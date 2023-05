Volkswagen célèbre les 25 ans de la Polo GTI avec une édition limitée A l’occasion du 25ème anniversaire de la Polo GTI, Volkswagen propose sa citadine dans une série limitée baptisée Edition 25. Cette édition spéciale est proposée à 2 500 exemplaires, dont 207 pour la France. Elle sera disponible en France à compter de l'automne à un tarif d'environ 36 000 €.

En perdition ces dernières années, le segment des citadines sportives peut compter sur la Volkswagen Polo GTI pour exister. Mais pour combien de temps encore ? Le constructeur allemand vient de dévoiler ce qui pourrait être la dernière série limitée de sa bombinette, avant le passage au tout électrique potentiellement sous le nom de ID.2. Baptisée Polo GTI Edition 25, cette série spéciale fête les 25 ans du modèle, paru pour la première fois en 1998 sous la troisième génération. Elle sera fabriquée à 2 500 exemplaires dont seulement 207 sont réservés pour la France. Un chiffre qui fait référence à la puissance du quatre-cylindres 2.0 TSI. La Polo GTI Edition 25 sera disponible en France à compter de l'automne 2023. Comme la majorité des autres versions de la Polo, la série spéciale sera fabriquée à l’usine de Kariega, en Afrique du Sud (le reste étant fabriqué en Espagne). Elle s’affiche au prix de 35 205 € pour le marché allemand. Selon nos informations, le tarif français se situerait autour des 36 000 €. C’est presque 8 000 € de plus que l'un de ses principales concurrentes, la Hyundai i20 N.

Design spécifique et dotation d’équipements accrue

Baptisée Edition 25, cette édition spéciale fête les 25 ans de la citadine sportive allemande. Volkswagen L'arrière présente une double sortie d'échappement chromée. Volkswagen Les étriers de frein et les baguettes décoratives au niveau de l'aile et à l'intérieur des optiques sont de couleur rouge. Volkswagen Le logo GTI est évidemment présent sur la calandre à motif en nid d'abeille. Volkswagen L'inscription "One of 2500" prend place sur les seuils de porte. Volkswagen

Cette nouvelle série limitée coûte près de 2 500 € de plus que la version GTI classique, commercialisée depuis 2021. Elle justifie cette hausse par son design spécifique avec ses nombreuses connotations rouges au niveau des étriers de frein et des baguettes décoratives. La calandre présente un motif en nid d’abeille. Le numéro 25 prend place sur le bas de caisse du véhicule. L’arrière dévoile des sorties d’échappement chromées. A l’intérieur, cette Polo GTI Edition 25 s’équipe de sièges sport en cuir perforé noir et rouge avec le logo GTI brodé en partie haute des dossiers des sièges avant. Le système d’infodivertissement Ready2Discover est de série et dispose d’un écran tactile central de 8 pouces. Le rappel de l’édition limitée à 2 500 exemplaires est visible sur les seuils de porte avec l’inscription « One of 2500 ». Le chiffre 25 est apposé sur la branche centrale du volant.

Media Image Image Les connotations rouges se retrouvent aussi dans l'habitacle. Volkswagen Media Image Image Les sièges sport sont en cuir perforé et ornés de logo GTI. Volkswagen

La citadine sportive se dote d’équipements exclusifs comme des jantes en alliage Adelaide de 18 pouces noir brillant, un toit et des rétroviseurs extérieurs noirs, ou encore des phares matriciels à LED IQ.Light. Six teintes sont proposées au catalogue : Blanc Pur, Rouge Roi métallisé, Bleu Récif métallisé, Gris Cendré, Gris Ascot et Noir Intense. La version destinée pour la France profite en sus du toit ouvrant, de la caméra de recul, du Pack Sport Plus comprenant un système d'amortisseurs à réglage électronique, du Pack Aide à la Conduite avec système Park Assist, détecteur d'angles morts ou encore le système proactif de détection des passagers, d’une roue de secours et du chargeur du téléphone à induction.

Réglages châssis exclusifs

Media Image Image La Polo GTI Edition 25 bénéficie de réglage châssis spécifique. Volkswagen

La Polo GTI Edition 25 se démarque également par une hauteur de caisse abaissée de 15 mm. Le modèle est aussi équipé du blocage de différentiel électronique XDS, offrant une meilleure capacité de traction et une meilleure maniabilité. Rien ne change côté performances. Le couple du moteur stagne à 320 Nm et le 0 à 100 km/h est toujours abattu en 6,5 secondes. La vitesse de pointe reste bloquée à 240 km/h.

