Voitures électriques. Un règlement européen pour des batteries plus vertes Le parlement européen a approuvé de nouvelles règles pour la conception, la production et la gestion des déchets de tous les types de batteries vendues dans l’Union européenne. Focus sur les changements induits par ces nouvelles mesures.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Les députés européens ont adopté un règlement sur la conception, la production, l'étiquetage et le recyclage des batteries. Focus sur les mesures clés. DR

Bannir les véhicules thermiques des routes européennes en 2035 ne s'improvise pas. Les règles concernant les batteries doivent elles aussi suivre le mouvement et l'évolution technologique en la matière. La première étape de cette transformation normative remonte au mois de décembre 2020 lorsque la Commission a présenté une proposition de règlement relatif aux batteries et à leurs déchets. En décembre 2022, le Parlement et le Conseil de l'Europe sont parvenus à un accord provisoire sur la base de ce rapport afin de réviser les règles de l'Union européenne (UE) relatives aux différents types de batteries équipant les véhicules et deux-roues électriques ainsi que les engins de mobilité (vélos, trottinettes). Le 14 juin 2023, par 587 voix pour, 9 contre et 20 abstentions, les députés européens ont approuvé cet accord prévoyant des règles sur la conception, la production, l'étiquetage et le recyclage de ces batteries. Retour sur cette nouvelle réglementation que le Conseil de l'Europe devra à son tour adopter formellement avant sa publication au Journal officiel de l'UE et son entrée en vigueur.

À lire aussi Voitures électriques. Les batteries trop polluantes interdites en 2027

Des batteries plus vertes à partir de 2027

L'accord adopté par les députés européens vise tout d'abord à imposer des niveaux minimums de matériaux récupérés à partir des déchets de batteries pour la composition des batteries neuves. Une mesure qui imposera aux fabricants de ne plus commercialiser des batteries jugées polluantes à partir de 2027. Différents seuils progressifs ont ainsi été retenus en fonction des métaux utilisés :

50% pour le lithium d’ici 2027 et 80% d’ici 2031 ;

90% d’ici 2027 et 95% d’ici 2031 pour le cobalt, le cuivre, le plomb et le nickel.

Media Image Image A partir de 2027, les batteries devront comporter un taux minimum de matériaux récupérés à partir des déchets de batteries. Un taux qui ne va cesser d'augmenter et qui sera variable en fonction des métaux utilisés. DR

Par ailleurs, des niveaux minimums de contenus recyclés provenant des déchets de fabrication et de la consommation devront être utilisés dans les nouvelles batteries. Le texte prévoit ainsi en détail que huit ans après l'entrée en vigueur du règlement*, ces niveaux seront de 16% pour le cobalt, 85% pour le plomb et de 6% pour le lithium et le nickel. Treize ans après l'entrée en vigueur, ces niveaux seront de 26% pour le cobalt, 85% pour le plomb, 12% pour le lithium et 15% pour le nickel.

Un étiquetage d'empreinte carbone et un passseport numérique

De nouvelles règles concernant l'information du consommateur feront aussi leur apparition. Dès 2024, les fabricants de batteries devront régulariser une déclaration puis apposer une étiquette renseignant l'empreinte carbone totale attendue de chaque batterie, de l'extraction minière au recyclage, pour les batteries des véhicules électriques (VE), des moyens de transport légers (MTL) et les batteries industrielles rechargeables d’une capacité supérieure à 2 kWh (par exemple pour les scooters et les vélos électriques).

Media Image Image L'Europe impose que les batteries de demain comportent un étiquetage sur l'empreinte carbone ainsi qu'un passeport numérique. European Union 2022

Il est également prévu de renforcer la traçabilité des batteries véhicules électriques, des moyens de transport léger (vélos, scooters et trottinettes électriques) et des batteries industrielles d'une capacité supérieure à 2 kWh, par la création d'un passeport numérique de batterie.

Un recyclage de certaines batteries optimisé

Ce règlement instaure également des normes antipollution plus strictes en matière de collecte des déchets : les objectifs de collecte sont fixés :

à 45% en 2023, 63% d'ici 2027 et 73% d’ici 2030 pour les batteries portables qui équipent les appareils électroniques ;

à 51% d'ici 2028 et à 61% d'ici 2031 pour les moyens de transports légers.

Étonnamment, le règlement n'impose a priori aucun seuil pour les batteries des véhicules électriques dont la composition en matériaux récyclés est pourtant strictement encadrée. Mais il semblerait qu'il ne s'agisse pas d'un oubli, car les contraintes relatives à la teneur de matériaux issus de batteries recyclées dans la composition des nouvelles batteries conduiront les industriels à déterminer eux-mêmes le degré de recyclage nécessaire.

Media Image Image Pas de seuil de recyclage imposé pour les batteries des véhicules électriques. Le règlement prévoit en revanche un taux minimum de matériaux récupérés à partir des déchets de batteries pour la composition des nouvelles. DR

*la date d'entrée en vigueur n'est pas encore connue. Le texte doit d'abord être adopté par le Conseil puis paraître au Journal Officiel de l'UE

Tags