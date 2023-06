Voitures neuves. Les promos des constructeurs à ne pas rater en juin Renault, Peugeot, Citroën, Toyota, Opel... plusieurs constructeurs organisent des journées portes ouvertes le week-end du 10 et 11 juin 2023. Entre remises commerciales, aide à la reprise et loyers offerts, les bonnes affaires font peu à peu leur retour.

Si vous envisagez prochainement d’acheter une voiture neuve, sachez que les promotions reviennent d'actualité. Plusieurs marques organisent des portes ouvertes ce week-end, avec à la clé, de bonnes affaires à saisir. C’est le cas notamment chez Peugeot et Volkswagen, dont plusieurs modèles profitent de remises intéressantes afin d’écouler les stocks des concessionnaires. Il est possible d’obtenir jusqu’à 4 500 euros de ristourne sur un Peugeot 3008 et jusqu’à 6 000 euros sur un Volkswagen Tiguan. Deux modèles en fin de vie mais qui restent d’excellentes voitures. De son côté, Ford propose une offre de location en LOA avec 4 loyers offerts, Mitsubishi offre la TVA sur son Eclipse Cross et Suzuki offre l’extension de garantie de 2 ans. Autant de bonnes raisons de continuer la lecture de cet article pour découvrir toutes ces offres.

BMW

Pour l'achat d'un modèle électrique, 1 an de recharge offert sur les bornes Ionity en France

Offres de loyers avantageux sur les modèles électriques (à partir de 490 €/mois)

Citroën

Une carte de réduction SNCF de 4 ans pour l'achat d'une Citroën électrique

Reprise de 2 000 € sur C3

Reprise de 2 500 € sur C3 Aircross et C5 Aircross

Reprise de 1 000 € sur e-Berlingo

Offres valables jusqu’au 30 juin (portes ouvertes Citroën du 9 au 12 juin)

Media Image Image Jusqu'au 30 juin, la marque offre une carte de réduction de quatre ans sur les trains pour l'achat d'une voiture électrique de sa gamme. Citroën

Cupra

1 000 € d’équipements offerts sur Leon et Formentor

Offre valable jusqu'au 16 juin (portes ouvertes Cupra les 10 et 11 juin)

Fiat

Remise de 2 000 € sur 500 électrique (portant le bonus écologique à 7 000 €)

Remise de 1 000 € sur Panda Cross Hybrid

Offres valables jusqu'au 3 juillet (portes ouvertes Fiat les 10 et 11 juin)

Ford

Offre de LOA avec 4 loyers offerts sur toute la gamme, sauf Mustang Mach E

Crédit à 0% pour l'achat d'un Ecosport (20% d'apport minimum)

Reprise + 1 000 € sur Puma

Reprise + 1 500 € sur Focus et Kuga

Offres valables jusqu'au 30 juin

Media Image Image En juin, Ford offre 4 loyers pour la location d'un modèle en LOA. Toute la gamme est concernée sauf la Mustang électrique. Ford

Honda

Jusqu’à 10 ans de garantie mécanique (moteurs thermiques, hybrides et électriques)

Nouveau "pack 4 en 1" avec entretien, garantie, assistance et contrôle technique à partir de 17€/mois

Mitsubishi

TVA offerte sur Eclipse Cross, soit 8 248 € de remise

Avantage client de 5 200 € sur Space Star

Avantage client de 3 000 € sur ASX

Offres valables jusqu’au 30 juin

Nissan

Offre en LLD avec 3 mois de loyers offerts sur Juke Hybrid, Qashqai et X-Trail

Remise de 2 000 € sur Juke Hybrid, Qashqai et X-Trail (avec reprise)

Remise de 3 800 € sur Leaf (avec reprise)

Offres valables jusqu’au 30 juin

Opel

Reprise + 2 000 € sur Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland, Combo e-Life et Zafira e-Life

Offre valable jusqu'au 30 juin (portes ouvertes Opel du 5 au 17 juin)

Media Image Image Profitez jusqu'à 4 500 € remise sur le Peugeot 3008. Cette offre ne concerne que les modèles disponibles en stock. SP/Peugeot

Peugeot

Opération « 24 jours Chrono Peugeot »

Jusqu'à 2 500 € de remise sur gamme 208

Jusqu'à 3 500 € de remise sur gamme 2008

Jusqu'à 2 000 € de remise sur 308 hybride rechargeable 225 ch

Jusqu'à 4 500 € de remise sur gamme 3008 et 5008

Jusqu'à 1 500 € de remise sur gamme 408

Uniquement sur les véhicules en stock

Offres valables jusqu'au 24 juin (portes ouvertes Peugeot du 8 au 12 juin)

Renault

Opération « Les jours prêts à partir »

Location LLD avec 500 € de remise et 2 loyers offerts

Valable sur toute la gamme, sauf nouvel Espace 6

Offre valable jusqu'au 30 juin (portes ouvertes Renault du 8 au 12 juin)

Seat

500 € d’équipements offerts sur Arona et Ibiza

1 000 € d'équipements offerts sur Leon, Ateca et Tarraco

Offres valables jusqu'au 16 juin (portes ouvertes Seat les 10 et 11 juin)

Media Image Image Skoda accorde jusqu'à 5 000 € de remise sur son petit SUV Kamiq en ce moment. Clément Choulot

Skoda

Jusqu'à 5 000 € de remise sur Kamiq

Jusqu'à 3 500 € de remise sur Karoq

Jusqu'à 4 500 € de remise sur Scala

Jusqu'à 2 100 € de remise sur Octavia

Jusqu'à 7 500 € de remise sur Enyaq Coupé

Jusqu'à 3 500 € de remise sur Kodiaq

Jusqu'à 5 000 € de remise sur Superb

880 € de remise sur Enyaq Version 50

Offres valables jusqu'au 30 juin

Suzuki

Opération « Les jours simplissimes »

Extension de garantie de 2 ans offerte (5 ans au total)

Soit jusqu'à 589 € d'avantage clients

Offre valable jusqu'au 11 juin (portes ouvertes Suzuki les 10 et 11 juin)

Toyota

Jusqu'à 2 500 € de remise sur Aygo X (avec reprise)

Jusqu'à 1 000 € de remise sur Yaris hybride (2 000 € sur Yaris essence)

Jusqu'à 2 500 € de remise sur Yaris Cross

Jusqu'à 2 000 € de remise sur Corolla hybride (1 000 € sur le break)

Jusqu'à 4 000 € de remise sur C-HR (+ 2 000 € d'aide à la reprise)

Jusqu'à 1 000 € de remise sur RAV4 hybride

Jusqu'à 4 000 € de remise sur GR Supra

Offres valables jusqu'au 3 juillet (portes ouvertes Toyota du 8 au 12 juin)

Media Image Image Volkswagen fait du déstockage. Profitez de 4 000 € de remise sur le T-Roc et le T-Cross, et jusqu'à 6 000 € sur le Tiguan. Volkswagen

Volkswagen

Remise de 3 500 € sur Polo

Remise de 3 300 € sur Taigo

Remise de 4 000 € sur T-Cross Life Tech

Remise de 4 000 € sur T-Roc

Remise de 5 500 € sur Golf Life Plus

Remise de 3 500 € sur Golf eHybrid

Remise de 6 000 € sur Tiguan (4 000 € sur version eHybrid)

Uniquement sur véhicules en stock

Offres valables jusqu'au 30 juin (portes ouvertes Volkswagen du 9 au 12 juin)

