Voitures électriques. Stellantis mise sur des batteries lithium-soufre moins polluantes Densité énergétique doublée, production moins polluante : sur le papier, les batteries lithium-soufre ont de gros avantages par rapport aux accumulateurs nickel-manganèse-cobalt. Pour tenter d’en équiper ses futures voitures électriques, Stellantis vient d’investir dans une start-up baptisée Lyten.

Johann Leblanc Par

Voir les photos Le groupe Stellantis vient d'investir dans la start-up Lyten, spécialisée notamment dans les prometteuses batteries lithium-soufre. Lyten

Grâce à l’absence de rejets polluants lors de leur utilisation, les voitures électriques sont souvent présentées comme « zéro émission ». Mais leur production, elle, est loin d’être propre. Elle génère même beaucoup plus de gaz à effet de serre que celle des modèles thermiques. La faute essentiellement à la fabrication des batteries lithium-ion aujourd’hui utilisées pour alimenter ces véhicules. En effet, ces accumulateurs emploient des matériaux qui réclament beaucoup d’énergie pour être extraits, transportés et raffinés. La chimie la plus courante fait ainsi appel à du nickel, du manganèse et du cobalt (NMC). Mais des alternatives commencent à apparaître, à l’image du lithium-fer-phosphate (LFP). Moins onéreux, ce dernier présente toutefois des inconvénients, tout comme le sodium-ion sur lequel misent notamment plusieurs entreprises chinoises. C’est donc encore sur une autre technologie, le lithium-soufre (Li-S), que Stellantis a choisi de parier.

Une empreinte carbone beaucoup plus basse

Pour cela, le groupe franco-italo-américain vient d’investir dans la start-up Lyten. Cette jeune entreprise, implantée dans la Silicon Valley, est présentée comme un pionnier du « graphène tridimensionnel ajustable », un matériau très prometteur. En plus d’être très légère, cette variété de carbone est un excellent conducteur électrique. Lyten s’en sert donc dans ses batteries lithium-soufre. En revanche, il se dispense du nickel, du manganèse et du cobalt. D’après Stellantis, l’empreinte carbone est ainsi « estimée à plus de 60 % inférieure à celle des meilleures batteries actuelles ». Elle serait même encore 40 % plus basse que celle des batteries à électrolyte solide, souvent présentées comme le futur de la voiture électrique.

Media Image Image La production des batteries lithium-soufre générerait beaucoup moins de gaz à effet de serre que celle des accumulateurs lithium-ion actuels. Opel

Autre avantage, les matières premières utilisées pourraient être obtenues localement, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord. Cela permettrait ainsi de réduire la dépendance à la Chine et d’éviter de défigurer le paysage de contrées moins favorisées, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud, tout en assurant aux productions Stellantis un accès plus aisé aux subventions publiques. L’Inflation Reduction Act aux États-Unis tient en effet compte de la provenance des matériaux pour offrir un crédit d’impôt lors de l’achat d’une voiture électrique. Le bonus écologique français doit également se durcir d’ici à la fin de l’année pour avantager les modèles moins polluants à fabriquer, et l’Union européenne travaille sur une nouvelle législation plus contraignante pour les batteries.

Une entrée en production encore floue

Media Image Image Comme la batterie à électrolyte solide, sur laquelle Stellantis travaille aussi, la batterie lithium-soufre n'est pas attendue en série dans l'automobile avant plusieurs années. Stellantis

Mais la technologie lithium-soufre de Lyten aurait aussi un autre avantage de taille. Sa densité énergétique serait doublée par rapport à celle d’un accumulateur lithium-ion classique. Cela ouvre la porte à deux possibilités. D’un côté, il serait possible d’augmenter l’autonomie tout en gardant le même poids et le même encombrement. De l’autre, cela pourrait permettre d’alléger le véhicule ou de le rendre plus compact sans avoir à sacrifier son rayon d’action. Des impératifs inconciliables avec les chimies actuelles. Le nouvel associé de Stellantis n’est cependant pas le seul à travailler sur cette technologie, et aucun de ces travaux n’a pour l’instant débouché sur une production de série. Pendant longtemps, cette chimie a souffert d’une dégradation trop rapide, avec une durée de vie limitée à environ 200 cycles de charge-décharge. Même si de nombreux progrès ont été accomplis ces derniers mois, ne vous attendez donc pas à retrouver ces batteries prometteuses dans vos voitures avant plusieurs années. En 2023, seuls des marchés spécialisés en seront équipés.

Media Image Image Lyten fait partie des pionniers du « graphène tridimensionnel ajustable », un matériau léger et très conducteur en électricité. Stellantis

