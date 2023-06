Voitures françaises. Les plus gros échecs commerciaux Certaines voitures françaises ont été de véritables flops. Justifiés ou non, ces mauvais chiffres de vente ont parfois placé leurs constructeurs dans une situation financière délicate. Retour en images sur une trentaine d'échecs commerciaux qui ont marqué l'industrie automobile tricolore.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Retour en images sur les voitures françaises qui ont connu les plus gros échecs commerciaux de l'industrie automobile tricolore. DR

Des autos connaissent un succès inattendu quand d'autres, à l'inverse, subissent un revers que personne n'avait anticipé. Design peu flatteur, fiabilité douteuse, finition ou ergonomie en retrait, tarif trop élevé, concurrence plus affûtée… Les causes de ces échecs sont nombreuses et pas toujours réellement justifiées à y regarder de plus près.Toujours est-il que les constructeurs français, comme les autres, ont essuyé leur lot de déceptions concernant certains de leurs modèles, et ce, à toutes les époques et sur tous les segments.

>> Découvrez les plus gros échecs commerciaux tricolores en images

Des échecs à toutes les époques...

Les échecs commerciaux des automobiles tricolores ne datent pas d'hier. Il faut remonter avant la seconde guerre mondiale pour identifier le premier modèle à connaître un destin malheureux. La Panhard Dynamic, voiture de luxe au moteur sans soupape lancée en 1936, est en effet née au mauvais moment lors de l'arrivée du Front Populaire au pouvoir. Sa production s'arrêtera à la fin du conflit en 1940.

Media Image Image Lancée en 1936, la Panhard Dynamic, voiture de luxe au moteur sans soupape, est née au mauvais moment. L'arrivée du Front Populaire au pouvoir a découragé sa clientèle aisée, avant que la seconde guerre mondiale ne marque l'arrêt de sa production. Résultat : seulement 2 581 unités seront vendues. DR

Plus proches de nous, les Citroën Axel, Talbot Tagora et Matra Murena font elles aussi les mauvaises affaires de leurs constructeurs respectifs. Plus récemment encore, la première réelle tentative du groupe PSA dans l'électrique en 2010 avec le duo Peugeot iOn / Citroën C-Zero, s'est révèlée également décevante.

Media Image Image Faire de l'électrique ne s'improvise pas, même quand il s'agit de mini-citadines. Peugeot l'a compris à ses dépens avec sa Peugeot iOn vendue à 14 131 unités entre 2010 et 2020. Sa jumelle Citroën C-Zero ne fera d'ailleurs pas mieux. Peugeot

... Et sur tous les segments

Les constructeurs français se sont cassés les dents sur tous les segments, de la mini-citadine aux grandes routières. Peugeot 1007, Citroën e-Méhari, C3 Pluriel et Renault Wind pour ne citer qu'elles, figurent parmi les petits modèles boudés par le marché. Les plus polyvalentes Citroën C4 Cactus et Renault Fluence ne sont pas parvenues à atteindre les niveaux de production espérés tandis que les SUV et crossover Peugeot 4008, Citroën C4 Aircross et Renault Avantime ont eux aussi souffert d'un cruel manque d'estime auprès des acheteurs.

Media Image Image La très originale Citroën C4 Cactus s'est vendue à un peu plus de 440 000 exemplaires entre 2014 et 2020. Un chiffre qui pourrait paraître correct si ses concurrentes Peugeot 2008 et Renault Captur, reines de la catégorie, n'avaient pas fait beaucoup mieux. Citroën Media Image Image Avec seulement 8 557 exemplaires produits entre 2001 et 2003, le Renault Avantime fut un échec commercial retentissant. Il commence aujourd'hui à séduire les collectionneurs de youngtimers. Renault

Le haut de gamme est probablement la catégorie qui a essuyé le plus grand nombre d'échecs, notamment à cause des Renault Vel Satis et Latitude, Citroën SM et C6 ou encore Peugeot 604. Ces voitures, pour des raisons diverses, se sont écoulées à des volumes quasi confidentiels. Que dire enfin de la Citroën BX 4TC ? Seuls 86 exemplaires ont trouvé preneurs sur les 200 produits pour l'homologation en groupe B au championnat des voitures de rallye. Les 114 restants ont purement et simplement été détruits, une pratique déjà utilisée par la marque aux chevrons pour sa M35 dotée d'un moteur rotatif à titre expérimental.

Media Image Image Issue du concept-car Lignage, la Citroën C6 est la dernière vraie représentante du haut de gamme à la française. Avec seulement 23 384 exemplaires produits, elle se place loin derrière les 333 000 unités de la XM, sa devancière. Citroën Media Image Image Remplaçante de la Safrane, la Renault Vel Satis n'arrivera jamais au niveau de sa devancière. Avec son design atypique, elle ne séduit que 62 000 clients. C'est très loin des 310 000 exemplaires de la Safrane. Au final, ce modèle aura fait perdre 1,2 milliard d'euros à Renault. Renault

Tags