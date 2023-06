Volkswagen Bus Festival 2023. L'argus était au plus grand rassemblement de Combi Fin juin, Hanovre a accueilli le plus grand rassemblement de Combi au monde. Pas moins de 6 000 exemplaires étaient rassemblés pour fêter plus de 70 ans d’histoire de cette icone. La saga se poursuivra en 2025 avec l'arrivée de la version California de l'ID.Buzz. L'argus a participé aux festivités.

Par Vincent Foultier

Voir les photos 6 000 combi de toutes les époques et tous plus originaux les uns que les autres étaient présents. Vincent Foultier - L'argus

Produit à plus de 9 millions d’exemplaires depuis ses débuts dans les années 1950, le Volkswagen Combi a fait naître une incroyable communauté de passionnés en 73 ans d’existence. Pour fêter dignement ce véhicule iconique, Volkswagen a mis les petits plats dans les grands et a rassemblé toutes les générations de son modèle à l’occasion d’un festival organisé en Allemagne. Plus de 6 000 exemplaires se sont réunis au parc des expositions de Hanovre pour trois jours d’échange, de découverte et de festivités. Alors que le constructeur et les organisateurs s’attendaient à accueillir 60 000 visiteurs, ce sont finalement 80 000 personnes qui ont fêté l’automobile le temps d’un week-end.

Les chiffres et faits à retenir du Volkswagen Bus Festival 2023

Media Image Image Plus de 35 000 personnes étaient présentes le samedi soir pour le concert. Vincent Foultier - L'argus Media Image Image 6 000 combi de toutes les époques et tous plus originaux les uns que les autres étaient présents. Vincent Foultier - L'argus

Près de 80 000 visiteurs

visiteurs 6 000 véhicules inscrits, du Combi T1 à l’ID.Buzz

véhicules inscrits, du Combi T1 à l’ID.Buzz 12 000 exposants ont passé la nuit dans les véhicules

exposants ont passé la nuit dans les véhicules 48 pays participants

Media Image Image La délégation Tchèque était venue en nombre... Vincent Foultier - L'argus Media Image Image ... contrairement au clan français... Vincent Foultier - L'argus

Le visiteur le plus lointain a parcouru 18 400 kilomètres depuis la Nouvelle-Zélande pour l’événement

kilomètres depuis la Nouvelle-Zélande pour l’événement L’exposant le plus lointain a parcouru 2 300 kilomètres à bord de son Bulli depuis la Sicile, en Italie

kilomètres à bord de son Bulli depuis la Sicile, en Italie Le site du festival (camping et parkings compris) s’étendait sur environ 1 million de kilomètres carrés

de kilomètres carrés Une parade de 75 véhicules sortis de l’usine Volkswagen à Stöcken près de Hanovre a eu lieu le vendredi 23 juin

Media Image Image Placée en plein coeur du festival, la grande roue n'a cessé de faire tourner les têtes. Vincent Foultier - L'argus

Le film BULLILOVEstories a été présenté en première mondiale et dure 75 minutes

minutes Ewan McGregor, star hollywoodienne et acteur de Star Wars a remis le prix du meilleur tatouage Bulli et a présenté l’ID.Buzz à empattement long en avant-première européenne

La grande roue installée sur le site du festival a réalisé 40 000 tours durant le week-end.

Des Français peu nombreux

Media Image Image Créateur de contenus, les Coflocs n'auraient manqué pour rien au monde cet événement. Vincent Foultier - L'argus Media Image Image Et comme bons passionnés de Combi, ils ont dormi à bord de leur T6 California durant le week-end. Vincent Foultier - L'argus

