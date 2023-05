Voitures électriques Stellantis. L’état de santé de la batterie disponible plus facilement Jusqu’ici réservé aux détenteurs d’un contrat de maintenance, le « certificat de capacité batterie » de Stellantis va s’ouvrir à tous les clients du groupe, hormis les propriétaires de Maserati ou de Citroën Ami. Ce document pourrait s’avérer crucial pour les transactions en occasion.

Voir les photos En 2023, le groupe Stellantis va considérablement élargir le périmètre de son « certificat de capacité batterie », rebaptisé simplement « état de santé de batterie ». Peugeot

Le marché de la voiture électrique d’occasion est encore balbutiant. En 2022, ce type de motorisation n’a représenté que 1,4 % des transactions. Mais dans la foulée du neuf, l’augmentation du nombre d’acheteurs en seconde main devrait s’accélérer dans les prochaines années. La question de l’état de la santé de la batterie (alias « state oh health » ou SOH en anglais) va ainsi devenir de plus en plus récurrente. Rappelons en effet que cette pièce représente la majorité de la valeur d’un véhicule électrique, et que son remplacement hors garantie peut coûter largement plus de 10 000 € sur certains modèles. Hélas, sa durée de vie est loin d’être éternelle et son usure va progressivement réduire l’autonomie restante. Cette dégradation ne dépend en outre pas seulement de l’âge ou du kilométrage. D’autres facteurs, comme la manière de recharger ou le climat, peuvent également jouer. Pour un futur acheteur d’occasion, il est donc compliqué de savoir vraiment à quoi s‘attendre. Une future législation européenne prévoit d’ailleurs de simplifier l’accès à cet « état de santé » d’ici quelques années pour rendre le marché plus transparent. Mais en attendant que cette réglementation soit votée et qu’elle entre en vigueur, c’est le groupe Stellantis qui a décidé de faciliter un peu les choses pour ses propriétaires.

Un dispositif élargi à la plupart des marques

Media Image Image En plus du pourcentage de capacité restant, Stellantis prévoit d'ajouter en cours d'année l'autonomie encore disponible selon le cycle WLTP. DR

Lancé en octobre 2021, le « certificat de capacité batterie » de l'entreprise franco-italo-américaine était au départ réservé aux détenteurs d’un contrat de maintenance Citroën, DS, Peugeot ou Opel. D’après une note interne transmise au réseau, il a été rebaptisé « état de santé de batterie » depuis fin mars et s’ouvre désormais à tous les clients de ces quatre marques. Avant de s’élargir aux autres constructeurs de cette gigantesque galaxie automobile, comme Fiat ou Jeep, dans le courant de l’année 2023. Seuls Maserati… et la petite Citroën Ami ne seront pas concernés par cette nouveauté à court terme.

Fiat, qui connait un joli succès avec cette 500 électrique, va désormais intégrer le dispositif. L'argus Première Jeep 100 % électrique, l'Avenger sera très vite éligible à ce service. Jeep Courant 2023, Stellantis prévoit aussi de proposer ce diagnostic pour ses nombreux modèles hybrides rechargeables. Matthieu Meheust Dotée d'une batterie basse tension spécifique, la Citroën Ami ne pourra pas profiter de cette nouveauté. DR

Jusqu’ici « oubliés », les véhicules hybrides rechargeables pourront également progressivement bénéficier de ce service à partir du deuxième trimestre. Une information sur l’autonomie restante estimée selon le cycle WLTP doit également être ajoutée à la même période. En revanche, les modèles qui ont été commercialisés avant fin 2019, comme les Citroën C-Zero et Peugeot iOn, resteront exclus de ce dispositif. Pour eux, il faudra toujours se tourner vers des solutions proposés par des sociétés extérieures, comme Moba (ex-Labellebatterie), Aviloo, My Battery Health ou encore prochainement Dekra.

Un service simple mais parfois payant

Media Image Image Pour récupérer cette information précieuse, les techniciens auront simplement à se brancher sur l'outil de diagnostic. Peugeot

Pour récupérer l’état de santé de la batterie, Stellantis passe simplement par son outil de diagnostic, Diagbox. Le système va ensuite regarder toutes les deux heures s’il arrive à récolter assez de données pour générer un certificat. La durée avant d’obtenir les informations peut ainsi être variable d’un véhicule à l’autre et atteindre sept jours dans le pire des cas. Les tarifs ne seront également pas toujours identiques. Si vous demandez ce certificat lors du passage pour un entretien, l’opération ne fera en effet pas perdre trop de temps au réseau. Il est ainsi incité à appliquer un prix préférentiel de 29 €. En revanche, si vous venez au garage uniquement pour ce document, il vous sera normalement facturé 49 €. Enfin, lorsque le véhicule est couvert par un contrat d’entretien actif, le service demeure gratuit à condition de bien penser à le demander « pendant une révision prévue au plan d’entretien et couverte par le contrat, plus 1 fois hors entretien » . Ce dernier cas de figure vise justement à répondre aux acheteurs qui souhaiteraient revendre leur voiture électrique à un particulier.

