporteur de la Cour des comptes à l'origine de ce rapport.

De sérieux facteurs d'inquiétude

La Cour des comptes tire la sonnette d'alarme : l'Europe n'est pas maître de son destin en matière de production de batteries. La stratégie mise en place et la volonté politique ne suffisent pas, à elles seules, à permettre de transformer l'essai. Les impondérables sont connus et nombreux. Selon Annemie Turtelboom, « En prévoyant d’interdire les voitures neuves à essence ou diesel d’ici à 2035, l’UE mise gros sur les batteries. Mais elle n’a pas toutes les cartes en main: l’accès aux matières premières, l’attrait pour les investisseurs et les coûts à supporter pourraient lui faire perdre son pari. »

Media Image Image L'approvisionnement en matières premières est l'une des premières difficultés rencontrée par l'Europe. Ci-dessus, l'exploitation de lithium sur le site de Beauvoir, dans le centre de la France, par la société Imerys. DR

Tout d'abord, l’UE est fortement tributaire des importations de matières premières, qui proviennent généralement d’un nombre restreint de pays avec lesquels elle n’a pas conclu d’accords commerciaux. Ainsi, l'Europe importe :

87 % du lithium brut d’Australie ;

80 % du manganèse d’Afrique du Sud et du Gabon ;

68 % du cobalt brut de la République démocratique du Congo ;

40 % du graphite naturel brut de Chine.

Si des ressources en minéraux existent sur le sol européen, ces dernières ne peuvent malheureusement pas être mobilisées suffisamment rapidement pour répondre aux besoins. En cause, le délai de l'ordre de 12 à 16 ans généralement constaté entre la découverte d'un gisement et son exploitation. Les contrats d'approvisionnement en matières premières ne permettant de garantir la production que durant 2 à 3 ans, il y a urgence à s'organiser pour sécuriser l'approvisionnement nécessaire au développement de la production. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Cour des comptes a présenté une proposition de règlement sur les matières premières critiques en mars 2023. Un texte à mettre en perspective avec le règlement adopté le 14 juin 2023 par le Parlement européen, pour favoriser le recyclage des batteries, qui aura nécessairement un effet positif sur l’approvisionnement en matières premières en provenance de l’UE.

Media Image Image L'Europe dispose de ressources en minéraux pour fabriquer ses batteries mais 12 à 16 ans s'écoulent généralement entre la découverte d'un gisement et son exploitation. Franck Boittiaux - L'argus

La hausse des prix des matières premières et de l’énergie est également une préoccupation majeure. Une inflation qui n'a rien d'anecdotique puisque rien qu’au cours des deux dernières années, le prix du nickel a augmenté de plus de 70 % et celui du lithium, de 870 %. Fin 2020, le coût d’un bloc-batterie (200 €/kWh) était plus de deux fois supérieur au niveau espéré. Selon l’Agence internationale de l’énergie, ces augmentations ont entraîné une hausse de 15 % du prix des blocs-batteries en 2022. Dans ces conditions, comment ne pas s'inquiéter pour la compétitivité de la production de batteries de l’UE ?

La Cour des comptes insiste enfin sur le fait que les investisseurs pourraient choisir de délaisser l'Europe au profit d'autres régions plus concurrentielles comme les Etats-Unis en particulier. Les politiques publiques américaines subventionnent en effet l'ensemble de la chaîne de valeur en ce qui concerne les batteries, avec des concours financiers allant de la production de minéraux, à l'acquisition de véhicules électriques à la condition que leurs composants soient fabriqués sur son territoire. La Cour des comptes appellerait-elle à demi-mot à une certaine forme de protectionnisme ? Rien n'est moins sûr à en croire les 5 recommandations formulées par ce rapport. Ces dernières consistent simplement à inciter la Commission à mettre à jour le plan d'action stratégique de 2018 d'ici la fin de l'année 2023. Comment ? En sécurisant l’accès aux matières premières et en assurant un meilleur suivi des financements de l'UE et des Etats, ainsi qu'un accès équitable à ces soutiens financiers pour les participants à des projets importants d’intérêt européen commun.

Deux scénarios catastrophe possibles

Le réalisme de la Cour des comptes du Luxembourg tranche avec l'angélisme dont l'UE a souvent été taxée jusqu'à présent. Car l'institution pointe du doigt deux scénarios catastrophes, dont la probabilité qu'ils se réalisent n'a rien de marginal, si les capacités de production européennes ne devaient pas évoluer de manière significative dans les années à venir. Le premier est tout simplement de reporter l’interdiction de la vente des véhicules équipés d’un moteur à combustion interne au-delà de 2035. Une hypothèse critique qui empêcherait l'UE de réaliser ses objectifs de neutralité carbone, à savoir la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et la neutralité climatique, c'est-à-dire l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre, à l'horizon 2050. Une feuille de route actée dans le pacte vert pour l'Europe, également appelé Green Deal européen.

Media Image Image Si l'Europe ne parvient pas à atteindre l'objectif de production annuelle de 1 200 gigawattheures qu'elle s'est fixée d’ici à 2030, elle risque de s'exposer à un dilemme : choisir entre la préservation de l'environnement et la survie de la première de ses industries. European Union 2022

Le second scénario, encore plus alarmant, est celui d'un recours massif à l'importation de batteries et de véhicules électriques au détriment de l’industrie automobile européenne et de ses emplois. Tout cela dans le but de disposer d’un parc automobile constitué de véhicules à zéro émission à l’horizon 2035. Autrement dit, si la production de batteries ne devait pas atteindre l'objectif de 1 200 gigawattheures d’ici à 2030, l'Europe serait contrainte de choisir entre la préservation de l'environnement et la survie de la première industrie européenne avec ses 2,6 millions d'emplois directs. Ecologie ou souveraineté économique ? Le ton est donné et les enjeux colossaux. Reste désormais à savoir si l'Europe parviendra ou non à s'imposer comme un acteur majeur de la mobilité verte à travers la production de batteries durables sur son sol.

