Volkswagen Bus Festival 2023. Les Combis insolites du rassemblement L'édition 2023 du Volkswagen Bus Festival regroupe quelque 6 000 combis de toutes les époques. Du T1 des années 1950 à son héritier du XXIe siècle l'ID.Buzz, chaque modèle y va de sa déco personnalisée pour se différencier. L'envoyé spécial de L'argus a photographié quelques modèles insolites.

Du 23 au 25 juin 2023 se déroule un rassemblement de plusieurs milliers de Volkswagen Combis. Ce véhicule iconique, lancé au début des années 1950, est à l’honneur le temps d’un week-end sur son lieu de naissance, à Hanovre en Allemagne. Et le moins que l’on puisse, c’est qu’aucun d’entre eux n'est identique ! Du Combi classique en passant par le Combi pick-up ou encore le Combi tuning, l'envoyé spécial de L'argus ne sait plus trop où donner de la tête. C’est pourquoi, il vous a concocté un diaporama avec une sélection de « Bulli », comme surnommé ici en Allemagne, les plus insolites de l’événement.

70 ans d’histoire à Hanovre

Pas moins de 6 000 camping-cars avec 12 000 campeurs originaires de 35 nations différentes sont attendus le temps du week-end. Et ce sont 60 000 visiteurs qui sont attendus sur l’événement pour venir contempler les 7 générations du modèle allemand. Si le T1 suscite forcément beaucoup d'intêret avec sa bonne bouille et ses yeux ronds, il pourrait se faire voler la vedette par le dernier né de la lignée : l'ID.Buzz. Le nouveau venu compte séduire le public avec sa motorisation 100% électrique. Commercialisé depuis mars 2022, il sera décliné en configuration van aménagé à l'horizon 2025. En attendant, c'est le Volkswagen ID.Buzz à empattement long et avec 7 places à son bord qui est sous le feu des projecteurs. Présenté aux Etats-Unis début juin, il s'offre son premier bain de foule en Europe à l'occasion du Festival.

