Vol d'objets dans une voiture : comment être indemnisé Les vols d'objets dans les voitures ont augmenté en 2022 et tous les automobilistes ne sont malheureusement pas dédommagés après ce type d'actes malveillants. Voici les garanties à souscrire pour être indemnisé et les bonnes pratiques à observer en la matière.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Les vols d'objets dans les voitures ont donné lieu à 246 400 plaintes dans l'Hexagone en 2022. L'argus vous livre ses conseils pour réagir au mieux et être indemnisé si le contenu de votre véhicule venait à être dérobé. Kris - Pixabay

Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, le nombre de vols de véhicules, d'accessoires ou d'objets personnels s'y trouvant continue d'augmenter en 2022, après avoir connu un réel infléchissement en 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Les vols d'accessoires sur les voitures ont explosé avec une hausse de 30 % l'an passé (100 700 vols). Les vols d'objets dans les véhicules ne sont pas en reste avec une augmentation de 9 % en 2022, portant le nombre total de forfaits commis dans l'Hexagone à 246 400. Après un tel vol, nombreuses sont les victimes qui ne perçoivent aucune indemnité, faute d'assurance contractée pour ce type de sinistre, que ce soit par oubli, ou simplement parce qu'elles pensaient être couvertes. L'argus vous livre ses conseils pour éviter cet écueil et réagir au mieux si le contenu de votre véhicule venait à être dérobé.

À lire aussi Vols de voitures. Le bilan 2022 près de chez vous !

Une assurance « vol effets personnels » s'impose

L'assurance auto obligatoire ne comprend pas de garantie contre le vol du véhicule, ses accessoires ou encore les effets personnels qui sont présents à bord. La loi n'impose en effet qu'une assurance responsabilité civile également appelée assurance « au tiers » qui ne garantit que contre les dommages corporels et matériels causés à autrui. Elle ne couvre donc pas les dommages subis par l’assuré lui-même ou son véhicule et encore moins le vol de ce dernier, de ses accessoires ou des effets qui s'y trouvent. Elle est cependant souvent complétée par des garanties supplémentaires comme celles contre le vol, l'incendie ou encore le bris de glace : on parle alors de « tiers + ».

Si l'assurance contre le vol du véhicule, qu'elle soit optionnelle ou comprise dans la formule d'assurance choisie, garantit la plupart du temps les accessoires de la voiture en elle-même, elle ne couvre généralement pas contre le vol des objets personnels qui se trouvent dans l'habitacle ou même dans le coffre.

Media Image Image Pour être indemnisé à la suite d'un vol d'objets dans le véhicule, il faut préalablement avoir souscrit une option souvent appelée « vol effets personnels ». Car même la garantie vol du véhicule ne couvre pas ce type de perte la plupart du temps. Denis Meunier

La seule solution pour être tranquille est donc de souscrire une option couvrant spécifiquement contre le vol de ces objets et effets personnels, dont le coût est de l'ordre de quelques euros par mois. Une attention toute particulière doit cependant être portée au montant de la garantie qui peut varier entre 500 et 2 000 € selon les compagnies d'assurance, avec la possibilité de majorer ce plafond de manière payante. De même, le coût de la franchise due en cas de sinistre doit être prise en compte car elle diminuera d'autant l'indemnisation versée par l'assurance. Il faut également savoir que cette couverture ne garantit généralement pas les espèces, les bijoux, objets d'art ou de collection de valeur, les véhicules à moteur comme les vélos ou les trottinettes électriques, ou encore le matériel professionnel. Les objets suivants sont quant à eux généralement couverts :

sac à main et son contenu ;

bagages ;

effets vestimentaires ;

ordinateur portable et autres appareils électroniques (tablette, téléphone portable, lecteur MP3…) ;

certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule ;

objets divers (poussettes, billets d'avion, notice d'information du véhicule).

Les bons réflexes pour prévenir les vols et être indemnisé

Quelques gestes simples permettent de limiter le risque de « vol à la roulotte » perpétrés en l'absence du propriétaire du véhicule :

ne pas laisser d'objets en évidence dans l'habitacle ;

éviter de les cacher sous les sièges de la voiture, une astuce bien connue des voleurs ;

privilégier la boîte à gants ou le coffre de la voiture, muni de la plage arrière pour éviter que les objets ne soient vus de l'extérieur.

Il est également recommandé de conserver sur soi ses papiers, chéquiers, double de clefs, objets de valeur, et d'éviter au maximum de les laisser dans son véhicule.

Media Image Image Evitez de cacher des objets sous le sièges, les voleurs connaissent cette astuce. Quitte à laisser des choses dans la voiture, privilégiez le coffre, muni de la plage arrière, ou la boîte à gants. Clément Choulot

En cas de vol, le premier réflexe est de dénoncer rapidement l'infraction aux forces de l'ordre en déposant plainte idéalement dans les 24 heures. Joindre un inventaire complet des objets disparus est également nécessaire, car il faudra ensuite déclarer le sinistre et adresser la copie du récépissé de dépôt de plainte à l'assurance, accompagné des justificatifs d'achat ou de toute autre preuve de détention (comme des photos par exemple), dans un délai de 48 h à compter de la date du vol. Pour déterminer le montant de l'indemnisation, l'assurance pourra, selon les termes du contrat, appliquer un coefficient de vétusté de 20 à 80 % en fonction de l'ancienneté des objets dérobés. Un élément à prendre en considération lors de la souscription de ce type d'assurance qui ne s'avérera judicieuse que si les objets transportés présentent une valeur autre que sentimentale.

Tags