Parmi les 48 nations présentes sur l’événement, la délégation française était très peu représentée. Si les Coflocs, que nous avions rencontrés pour la première fois lors du Salon Rétromobile en février dernier, étaient évidemment au rendez-vous à bord de leur T6 California, il nous aura fallu attendre le dernier jour de l’événement pour trouver le (petit) coin des Frenchies. Olivier, originaire de Vendée et Lorène sa compagne, allemande d'origine, ont fait le voyage depuis Lille à bord de leur Combi T2B Westfalia de 1977 déniché en Angleterre il y a trois ans. Le couple a consacré les premiers mois après l'acquisition à la restauration de la carrosserie et du moteur avant de sillonner les routes de France et de Belgique notamment. Entièrement d’origine et dans un état impeccable, le van s'apprêtait à partir pour un tour de la Bavière prochainement, avant qu’un heureux événement pousse le couple a reporté ce road trip. Bientôt parents pour la deuxième fois, Olivier et Lorène ne cachent pas qu’il est plus difficile de partir sur un coup de tête avec un enfant, mais pas impossible. Le couple a la bougeotte et n’hésite pas à sortir de sa zone de confort. Cette année, la petite famille a notamment réalisé plusieurs week-end en Allemagne à bord du van et s’est offert un voyage du côté de l’Ile Maurice, qu'elle a rejoint en avion cette fois.

Olivier et Lauréne sont les heureux propriétaires de Combi T2B Westafalia de 1977. Vincent Foultier - L'argus Le couple l'a acheté de l'autre côté de la Manche en 2020. Vincent Foultier - L'argus L'habitacle du véhicule est entièrement d'origine. Vincent Foultier - L'argus Le couple et leur petite fille sillonnent les routes de France, de Belgique ou encore d'Allemagne à bord de leur van. Vincent Foultier - L'argus Ils ont notamment fait la connaissance de Margot et Maxence, jeune couple qui a vécu une mésaventure. Vincent Foultier - L'argus Ce T3 appartient à un garagiste situé à Cologne... Vincent Foultier - L'argus ... qui leur a prêté le véhicule le temps de réparer leur T2 en panne à la suite d'une casse moteur. Vincent Foultier - L'argus

Et comme les plus belles rencontres sont toujours inattendues, Olivier et Lorène nous ont fait connaître Margot et Maxence, jeune couple français qui a failli ne jamais participer à l’événement. Ces propriétaires d’un Combi T2 ont eu pour mésaventure une casse moteur lors du trajet qui les a menés jusqu’à Hanovre. Mais alors qu’ils pensaient que leur week-end allait prendre fin avant même qu’il ne commence, ils ont vécu une expérience hors du commun, symbole de la mentalité extraordinaire qui règne dans la communauté des Combi Volkswagen. Un garagiste expert en véhicule de loisir et plus particulièrement en Combi près de Cologne leur a gentiment prêté les services d’un T3 pour participer à l’événement. Le couple a donc pu reprendre la route et laisser leurs soucis de côté le temps du week-end. L'entraide n'a pas de prix quand on fait partie de la compagnie des Combi !

Une avant-première européenne et un teaser pour l’avenir

Media Image Image Volkswagen a profité de l'événement pour dévoiler une version 7 places de son ID.Buzz. Vincent Foultier - L'argus Media Image Image Une déclinaison California de l'ID.BUzz a même été confirmée par ce spectacle de drone. Vincent Foultier - L'argus

Volkswagen a également profité de l’occasion pour présenter en avant-première européenne une nouvelle version de l’ID.Buzz, l’héritier du Combi. Elle permet d’accueillir jusqu’à 7 personnes à son bord grâce à l’apparition d’une troisième rangée de sièges dans le coffre. La déclinaison à empattement long rejoindra le catalogue et le marché français en mai 2024. Le constructeur allemand a également confirmé l’arrivée d’une déclinaison California sur son ID.Buzz par un spectacle de drones. Après que la face avant de chaque génération ait été représentée par ces engins téléguidés, le spectacle s’est terminé avec l’apparition d’un ID.Buzz équipée d’un toit relevable, annoncé à la commercialisation à horizon 2025. La lignée des Combi n’est donc pas prête de s’arrêter.

